La Notte dei serpenti, il party di fine estate di Elettra Lamborghini (con Patty Pravo): chi canta, anticipazioni e scaletta ufficiale Elettra Lamborghini conduce la quarta edizione del concertone abruzzese, tra grandi nomi della musica, tradizione popolare e nuove contaminazioni

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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La musica abruzzese incontra le grandi voci della musica italiana in una serata all’insegna di tradizione, contaminazioni e spettacolo. Questa sera, venerdì 4 settembre, la Rai trasmette in prima serata la quarta edizione de La Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi e condotto da Elettra Lamborghini. Scopriamo tutto sullo spettacolo in onda venerdì 4 settembre 2026 su Rai 1.

Anticipazioni La notte dei serpenti: ospiti, cantanti e cosa vedremo

Sarà dunque Elettra Lamborghini a guidare il pubblico attraverso la quarta edizione de La Notte dei Serpenti, l’appuntamento dedicato alla cultura e all’identità musicale dell’Abruzzo. Un grande spettacolo che questa sera porterà in prima serata su Rai 1 un viaggio tra le radici popolari della regione e le sonorità della musica contemporanea. Sul palco ci sarà l’Orchestra dei Serpenti, diretta dal Maestro Enrico Melozzi, affiancata da un coro composto esclusivamente da donne di tutte le età. A rendere ancora più imponente lo spettacolo saranno gli oltre 100 artisti abruzzesi coinvolti tra orchestra, performer e ballerini. Nell’area antistante il palco troveranno inoltre spazio 500 coristi folkloristici. Tra gli ospiti ci saranno l’attore comico Gabriele Cirilli e il soprano pescarese Carmela Remigio. Spazio anche a due eccellenze italiane: Le Farfalle, la squadra di Ginnastica Ritmica dell’Aeronautica Militare, e la Banda dell’Esercito, formata da 78 musicisti e diretta dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila. L’appuntamento di questa sera non sarà visibile soltanto dal pubblico italiano. La Notte dei Serpenti sarà trasmessa anche nel resto del mondo attraverso Rai Italia, permettendo agli italiani all’estero di seguire sia le performance degli artisti sia le riletture dei canti abruzzesi. Il concerto sarà inoltre diffuso in Eurovisione e su RTV San Marino.

La quarta edizione guarda anche oltre la tradizione, introducendo nuove contaminazioni, infatti, la cultura regionale incontrerà la musica elettronica e l’arte visionaria di Gabriele D’Annunzio, in un percorso che punta a mettere in comunicazione memoria, identità e futuro.

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La Notte dei serpenti: i cantanti che saliranno sul palco

A rendere protagonista la serata sarà un cast che mette insieme artisti appartenenti a generazioni e mondi musicali differenti. Le loro esibizioni saranno accompagnate dall’Orchestra dei Serpenti e si inseriranno nel percorso che unisce i grandi successi contemporanei alla tradizione musicale abruzzese. Un incontro pensato per valorizzare la musica del territorio attraverso interpretazioni nuove, capaci di coinvolgere un pubblico ampio e di raccontare l’identità dell’Abruzzo con un linguaggio moderno, senza perdere il legame con le proprie radici.

Questi sono i cantanti che saliranno sul palco questa sera:

Patty Pravo

Raf

Baby K

Bambole di Pezza

Clementino

Mr. Rain

Antonia

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