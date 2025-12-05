Il Paradiso delle Signore: una puntata cancellata e la terribile vendetta della contessa Adelaide Le anticipazioni delle puntate della fiction più amata di Rai 1: cosa succede da martedì 9 a venerdì 12 dicembre 2025

Cosa accadrà, nella settimana che va dall’8 al 12 dicembre 2025, nelle puntate de Il Paradiso delle Signore? Tra poco lo scopriremo ma sappiate che l’amatissima soap di Rai 1, dal 1°dicembre ha cambiato orario, iniziando alle 16:10 invece che alle 16:00, a causa dell’inserimento dell’edizione pomeridiana del Tg1 tra La Volta Buona e la soap. Lo spostamento, non ufficialmente motivato da Rai 1, sembra volto a migliorare gli ascolti: il Paradiso potrebbe beneficiare del traino del Tg1, e a sua volta La Vita in Diretta potrebbe guadagnare dall’effetto traino della soap. La rete ammiraglia della tv statale, aveva già sperimentato la nuova formula per un giorno con risultati promettenti, ma non definitivi. Tuttavia, non è ancora chiaro se il cambio di palinsesto sarà permanente o solo provvisorio. Ma adesso, scopriamo tutte le anticipazioni della settimana.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, lunedì 8 dicembre 2025

Nel giorno dell’Immacolata Concezione, la puntata de Il Paradiso delle Signore non andrà in onda.

Martedì 9 dicembre

Adelaide continua a tormentare Odile, mentre il Natale porta una buona notizia per Caterina. Mario è tornato a Milano e ha ripreso a lavorare al Circolo, notizia che preoccupa Roberto, che decide di affrontarlo subito.

Mercoledì 10 dicembre

Botteri perde la gara per l’abito della Scala ma vuole rifarsi contro i fratelli Marchesi. Umberto visita Rosa e Marcello, mentre Mario compie un gesto importante per Caterina, lasciando Roberto senza parole. Ettore cerca di nascondere a Matteo la verità su una foto, e Greta tenta di avvicinare Umberto, che resta diffidente. Marcello scopre il gesto estremo di Adelaide e chiede aiuto a Enrico per proteggerla. Intanto Barbieri è tormentato dal senso di colpa, e Marta e Odile sono preoccupate per la contessa.

Giovedì 11 dicembre

Mario si scusa con Fulvio per aver baciato Caterina e gli fa una proposta sorprendente. Umberto si apre con Greta, mentre Rosa e Marcello rimandano le nozze. Johnny trascorre una serata a un concerto con Mimmo e le Veneri. Fulvio, ancora scioccato dalla proposta di Mario, si sfoga con i Puglisi. Delia aiuta Irene con Cesare, e Matteo scopre un astuccio sospetto nel suo ufficio, temendo un furto della fotografia dei fratelli Marchesi.

Venerdì 12 dicembre

Adelaide scopre che Marcello e Rosa hanno posticipato le nozze e invita Rosa a Villa Guarnieri, mostrando gentilezza apparente, ma in realtà è tutta una messa in scena: la contessa non intende fare sconti.

Dove vedere in tv e in streaming Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore vi aspetta dal lunedì al venerdì, alle ore 16:10, su Rai 1. Potrete seguirlo anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

