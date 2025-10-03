Il Paradiso delle Signore, Adelaide cede per amore e va via da Villa Guarnieri. Odile è sconvolta Settimana intensa a Il Paradiso delle Signore tra matrimoni, addii, segreti e nuove opportunità. Ecco le anticipazioni da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre 2025.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Il Paradiso delle Signore torna con nuove puntate ricche di emozioni e sorprese. La decima stagione della soap di Rai 1 entra sempre più nel vivo e, nella settimana dal 6 al 10 ottobre 2025, i telespettatori assisteranno a intrecci sentimentali, segreti che rischiano di venire a galla e decisioni destinate a cambiare per sempre la vita dei protagonisti. Tra matrimoni, addii e nuove opportunità, la storia prende una piega inaspettata. Ecco cosa vedremo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore Lunedì 6 ottobre 2025

Tancredi ha sottratto le foto compromettenti di Rosa e Marcello, consegnandole a Barbieri per evitare che Adelaide ne venga in possesso e che possano far saltare l’imminente matrimonio. Rosa, però, non riesce a intervistare Margherita Hack e al Paradiso Donna si cerca un’altra figura femminile per le interviste. Enrico non accetta il patto proposto da Di Meo, anche se questo potrebbe mettere a rischio la sua carriera di chirurgo. Intanto, Mimmo partecipa a una manifestazione pacifica e lì conosce un ragazzo che si rivela essere parente di Delia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martedì 7 ottobre 2025

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 7 ottobre svelano che Marcello sogna un nuovo inizio al fianco della Contessa Adelaide e la sorprende proponendole di lasciare Villa Guarnieri per trasferirsi in un attico elegante nel centro di Milano. La contessa resta spiazzata e chiede consiglio a Marta e Odile, non sapendo come comportarsi. Nel frattempo, Tancredi cerca di aiutare Rosa a recuperare l’intervista con Margherita Hack, ma la sua affidabilità è tutta da dimostrare. Intanto, Elvira e Salvatore annunciano la decisione di trasferirsi in Liguria, mentre Johnny, cugino di Delia, porta entusiasmo e novità che non convincono affatto Irene.

Mercoledì 8 ottobre 2025

Alla fine Enrico cambia idea e accetta il patto con Di Meo, tornando in servizio. Adelaide, sorprendentemente, sembra voler accettare la proposta di Marcello e comunica alla famiglia di voler visitare l’attico insieme al suo futuro marito. La scelta destabilizza Odile, mentre Umberto è tormentato dal timore di perdere la contessa. Nel frattempo, un imprevisto per Salvo apre la strada a Ciro, che pensa seriamente di acquistare le quote della Caffetteria, anche a costo di ricorrere a un prestito pur di realizzare il suo sogno.

Giovedì 9 ottobre 2025

Margherita Hack finalmente viene intervistata al Paradiso e Tancredi ne approfitta per invitare Rosa a cena, riallacciando così il rapporto con lei. La celebre astrofisica, inoltre, invita le Veneri all’Osservatorio di Brera per assistere a un’eclissi lunare. Caterina sogna di partecipare, ma resta il dubbio se suo padre le permetterà di andarci. Nel frattempo, Ettore presenta a Umberto una nuova idea per la Galleria Milano Moda, ispirata proprio all’eclissi. Intanto, Di Meo mette Enrico in contatto con un chirurgo svizzero che potrebbe aiutarlo a curare la sua mano.

Venerdì 10 ottobre 2025

Odile vive un momento di forte turbamento per la scelta di sua madre e, senza sapere tutta la verità, si confida con Rosa. Concetta, intanto, riceve una brutta notizia dalla banca, mentre le Veneri trovano negli armadietti un’inaspettata sorpresa: gli inviti al matrimonio di Adelaide e Marcello. Enrico continua a mentire a Marta e teme che la situazione possa degenerare. Odile, intanto, ringrazia Ettore per la sua idea e per la serata speciale organizzata per lei e la madre. Nel frattempo, Ciro scopre che non riuscirà a ottenere il prestito tanto desiderato.

Potrebbe interessarti anche