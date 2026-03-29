Imma Tataranni 5, anticipazioni ultima puntata: il saluto finale di Vanessa Scalera tra amore e scelte decisive
Nel gran finale di Imma Tataranni 5, tra un caso complesso e colpi di scena, Imma e Pietro si ritrovano: ma una decisione cambierà tutto.
È arrivato il momento dei saluti per Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Oggi, 29 marzo va in onda l’ultima puntata della quinta stagione, un episodio carico di emozioni, svolte narrative e scelte decisive. Il finale, intitolato Nessuno si salva da solo, promette di chiudere il cerchio sia sul piano professionale che personale della protagonista. Ecco le anticipazioni.
Anticipazioni finale Imma Tataranni 5: indagine difficile e tensioni familiari
Nel corso dell’ultima puntata, Imma – interpretata da Vanessa Scalera – si troverà ad affrontare un caso particolarmente intricato. A Matera viene rinvenuto un cadavere, e le indagini porteranno alla luce un legame inaspettato tra il mondo dei fornai locali e il carcere. Una pista sottile e difficile da seguire, resa ancora più complessa dal silenzio di chi potrebbe sapere qualcosa ma sceglie di non parlare. A rendere tutto più complicato è anche il contesto umano: da un lato il dolore del padre della vittima, distrutto dalla perdita, dall’altro un muro di omertà che rallenta il lavoro della procura. Imma si muove come sempre con determinazione, ma questa volta il peso emotivo sembra più forte del solito.
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Nel frattempo, la sua vita privata entra in una fase delicata. La figlia Valentina è sempre più decisa a trasferirsi in comunità per portare avanti i suoi ideali, arrivando perfino a voler vendere un oggetto prezioso. Sarà l’intervento di Pietro, interpretato da Massimiliano Gallo, e delle nonne a riportare un equilibrio, spingendo madre e figlia a confrontarsi davvero.
Finale Imma Tataranni 5: amore ritrovato e decisione sul futuro
Se sul lavoro Imma è chiamata a una prova durissima, sul piano sentimentale arriva una svolta inaspettata. Pietro, ormai in crisi con il suo impiego alla First Energy, decide di dimettersi, stanco dei metodi discutibili dell’azienda. Tuttavia, un confronto diretto con il CEO cambierà le carte in tavola, restituendogli fiducia e serenità. È proprio questo nuovo equilibrio che permette a Pietro e Imma di riavvicinarsi. Dopo un periodo di distanza e incomprensioni, i due si riscoprono ancora profondamente legati. Il loro amore, che sembrava ormai compromesso, torna a essere il cuore pulsante della storia.
Ma il vero colpo di scena arriva quando Imma scopre di essere stata accettata come procuratore capo presso la Procura di Milano. Una proposta importante, capace di cambiare radicalmente la sua vita. A questo punto, la protagonista dovrà scegliere: restare accanto a Pietro e godersi la ritrovata armonia o inseguire un’ambizione professionale che potrebbe allontanarla da tutto.
Imma Tataranni 6 si farà? Il futuro della serie senza Vanessa Scalera
Con questo finale si chiude non solo la stagione, ma molto probabilmente un intero ciclo narrativo. Vanessa Scalera ha infatti già annunciato il suo addio al personaggio (leggi QUI la sua intervista a Libero Magazine), lasciando aperti diversi interrogativi sul futuro della fiction. Al momento, una sesta stagione di Imma Tataranni non è in programma e difficilmente vedrà mai la luce, data l’indisponibilità dell’attrice simbolo della serie TV. Tra le ipotesi circolate, si è parlato di un possibile spin-off dedicato ad altri personaggi, ma l’ipotesi più concreta resta quella di una chiusura definitiva.
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