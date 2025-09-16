Io Canto Family, Michelle Hunziker stravolge tutto: anticipazioni e cosa vedremo da stasera Tutto pronto per il grande ritorno dello show canoro di Canale 5, con un’edizione dal cast totalmente rinnovato: ecco le anticipazioni.

L’imperdibile appuntamento è per questa sera con l’inizio di una nuova scoppiettante edizione di Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker accompagnata da un cast di grandi cantautori. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, avremo modo di vedere un’edizione completamente rinnovata, ancor più ricca di sorprese, che segnerà il debutto di un cast del tutto nuovo ma già amatissimo: ecco allora tutti i dettagli di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

Io Canto Family, le novità e cosa vedremo

Nella nuova edizione di Io Canto Family, 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare si sfideranno sul grande palco per mostrate tutto il proprio talento canoro e condividere con i giudici e il pubblico in studio e a casa le loro storie emozionanti e commoventi. Se l’ultima edizione ha visto la partecipazione di Fausto Leali, Iva Zanicchi, Cristina Scuccia, Benedetta Caretta, Anna Tatangelo e Mietta nelle vesti di coach, quest’anno vedremo invece un cast totalmente rinnovato. Come capisquadra troveremo infatti Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri, pronti a guidare i propri artisti grazie alla loro enorme esperienza, accompagnandoli anche in meravigliose esibizioni.

Le tante performance che vedremo nel corso delle diverse puntate condotte dalla bella e talentuosa Michelle Hunziker saranno come sempre accompagnate dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, e non mancheranno nemmeno ospiti che si alterneranno per arricchire ancor di più l’intero programma.

La nuova giuria di Io Canto Family: Patty Pravo e Noemi

Ma le novità non finiscono certo qui. Anche la giuria, precedentemente composta da Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, vedrà grandi cambiamenti con il debutto di Patty Pravo e Noemi, affiancate da altri due big della musica italiana. Proprio loro avranno l’arduo compito di valutare le performance dei concorrenti e stilare le classifiche che, sfida dopo sfida e canzone dopo canzone, decreteranno il vincitore. Questo ricordando sempre che chi riuscirà ad arrivare alla finalissima di Io Canto Family potrà tentare di aggiudicarsi un montepremi da 50mila euro. Insomma, un’edizione assolutamente da vedere tra grandi novità, attesi ritorni, buona musica, emozione e molto di più.

Quando e dove vederlo

La nuova edizione di Io Canto Family con Michelle Hunziker e un cast d’eccezione inizierà questa sera, martedì 16 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Un appuntamento imperdibile.

