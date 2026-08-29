La Notte dei Fiori, Savino stasera anticipa Sanremo (e De Martino) su Rai1: chi canta, anticipazioni e scaletta ufficiale Stasera - 29 agosto - su Rai 1 in onda lo show da Sanremo con Nicola Savino ed Elenoire Casalegno: tutti i cantanti e le anticipazioni della serata

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Sanremo torna protagonista su Rai 1 con una serata dedicata alla musica, ai grandi cantautori liguri e ai successi che hanno fatto la storia del Festival. Questa sera, sabato 29 agosto arriva in prima serata "La Notte dei Fiori", il nuovo show musicale con Nicola Savino ed Elenoire Casalegno alla conduzione. Una serata tra grandi nomi della musica italiana, nuove generazioni, immagini d’archivio e momenti di comicità, con Federico Basso e Antonio Ornano. Ecco cosa vedremo e, soprattutto, quali saranno gli artisti che saliranno sul palco.

Anticipazioni La Notte dei Fiori su Rai 1: ospiti e cosa vedremo stasera 29 agosto

La Notte dei Fiori va in onda questa sera, sabato 29 agosto, in prima serata su Rai 1 e porta il pubblico direttamente a Sanremo, con il lungomare di Pian di Nave trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto. A condurre saranno Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, che accompagneranno il pubblico attraverso una serata tra musica, racconti, immagini e memoria. Il filo conduttore sarà la grande tradizione musicale della Liguria, con un omaggio alla scuola genovese e ai cantautori che hanno lasciato un segno nella storia della musica italiana. Saranno protagonisti della serata Fabrizio De André, Gino Paoli, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi e Ivano Fossati, le cui canzoni torneranno a vivere attraverso le interpretazioni degli artisti presenti sul palco. Non sarà però soltanto una serata musicale, infatti, nel corso dello show verranno mostrate immagini e preziosi frammenti delle interviste ai grandi cantautori celebrati, riportando al pubblico le loro dichiarazioni più preziose. Inoltre, spazio anche alla comicità con Federico Basso e Antonio Ornano, protagonisti di alcuni momenti dedicati alla Liguria e all’ironia. La serata, inoltre, può essere considerata la prima tappa della marcia d’avvicinamento al prossimo Festival di Sanremo, che vedrà il debutto sul palco e alla direzione artistica di Stefano De Martino.

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La Notte dei Fiori, scaletta ufficiale: tutti i cantanti sul palco

Al centro della serata ci sarà ovviamente la musica, con un cast che mette insieme interpreti affermati, artisti delle nuove generazioni e protagonisti arrivati dai talent show.

La scaletta ufficale:

Le loro esibizioni saranno dedicate ai grandi protagonisti della scuola genovese e ai brani che hanno contribuito a costruire la storia del Festival di Sanremo. Ad accompagnare gli artisti sarà la sezione d’archi dei professori dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretti dal maestro Valeriano Chiaravalle. Una serata pensata per mettere insieme generazioni diverse e riportare sul palco di Sanremo alcune delle canzoni e delle voci che hanno segnato la musica italiana.

La Notte dei Fiori è in diretta o registrata?

La Notte dei Fiori non sarà trasmessa in diretta. Lo show è stato infatti registrato lo scorso 25 luglio sul palco di Pian di Nave e arriva questa sera, sabato 29 agosto, in prima visione su Rai 1 e in diretta streaming su Raiplay. L’appuntamento è fissato alle 21.30, subito dopo la consueta puntata in access prime time de L’Eredità Summer. La serata avrà una durata di circa 160 minuti, con la conclusione prevista intorno alla mezzanotte e dieci.

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