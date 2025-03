Anticipazioni Imma Tataranni 4, Imma e Calogiuri davanti a un bivio. Pietro trova conforto in un amico Nel secondo episodio della stagione, la protagonista si troverà alle prese con questioni sentimentali. E Diana dovrà affrontare una decisione molto importante. Ecco i dettagli.

Torna questa sera, alle 21.30 su Rai 1, la quarta stagione di Imma Tataranni, serie record con la partecipazione di Vanessa Scalera, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo e Barbara Ronchi. Nella seconda puntata in onda oggi, la sostituta procuratrice di Matera dovrà fare i conti con i propri sentimenti, mentre l’indagine sotto copertura di Calogiuri arriverà a un bivio cruciale. Intanto, Diana dovrà affrontare una decisione lavorativa molto importante. E in soccorso di Pietro arriverà un aiuto insperato. Vediamo tutti i dettagli e le anticipazioni della seconda puntata di Imma Tataranni qui sotto.

Imma Tataranni 4, anticipazioni della seconda puntata

Ci risiamo. Stasera andrà in onda la seconda puntata di Imma Tataranni 4, con una serie di svolte e colpi di scena in arrivo per tutti gli appassionati. Imma dovrà tornare a occuparsi dei suoi doveri, dopo aver trascorso la notte in un agriturismo in compagnia di Calogiuri. Rosa dai dubbi e in difficoltà a livello sentimentale, la protagonista cercherà di capire qual è la decisione giusta da prendere in questo momento. Nel frattempo, Pietro troverà supporto nell’amicizia con lo scrittore Vasco Parisi, confidandosi con lui per provare a ridare un senso alla sua vita senza Imma.

Diana dovrà invece affrontare una scelta cruciale: lasciare (oppure no) il suo posto da cancelliera per inseguire il sogno di diventare una giudice di pace, senza però tradire nel frattempo la fiducia di Imma. L’impacciata cancelliera finirà anche per incontrare Salvatore, per puro caso, ignara di avere con lui una conoscenza in comune molto importante.

Imma e Calogiuri davanti a un bivio

Quanto al lato investigativo della serie, anche in questa seconda puntata non mancheranno le scoperte e i colpi di scena. Dopo la morte di due persone legate al mondo del circo, Imma e Calogiuri saranno costretti a investigare tra identità nascoste e rancori mai sopiti, mentre la sostituta procuratrice si sentirà sempre più combattuta a livello personale. Divisa tra le responsabilità lavorative e i sentimenti, Imma dovrà presto arrivare a una soluzione. E anche Calogiuri raggiungerà un bivio, sia per quanto concerne l’indagine sotto copertura – quella per catturare il super latitante Latronico – che a proposito della sua situazione sentimentale.

Quando e dove vedere la nuova puntata di Imma Tataranni

La seconda puntata di Imma Tataranni 4 andrà in onda oggi, domenica 2 marzo 2025, alle ore 21.30 su Rai 1. Come sempre, sarà possibile vedere l’episodio anche sulla piattaforma di Raiplay, sia in diretta streaming che a seguire, in modalità on demand.

