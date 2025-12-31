'L’anno che verrà', Liorni festeggia il Capodanno su Rai 1: sfilata di star a Catanzaro. Chi canta e scaletta
La Prima Rete propone come d'abitudine un grande show, pieno di musica e leggerezza, che accompagna gli spettatori verso un luminoso 2026
Il calendario 2026 sta per essere appeso alla parete, mentre Rai 1 rinnova uno dei suoi rituali più riconoscibili. Parliamo di L’anno che verrà, lo show che accompagna milioni di italiani nel passaggio simbolico tra ciò che è stato e ciò che verrà. Anche oggi, 31 dicembre 2025, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, la Prima Rete trasmette una grande festa collettiva a base di musica, spettacolo e condivisione.
A fare da cornice, ancora una volta, è la Calabria, terra che quest’anno ospita l’evento sul lungomare di Catanzaro, affacciato sullo Ionio. Maestro di cerimonie è, per il secondo anno consecutivo, Marco Liorni, che traghetta il pubblico verso il nuovo anno con leggerezza e calore.
L’anno che verrà, cosa vedremo stasera su Rai 1
Un programma televisivo come L’anno che verrà ha il potere di unire più generazioni di telespettatori, che si ritrovano davanti allo schermo per condividere ricordi, canzoni e aspettative per l’anno nuovo, che si appresta a spalancare le sue porte. Oltre quattro ore di diretta che con musica dal vivo, momenti di comicità, incursioni dal backstage e costanti rimandi al territorio che ospita l’evento. La collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission Calabria consente anche quest’anno di valorizzare paesaggi, tradizioni e identità culturali di una terra sempre più protagonista del racconto televisivo nazionale, con una proiezione che supera i confini italiani grazie alla messa in onda su Rai Italia, pensata per i connazionali all’estero.
Ma L’anno che verrà è anche una macchina produttiva imponente, interamente interna alla Rai, che coinvolge numerose strutture aziendali e affonda le radici nel 2003: nel corso di oltre vent’anni, ha visto alternarsi alla conduzione nomi di riferimento della televisione italiana – da Carlo Conti a Fabrizio Frizzi, da Mara Venier ad Amadeus – fino all’approdo naturale di Marco Liorni, oggi custode, per il secondo anno consecutivo, di una tradizione che continua a rinnovarsi.
L’anno che verrà, chi sono gli artisti che si esibiscono
Il cast artistico è costruito per parlare a pubblici diversi e attraversare decenni di musica italiana e internazionale. Sul palco di Catanzaro si alternano:
- Massimo Ranieri
- Anna Oxa
- Orietta Berti
- Patty Pravo
- Cristiano Malgioglio
- Rocco Hunt
- Sal Da Vinci
- Clementino
- Nina Zilli
- Neri per Caso
- Serena Brancale
- Cugini di Campagna
- Ivan Cattaneo
- Gazebo
- Ice Mc
- Rosanna Fratello
- Antonino
Gli artisti in scaletta sono accompagnati dalla big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, mentre un energico corpo di ballocontribuisce a rendere l’atmosfera colorata e festosa.
Cantanti a parte, impossibile non menzionare la presenza di un gigante della nostra comicità: proveniente dal salotto televisivo di Fabio Fazio, Che tempo che fa, l’irresistibile Nino Frassica garantisce risate intelligenti e sonore.
Questa edizione si avvale di un tassello in più al racconto della Calabria grazie alla presenza di una testimonial d’eccezione come Nina Zilli, che veste i panni di guida del territorio, e accompagna il pubblico alla scoperta delle località più affascinanti della regione (oltre a esibirsi con alcuni dei suoi brani più amati).
Quando e dove vederlo
La diretta su Rai 1 di L’anno che verrà ha inizio su Rai 1 alle 21.00 di mercoledì 31 dicembre 2025, al termine del Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La trasmissione è garantita anche via streaming su RaiPlay. La diretta radiofonica è invece su Rai Radio 1, con uno speciale backstage aggiuntivo. Rai Italia, invece, permette anche agli italiani all’estero di partecipare alla festa e scoprire le bellezze della Calabria.
