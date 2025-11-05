Amadeus, inizia 'La Corrida 2025' sul Nove: Tina Cipollari super giudice (e l’ansia di chi si gioca tutto) Anticipazioni e ospiti della prima puntata dello show dei “dilettanti allo sbaraglio”, in partenza stasera 5 novembre. Dopo un anno di flop sul Nove, Amadeus non può più sbagliare

Dopo mesi di attesa e tante voci sul suo futuro televisivo, Amadeus è pronto a tornare in prima serata sul Nove con La Corrida, al via oggi mercoledì 5 novembre. Per il conduttore si tratta di una vera e propria "prova del nove": lo scorso anno, infatti, il celebre talent dei "dilettanti allo sbaraglio" è stato l’unico suo programma a conquistare il pubblico e la critica, a differenza dei poco fortunati Like a Star e Chissà chi è. Proprio per questo, il debutto di questa sera assume un valore particolare: un successo potrebbe consolidare il sodalizio con Warner Bros. Discovery, ma un flop rischierebbe di aprire le porte a un possibile divorzio anticipato.

La Corrida, il ritorno dei "dilettanti allo sbaraglio" alla

Ideato negli anni Cinquanta dal mitico Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni, La Corrida è da sempre il simbolo dello show Tv popolare e genuino, in grado di far divertire grandi e piccoli. Nella nuova edizione targata Nove, Amadeus guiderà otto puntate in diretta dagli studi di Milano, accompagnato da un’orchestra di 30 elementi diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Sul palco, come da tradizione, saliranno i protagonisti assoluti del programma: persone comuni pronte a mettersi in gioco con esibizioni esilaranti, canzoni improbabili e performance al limite dell’assurdo. Il pubblico in studio sarà ancora una volta il vero giudice, pronto a decretare i vincitori tra applausi, fischietti, campanacci e pentole, seguendo il celebre semaforo che, una volta diventato verde, dà il via allo show.

Anticipazioni La Corrida stasera: Amadeus si gioca tutto (con Tina Cipollari)

Per Amadeus, questa nuova edizione rappresenta un punto di svolta decisivo nella sua avventura sul Nove. Dopo aver lasciato la Rai e aver affrontato una stagione televisiva non proprio brillante, il conduttore punta tutto sulla formula vincente di La Corrida: spontaneità, ironia e quel contatto diretto con il pubblico che da sempre lo contraddistingue.

A rendere ancora più vivace la prima puntata ci penserà Tina Cipollari, ospite speciale nel ruolo di "giudice" della serata. L’iconica opinionista di Uomini e Donne promette scintille, commenti taglienti e tanto divertimento, pronta a regalare ad Amadeus quell’energia imprevedibile che solo lei sa portare in tv. Non sono ancora noti i nomi degli ospiti delle prossime puntate, ma alla vigilia del debutto di stasera l’ex conduttore del Festival di Sanremo si è mostrato ottimista riguardo al funzionamento di questa nuova edizione:

Per il momento non posso fare nomi, ma vi anticipo che hanno tutti una grande voglia di divertirsi. La Corrida non è un talent, è una festa della gente: chi viene a trovarci, lo fa con quello spirito

Con una miscela di emozioni, ironia e genuina leggerezza, La Corrida torna per ricordare che, a volte, il talento vero è sapersi prendere poco sul serio. E per Amadeus, questa volta più che mai, è una partita che vale tutta la stagione. E, forse, anche il suo futuro al Nove.

