Dopo il concerto della Vigilia di Natale, Si chiude questa sera il viaggio musicale di Il Volo – Tutti per uno, lo show evento che ha celebrato i quindici anni di carriera di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. In prima serata su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata, ambientata ancora una volta nella suggestiva cornice del Palazzo Te di Mantova. Un gran finale ricco di ospiti, duetti e momenti spettacolari che promettono di salutare il pubblico con emozione. Accanto al trio, un’ospite d’eccezione pronta a condurre la serata: Vanessa Incontrada.

Il Volo – Tutti per uno: ospiti e scaletta della terza puntata

L’ultima serata dello show mantiene la formula vincente delle puntate precedenti: grandi nomi della musica italiana e nuove voci della scena contemporanea si alternano sul palco per celebrare la carriera del trio.

Il parterre di ospiti è particolarmente variegato e pensato per abbracciare generazioni e gusti diversi, creando un dialogo musicale tra passato e presente. Tra gli artisti più attesi spiccano BigMama e Rose Villain, entrambe protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo e capaci di conquistare il pubblico con uno stile moderno e diretto, portando energia, attualità e sonorità urban sul palco dell’Arena di Verona.

Gli ospiti della serata da Max Pezzali a Nek

Accanto a loro, veri e propri pilastri della musica italiana come Riccardo Cocciante, pronto a regalare un momento di grande intensità vocale, e Nek, reduce da nuove collaborazioni e sempre amatissimo dal pubblico televisivo grazie a una carriera costellata di successi.

Non mancano i nomi simbolo del pop italiano: Max Pezzali, che negli ultimi anni ha riempito stadi e grandi arene con concerti-evento, e Nina Zilli, artista raffinata e trasversale, capace di unire soul, pop e stile retrò. A portare una nota di comicità ci pensa Enrico Brignano, unico ospite non musicale della serata, pronto a stemperare l’atmosfera con ironia.

Ecco la scaletta con gli ospiti della terza puntata:

Max Pezzali

BigMama

Rose Villain

Riccardo Cocciante

Nek

Nina Zilli

Enrico Brignano

Alessandra Amoroso

Giorgia

The Kolors

Arisa

Vanessa Incontrada

Brunori Sas

Mario Biondi

Clara

Gioria

Giuseppe Fiorello

Andrea Griminelli

A rendere ancora più speciale la terza puntata è la presenza di Vanessa Incontrada, che affianca Il Volo nel ruolo di ospite speciale. Dopo Antonella Clerici nella prima serata e Lorella Cuccarini nella seconda, la showgirl spagnola porta sul palco la sua simpatia e il suo carattere solare, impreziosendo lo show con la sua presenza. I momenti di dialogo e complicità con Piero, Ignazio e Gianluca non mancheranno, così come le sorprese.

Concerto Il Volo su Canale 5: orario, diretta o replica?

La terza e ultima puntata dello show Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo sarà trasmessa stasera in tv (27 dicembre) in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming e successivamente ondemand sul portale Mediaset Infinity.

L’evento non è trasmesso in diretta. Il concerto Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo è stato registrato dall’8 all’11 maggio 2025 nella location del Palazzo Te di Mantova, trasmesso in prima Tv su Canale 5 lo scorso maggio (QUI le pagelle della terza serata). La puntata che (ri)vedremo staserav puntata sarà caratterizzata da un momento tenerissimo e commovente a inizio serata, quando Ignazio Boschetto leggerà tra le lacrime una lettera al suo figlio (in arrivo) Gabriele, nato nel settembre 2025, due mesi dopo la registrazione del concerto.

