Imma Tataranni 5: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi

Da domenica 8 marzo Vanessa Scalera torna a vestire i panni del sostituto procuratore di Matera: Rocco Papaleo e Lodo Guenzi nel cast, De Martino chiude prima

Imma Tataranni sta per tornare. A partire da domenica 8 marzo 2026, infatti, Vanessa Scalera torna a vestire i panni dell’amato sostituto procuratore e protagonista della prima serata di Rai 1. Scopriamo tutte le anticipazioni della quinta stagione, dalla trama alle novità nel cast fino al ‘nuovo’ palinsesto dell’access prime di Stefano De Martino e Affari Tuoi.

Imma Tataranni 5, le anticipazioni: cosa vedremo, quante puntate sono e le novità nel cast

Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 sbarca in prima serata su Rai 1. A partire da domenica 8 marzo 2026, infatti, andrà in onda l’attesissima quinta stagione della fiction Rai, che si articolerà in quattro puntate. Vanessa Scalera torna a vestire i panni del celebre sostituto procuratore di Matera nata dalla penna di Mariolina Venezia e tra i volti più amati della tv dal 2019. In questa stagione ritroveremo una Imma sempre più sola, con una figlia sempre più indipendente e Pietro sempre più lontano dopo la separazione; Vitali, inoltre, è tornato a Napoli e il nuovo procuratore capo Altiero Galliano mal sopporta il modus operandi di Imma.

Al fianco di Vanessa Scalera, nella serie ritroveremo ovviamente Massimiliano Gallo nei panni di Pietro e Barbara Ronchi nelle vesti della cancelliera Diana De Santis. Due le novità super del cast: l’arrivo di Rocco Papaleo, che interpreterà il nuovo procuratore capo Altiero Galliano, e Lodo Guenzi, nel ruolo del giovane nuovo capo di Pietro.

Cosa cambia per Stefano De Martino e Affari Tuoi: il ‘nuovo’ orario

Imma Tataranni è da anni una delle fiction più amate del palinsesto Rai e, come ormai di consueto, l’access prime time di Rai 1 chiuderà in anticipo per fare spazio alle serie di punta. In occasione dell’appuntamento domenicale, dunque, Stefano De Martino chiuderà Affari Tuoi intorno alle 21:30 e si godrà il ‘contro-traino’ di Vanessa Scalera negli ascolti tv contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, sfruttando la grande attesa del pubblico per la quinta stagione di Imma Tataranni.

Quando e dove vedere Imma Tataranni 5 in tv e streaming (da domenica 8 marzo 2026)

La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore va in onda a partire da stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30 dopo Affari Tuoi di Stefano De Martino. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove saranno disponibili tutte le puntate.

Imma Tataranni, il calendario della quinta stagione

La quinta e ultima stagione di Imma Tataranni è è composta da un totale di 4 puntate . La serie Tv, in partenza domenica 8 marzo, chiuderà i battenti domenica 29 marzo 2026. Ecco il calendario completo:

  • Prima puntata: 8 marzo
  • Seconda puntata: 15 marzo
  • Terza puntata: 22 marzo
  • Quarta puntata: 29 marzo

