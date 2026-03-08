Illuminate, Cristiana Capotondi e Ornella Muti su Rai 3 con donne straordinarie: cosa vedremo
Da domenica 8 marzo su Rai3 la nuova stagione di Illuminate: quattro docu-film dedicati a Tina Lagostena Bassi, Lea Pericoli, Eleonora Giorgi e Rosita Missoni.
Tornano su Rai3 le storie di donne che hanno lasciato un segno profondo nella società italiana. Da questa sera, domenica 8 marzo, in seconda serata, prende il via la settima stagione di Illuminate, la docu-serie di Rai Cultura che racconta vite femminili straordinarie attraverso uno sguardo contemporaneo.
Illuminate, le anticipazioni di domenica 8 marzo: Cristiana Capotondi racconta Tina Lagostena Bassi
Protagoniste delle nuove puntate sono quattro figure simbolo del Novecento italiano: Tina Lagostena Bassi, Lea Pericoli, Eleonora Giorgi e Rosita Missoni. A guidare gli spettatori in questo viaggio tra storia, memoria e talento sono quattro attrici molto amate dal pubblico: Cristiana Capotondi, Sveva Alviti, Ornella Muti e Greta Ferro. Ogni episodio intreccia racconto cinematografico, immagini d’archivio e testimonianze dirette, costruendo un dialogo ideale tra generazioni di donne che hanno saputo cambiare il proprio tempo con determinazione e coraggio. Nella prima serata in onda stasera, Cristiana Capotondi porta sullo schermo la storia di Tina Lagostena Bassi, avvocata e simbolo della lotta contro la violenza di genere.
Attraverso i luoghi che hanno segnato il suo impegno civile, il docu-film ripercorre le tappe principali della sua attività: dalla difesa di Donatella Colasanti dopo il massacro del Circeo fino alla storica trasmissione televisiva Processo per stupro. Un percorso che culmina con l’approvazione della legge contro la violenza sessuale del 1996, risultato di anni di battaglie e mobilitazioni. Il ritratto che emerge è quello di una donna determinata, capace di trasformare il diritto in uno strumento concreto di cambiamento sociale. Nel secondo episodio Sveva Alviti racconta la storia di Lea Pericoli, icona del tennis italiano tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il docu-film ripercorre le tappe della sua vita, dall’infanzia in Africa alla carriera sportiva, fino al lavoro come giornalista e commentatrice.
Eleonora Giorgi e Rosita Missoni: icone di cinema e moda
Il terzo docu-film della stagione è dedicato a Eleonora Giorgi, attrice simbolo del cinema italiano tra gli anni Settanta e Ottanta. A raccontarla è Ornella Muti, collega e amica di lunga data, che accompagna il pubblico in un viaggio personale tra ricordi, successi e momenti cruciali della carriera dell’attrice. Il racconto attraversa la stagione d’oro del cinema italiano, ripercorrendo i film che hanno consacrato Giorgi al grande pubblico, tra cui Borotalco, pellicola che le valse sia il David di Donatello sia il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista. Non manca uno sguardo al suo percorso dietro la macchina da presa, culminato con il film Uomini & donne, amori & bugie, che segnò anche una significativa collaborazione artistica proprio con Ornella Muti.
L’ultimo episodio vede invece Greta Ferro sulle tracce di Rosita Missoni, una delle figure più rappresentative della moda italiana nel mondo. L’attrice viene accolta nella storica casa-atelier di Sumirago, cuore creativo della famiglia Missoni, dove scopre il lato più intimo della stilista. Non solo imprenditrice visionaria, ma anche custode di una tradizione familiare fatta di creatività, affetti e memoria.
