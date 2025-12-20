Il Volo Tutti per Uno (20 dicembre), Lorella Cuccarini al posto di Antonella Clerici (con Morandi): la scaletta completa
Stasera – 20 dicembre - su Canale 5 la seconda puntata del concerto Il Volo Tutti per Uno - Viaggio nel tempo: ecco ospiti, anticipazioni e scaletta completa.
Sabato 20 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna uno degli appuntamenti musicali più amati dal pubblico. Va in onda la replica della seconda puntata di Il Volo – Tutti per Uno: Viaggio nel Tempo, lo show evento che celebra la grande musica italiana e internazionale. Un’occasione per rivivere uno spettacolo ricco di emozioni, ospiti d’eccezione e performance pensate per lasciare il segno. Ecco le anticipazioni.
Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo (20 dicembre), le anticipazioni della seconda puntata
Anche in questa seconda serata, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble accompagnano il pubblico in un suggestivo percorso musicale che attraversa epoche, ricordi e stili diversi. Sul palco, affiancati da una grande orchestra, i tre artisti de Il Volo alternano esibizioni soliste, momenti corali e duetti con ospiti speciali, dando nuova vita ai brani più amati del loro repertorio.
Il filo conduttore resta il "viaggio nel tempo": ogni canzone è legata a un periodo storico preciso o a un ricordo personale dei protagonisti, trasformando lo spettacolo in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse. Non mancano cover iconiche della musica italiana e internazionale, reinterpretate con lo stile inconfondibile de Il Volo, tra potenza vocale ed eleganza scenica. Il risultato è uno show coinvolgente, che punta dritto al cuore dello spettatore e rende omaggio alla grande tradizione musicale.
Concerto Il Volo, ospiti e chi canta stasera
La seconda puntata di Il Volo – Tutti per Uno: Viaggio nel Tempo si distingue anche per un parterre di ospiti davvero prestigioso. A fare da cornice allo spettacolo è la splendida location di Palazzo Te a Mantova, che accoglie grandi nomi della musica italiana. Sul palco salgono Gianni Morandi, vera icona senza tempo, Antonello Venditti e Fiorella Mannoia, pronti a condividere i loro successi più celebri insieme alle voci de Il Volo. Spazio anche a Noemi, Marco Masini e al soprano Elisa Balbo, che arricchiscono la serata con interpretazioni intense e raffinate.
Non solo musica: lo show si apre anche ad altre forme d’arte. In scaletta è prevista una suggestiva esibizione di danza firmata da Simone Coluccio e Joel Stoyanov, due talenti del Teatro dell’Opera di Roma, mentre il sorriso è garantito dall’intervento comico di Enrico Brignano. Dopo la presenza di Antonella Clerici nella prima puntata, questa volta il ruolo di ospite speciale e co-conduttrice è affidato a Lorella Cuccarini. La showgirl accompagna Piero, Ignazio e Gianluca per tutta la serata, guidando il pubblico tra musica, racconti e ricordi, sempre nel segno del viaggio nel tempo. La serata, inoltre, prevede due momenti particolarmente toccanti dedicati al ricordo di due grandi artisti che non ci sono più. Ci sarà infatti un omaggio a Pino Daniele, con Ignazio Boschetto che canta Quando in ‘duetto’ con l’artista napoletano, ovviamente tramite un video di una sua esibizione mostrata sul maxi-schermo, dando vita a una performance da brividi e rispettosa. A seguire Lorella Cuccarini canterà "Rumore" e poi si cimenterà in "Tuca Tuca", due dei brani più iconici della grande Raffaella Carrà. Spazio, poi, anche a una performance di Gianni Morandi, che canterà insieme al Volo per poi escalamare: "Avete troppa voce, è un disastro starvi dietro".
La scaletta della serata
- Gianni Morandi
- Antonello Venditti
- Fiorella Mannoia
- Enrico Brignano
- Noemi
- Marco Masini
- Elisa Balbo
- Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma
Concerto Il Volo su Canale 5: orario, diretta o replica?
Stasera, 20 dicembre, la seconda di tre puntate dello show Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo va in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:40, al termine della consueta puntata de La Ruota della Fortuna. L’evento sarà visibile anche in streaming live e, successivamente, on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Va precisato che lo show non sarà trasmesso in diretta: si tratta di un concerto registrato tra l’8 e l’11 maggio 2025 al Palazzo Te di Mantova, già trasmesso in prima TV su Canale 5 lo scorso maggio.
