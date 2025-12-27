Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo: ospiti, scaletta ufficiale e le lacrime di Ignazio Boschetto
Terza puntata in Tv del concerto Il Volo Tutti per uno: grandi ospiti, duetti emozionanti e Vanessa Incontrada co-conduttrice dello show di Canale 5.
Dopo il concerto della Vigilia di Natale, Si chiude questa sera il viaggio musicale di Il Volo – Tutti per uno, lo show evento che ha celebrato i quindici anni di carriera di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. In prima serata su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata, ambientata ancora una volta nella suggestiva cornice del Palazzo Te di Mantova. Un gran finale ricco di ospiti, duetti e momenti spettacolari che promettono di salutare il pubblico con emozione. Accanto al trio, un’ospite d’eccezione pronta a condurre la serata: Vanessa Incontrada.
Il Volo – Tutti per uno: ospiti e scaletta della terza puntata
L’ultima serata dello show mantiene la formula vincente delle puntate precedenti: grandi nomi della musica italiana e nuove voci della scena contemporanea si alternano sul palco per celebrare la carriera del trio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il parterre di ospiti è particolarmente variegato e pensato per abbracciare generazioni e gusti diversi, creando un dialogo musicale tra passato e presente. Tra gli artisti più attesi spiccano BigMama e Rose Villain, entrambe protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo e capaci di conquistare il pubblico con uno stile moderno e diretto, portando energia, attualità e sonorità urban sul palco dell’Arena di Verona.
Gli ospiti della serata da Max Pezzali a Nek
Accanto a loro, veri e propri pilastri della musica italiana come Riccardo Cocciante, pronto a regalare un momento di grande intensità vocale, e Nek, reduce da nuove collaborazioni e sempre amatissimo dal pubblico televisivo grazie a una carriera costellata di successi.
Non mancano i nomi simbolo del pop italiano: Max Pezzali, che negli ultimi anni ha riempito stadi e grandi arene con concerti-evento, e Nina Zilli, artista raffinata e trasversale, capace di unire soul, pop e stile retrò. A portare una nota di comicità ci pensa Enrico Brignano, unico ospite non musicale della serata, pronto a stemperare l’atmosfera con ironia.
Ecco la scaletta con gli ospiti della terza puntata:
- Max Pezzali
- BigMama
- Rose Villain
- Riccardo Cocciante
- Nek
- Nina Zilli
- Enrico Brignano
- Alessandra Amoroso
- Giorgia
- The Kolors
- Arisa
- Vanessa Incontrada
- Brunori Sas
- Mario Biondi
- Clara
- Gioria
- Giuseppe Fiorello
- Andrea Griminelli
A rendere ancora più speciale la terza puntata è la presenza di Vanessa Incontrada, che affianca Il Volo nel ruolo di ospite speciale. Dopo Antonella Clerici nella prima serata e Lorella Cuccarini nella seconda, la showgirl spagnola porta sul palco la sua simpatia e il suo carattere solare, impreziosendo lo show con la sua presenza. I momenti di dialogo e complicità con Piero, Ignazio e Gianluca non mancheranno, così come le sorprese.
Concerto Il Volo su Canale 5: orario, diretta o replica?
La terza e ultima puntata dello show Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo sarà trasmessa stasera in tv (27 dicembre) in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming e successivamente ondemand sul portale Mediaset Infinity.
L’evento non è trasmesso in diretta. Il concerto Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo è stato registrato dall’8 all’11 maggio 2025 nella location del Palazzo Te di Mantova, trasmesso in prima Tv su Canale 5 lo scorso maggio (QUI le pagelle della terza serata). La puntata che (ri)vedremo staserav puntata sarà caratterizzata da un momento tenerissimo e commovente a inizio serata, quando Ignazio Boschetto leggerà tra le lacrime una lettera al suo figlio (in arrivo) Gabriele, nato nel settembre 2025, due mesi dopo la registrazione del concerto.
Potrebbe interessarti anche
Il Volo Tutti per Uno (20 dicembre), Lorella Cuccarini al posto di Antonella Clerici (con Morandi): la scaletta completa
Stasera – 20 dicembre - su Canale 5 la seconda puntata del concerto Il Volo Tutti pe...
Il Volo Tutti per Uno - Viaggio nel tempo: ospiti, scaletta ufficiale e le lacrime di Antonella Clerici
Anticipazioni, ospiti e chi canta stasera nella prima puntata del concerto de Il Vol...
"Il Volo - Incanto di Natale", Cuccarini e Incontrada con ospiti da urlo: chi canta e scaletta definitiva
Stasera su Calale 5, Lorella Cuccarini e Vanessa Incontrada presentano il Concerto d...
Il Volo - Tutti per Uno, Antonella Clerici piange: "Seconda mamma". Poi Ignazio Boschetto devastato: "Non mi riprendo"
Nella prima puntata del concerto de Il Volo, Antonella Clerici è in lacrime dopo il ...
Il Volo - Tutti per uno, Cuccarini sfotte Ignazio Boschetto: "Non ce la fa". E Gianni Morandi confessa: "Un disastro"
Nella puntata del 20 dicembre 2025 del concerto de Il Volo, Cuccarini prende in giro...
Quando Antonella Clerici scoprì Il Volo, l’exploit di 16 anni fa in Rai: perché hanno un rapporto speciale
Sedici anni fa Antonella Clerici li lanciava in Tv: da ‘Ti lascio una canzone’ a sta...
Una Nessuna Centomila, Fiorella Mannoia con Amadeus e ospiti da urlo: scaletta completa, brani, chi canta
Un grande evento da Piazza del Plebiscito: artiste e artisti insieme contro la viole...
'Gigi e Vanessa - Insieme', D’Alessio e Incontrada sfidano Montalbano con Gerry Scotti: cosa vedremo
Stasera seconda puntata dello show di Canale 5 sull’amicizia: Gerry Scotti spicca in...