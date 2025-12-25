La Corrida 2025, stasera Amadeus chiude col botto (con un ‘socio’ speciale). Chi sono i finalisti e chi vince Sera di Natale in tv per Amadeus, che stasera 25 dicembre su Nove conduce la finale de La Corrida 2025: ecco anticipazioni, finalisti e favoriti.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Il Natale sul Nove si accende all’insegna del divertimento con la puntata finale de La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, in onda oggi, giovedì 25 dicembre in prima serata e in streaming su Discovery+. Alla guida dello storico show c’è Amadeus, pronto a chiudere una stagione fatta di ironia ed esibizioni fuori dagli schemi. Una serata speciale che celebra lo spirito più autentico del programma, tra risate, emozioni e colpi di scena che culmineranno nell’elezione a fine serata del vincitore della seconda edizione dello show. Ecco tutte le anticipazioni.

La Corrida, anticipazioni della finale di stasera (25 dicembre 2025)

Partita lo scorso 5 novembre, la seconda stagione de La Corrida di Amaude arriva al culmine stasera, con la messa in onda dell’ottava e ultime puntata. A rendere ancora più frizzante la finale sarà la presenza di Rocco Papaleo, chiamato a vestire i panni di capopopolo e a traghettare i 16 finalisti verso il verdetto conclusivo. Protagonista assoluto sarà ancora il pubblico in studio, vero giudice della serata: applausi, campanacci, fischietti e persino pentole scandiscono il destino dei concorrenti, decretando chi merita l’acclamazione e chi, invece, conquista il titolo "al contrario". Un meccanismo che rende ogni puntata imprevedibile e che nella finale promette scintille, complice l’atmosfera natalizia e la voglia di sorprendere fino all’ultimo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Corrida affonda le sue radici negli anni Cinquanta, quando Corrado e Riccardo Mantoni diedero vita a uno dei format più iconici della televisione italiana. La versione targata Amadeus ha mantenuto intatto lo spirito originario, affiancandolo a una messa in scena moderna e dinamica, con l’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis a fare da colonna sonora alle esibizioni.

La Corrida, chi sono i 16 finalisti e cosa fanno

Nell’appuntamento finale tornano sul palcoscenico i partecipanti che, nel corso delle settimane, hanno saputo conquistare il pubblico grazie a performance efficaci, inattese o capaci di toccare le corde dell’emozione. A incarnare lo spirito vincente di questa edizione ci sono innanzitutto i fratelli Mattia e Yuri Mengoni, che si esibiscono in una coreografia spettacolare utilizzando le tradizionali fruste romagnole, fatte risuonare in perfetta sincronia con la musica.

Per il filone pop-rock c’è Riccardo Ciano, di professione autista di ambulanze, che ha commosso la sala con una intensa versione di Senza parole di Vasco Rossi. Torna anche la più giovane tra i vincitori, Sophia Renna, protagonista di un’esibizione piano e voce con il brano Die with a Smile di Lady Gaga e Bruno Mars. Sale nuovamente sul palco Silvino Fabiano, che propone Ti amo davvero, pezzo tipico del repertorio delle orchestre da ballo.

Rientra in scena anche Gabriella Ritrovato con il suo numero di pole dance acrobatica, presentato sulle note di Million Reasons di Lady Gaga. Il canto lirico trova spazio grazie a Federica Borromeo, che ha lasciato pubblico e orchestra diretta da Leonardo De Amicis senza parole interpretando "La Regina della Notte" dal Flauto Magico di Mozart.

Ma La Corrida non sarebbe tale senza le esibizioni volutamente eccessive, accolte da fischi, risate e applausi fragorosi. Ritorna Aldo Buzzella con una rilettura teatrale e caricaturale di Biancaneve. Si rivede Paride Panfili, autore di una recitazione enfatica ispirata alle soap opera degli anni Ottanta. C’è poi l’esibizione danzante e provocante del signor Biagio, accompagnato dal canto di Denisa.

In scena anche Vincenzo Grosso, detto Vince, che declama una poesia d’amore costruita su rime baciate. Tornano La Morte del Cigno: sei uomini in tutù e coroncina che propongono una versione ironica del celebre balletto classico. Rientra Italo Arienti, noto come Italo Superstar, con il suo numero di spogliarello acrobatico. Spazio anche a Salvatore Ferdinandez, che porta un monologo comico interpretando una cameriera allo stremo. Ci sarà anche Giuseppe Di Rollo, che ha stupito tutti con la sua abilità alla fisarmonica eseguendo Il volo del calabrone.

Chiudono il gruppo Pasquale Ciffolilli, con una danza solista (volutamente) scomposta su Gangnam Style, e I Ragazzi di Campagna, protagonisti di un originale numero musicale percussivo in cui spazzoloni da bagno vengono utilizzati per percuotere pentole in modo decisamente surreale.

In totale i finalisti che parteciperanno all’ultima puntata sono 16, ecco la lista completa:

Gabriella Ritrovato con uno show di pole dance

Mattia e Yuri Mengoni con le fruste musicali romagnole

Paride Panfili e la sua performance della soap "Manuela"

Aldo Buzzella con la sua Biancaneve fra gli animali

Biagio e Denisa con la "sex" esibizione ballo e canto

Federica Borromeo cantante lirico

Vince Grosso con la declamazione di poesia sull’amore

Riccardo Ciano canta Senza parole di Vasco Rossi

La Morte del Cigno

Giuseppe Di Rollo e la sua fisarmonica

Pasquale Ciffolilli ballerino di Gangnam Style

i Ragazzi di Campagna con i batacchi sotto l’accappatoio

Sophia Renna, voce e pianoforte

Italo Arienti e lo spogliarello

Silvino Fabiano cantante

Salvatore Ferdinandez ovvero la Cameriera Esaurita

La Corrida e il futuro di Amadeus sul Nove

Non manca il confronto con il passato: lo scorso anno a trionfare fu Federica Uliano, vincitrice dell’edizione 2024 con una toccante interpretazione di Hallelujah, capace di commuovere pubblico e conduttore. A differenza della passata stagione, però, l’edizione 2025 non ha brillato sul fronte degli ascolti, registrando uno share inferiore alle aspettative. Un risultato che ha alimentato le voci su un possibile addio di Amadeus al Nove, rendendo questa finale non solo una festa, ma anche un momento di bilancio per il futuro dello show che potrebbe non avere una terza edizione’.

Finale La Corrida: canale, orario, streaming

A differenza della finale dell’edizione 2025, l’ottava e ultima puntata de La Corrida 2025 in programma stasera, giovedì 25 dicembre 2025, non sarà trasmesso anche in simulcast sugli tutti i canali del gruppo Warner Bros. Discovery. Stavolta la finalissima andrà in onda solo sul Nove (ore 21.30), oltre che in streaming live e on demand sul sito ufficiale del canale o tramite app Discovery+. I principali competior di Amadeus stasera saranno Alberto Angela, che su Rai 1 condurrà lo speciale Stanotte a Torino, e Federica Panicucci, in scena su Canale 5 con il Concerto di Natale.

Potrebbe interessarti anche