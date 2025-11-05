Amadeus, inizia 'La Corrida 2025' sul Nove: Tina Cipollari super giudice (e l’ansia di chi si gioca tutto)
Anticipazioni e ospiti della prima puntata dello show dei “dilettanti allo sbaraglio”, in partenza stasera 5 novembre. Dopo un anno di flop sul Nove, Amadeus non può più sbagliare
Dopo mesi di attesa e tante voci sul suo futuro televisivo, Amadeus è pronto a tornare in prima serata sul Nove con La Corrida, al via oggi mercoledì 5 novembre. Per il conduttore si tratta di una vera e propria "prova del nove": lo scorso anno, infatti, il celebre talent dei "dilettanti allo sbaraglio" è stato l’unico suo programma a conquistare il pubblico e la critica, a differenza dei poco fortunati Like a Star e Chissà chi è. Proprio per questo, il debutto di questa sera assume un valore particolare: un successo potrebbe consolidare il sodalizio con Warner Bros. Discovery, ma un flop rischierebbe di aprire le porte a un possibile divorzio anticipato.
La Corrida, il ritorno dei "dilettanti allo sbaraglio" alla
Ideato negli anni Cinquanta dal mitico Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni, La Corrida è da sempre il simbolo dello show Tv popolare e genuino, in grado di far divertire grandi e piccoli. Nella nuova edizione targata Nove, Amadeus guiderà otto puntate in diretta dagli studi di Milano, accompagnato da un’orchestra di 30 elementi diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sul palco, come da tradizione, saliranno i protagonisti assoluti del programma: persone comuni pronte a mettersi in gioco con esibizioni esilaranti, canzoni improbabili e performance al limite dell’assurdo. Il pubblico in studio sarà ancora una volta il vero giudice, pronto a decretare i vincitori tra applausi, fischietti, campanacci e pentole, seguendo il celebre semaforo che, una volta diventato verde, dà il via allo show.
Anticipazioni La Corrida stasera: Amadeus si gioca tutto (con Tina Cipollari)
Per Amadeus, questa nuova edizione rappresenta un punto di svolta decisivo nella sua avventura sul Nove. Dopo aver lasciato la Rai e aver affrontato una stagione televisiva non proprio brillante, il conduttore punta tutto sulla formula vincente di La Corrida: spontaneità, ironia e quel contatto diretto con il pubblico che da sempre lo contraddistingue.
A rendere ancora più vivace la prima puntata ci penserà Tina Cipollari, ospite speciale nel ruolo di "giudice" della serata. L’iconica opinionista di Uomini e Donne promette scintille, commenti taglienti e tanto divertimento, pronta a regalare ad Amadeus quell’energia imprevedibile che solo lei sa portare in tv. Non sono ancora noti i nomi degli ospiti delle prossime puntate, ma alla vigilia del debutto di stasera l’ex conduttore del Festival di Sanremo si è mostrato ottimista riguardo al funzionamento di questa nuova edizione:
Per il momento non posso fare nomi, ma vi anticipo che hanno tutti una grande voglia di divertirsi. La Corrida non è un talent, è una festa della gente: chi viene a trovarci, lo fa con quello spirito
Con una miscela di emozioni, ironia e genuina leggerezza, La Corrida torna per ricordare che, a volte, il talento vero è sapersi prendere poco sul serio. E per Amadeus, questa volta più che mai, è una partita che vale tutta la stagione. E, forse, anche il suo futuro al Nove.
Guida TV
-
07 Novembre 2025
Tre scapoli e un bebèLa7 Cinema
Potrebbe interessarti anche
La Corrida, Amadeus si prende la star di Uomini e Donne: la svolta per evitare il flop sul Nove
Tina Cipollari, opinionista del dating show di Maria De Filippi, si unirà all'ex Rai...
Amadeus, batosta clamorosa: Casa a prima vista lo doppia. L’ultima possibilità sul Nove
Gli ascolti di The Cage nell’access prime time sono crollati e il conduttore può sco...
'La Corrida', stasera Amadeus chiude in bellezza (con un 'socio' speciale). Chi sono i finalisti
Sera di Natale in tv per Amadeus, che stasera 25 dicembre su Nove conduce la finale ...
Stasera in tv (5 novembre), Laura Pausini più forte delle polemiche: cosa fa oggi
Cosa vedere in TV stasera, mercoledì 5 novembre 2025: la cantante rende omaggio a Lu...
Stasera in tv (31 agosto): guerra-talk con Presadiretta di Iaconna e Freedom di Giacobbo, ma attenti ad Amadeus
Coa vedremo nella prima serata del 31 agosto 2025? Ecco il meglio dei palinsesti tra...
Amadeus, Mediaset lo riporta su Canale 5: dove lo vedremo e cosa farà (con Lorella Cuccarini)
Dopo la sua partecipazione ad Amici come giurato, il conduttore è pronto a tornare n...
Stasera in tv (17 agosto): Report di Ranucci tenta tutto contro La Corrida di Amadeus
Coa vedremo nella prima serata del 17 agosto 2025? Ecco il meglio dei palinsesti tra...
"Amadeus fuori da Amici 25", lo rimpiazza una ex star della Rai: il retroscena
Maria De Filippi prepara una rivoluzione al serale. Amadeus in bilico, mentre un vol...