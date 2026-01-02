Il Paradiso delle Signore torna dopo lo stop: Adelaide senza freni e una proposta che cambia tutto Dopo la pausa natalizia, la soap di Rai 1 riparte tra tensioni amorose, vendette silenziose e una proposta di matrimonio destinata a sconvolgere gli equilibri.

Dopo due settimane di stop per le festività natalizie, Il Paradiso delle Signore torna finalmente nel pomeriggio di Rai 1 con nuove puntate ricche di emozioni e colpi di scena. La decima stagione riparte con rapporti ancora fragili, segreti pronti a emergere e scelte che potrebbero cambiare per sempre il destino dei protagonisti. Dal 5 al 9 gennaio 2026, la soap ambientata a Milano promette intrecci sentimentali, rivalità sempre più accese e decisioni inattese che terranno il pubblico incollato allo schermo.

Lunedì 5 gennaio 2026

Marcello e Rosa hanno trascorso insieme il Natale, ma la tregua non è bastata a sanare la frattura tra loro. Entrambi si rifugiano nel lavoro per non affrontare i sentimenti irrisolti. Intanto Anita racconta a Teo le tradizioni romane della Befana e lancia l’idea di una celebrazione speciale al Paradiso. Irene, ancora dolorante dopo una caduta sulla neve con Cesare, porta un dono a Johnny che si rivela fonte di ispirazione culinaria. Marta, dopo aver chiarito con Marcello, decide di affrontare direttamente Adelaide.

Martedì 6 gennaio 2026

La soap non va in onda in occasione della festività dell’Epifania. L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore riprende il giorno successivo.

Mercoledì 7 gennaio 2026

Al grande magazzino è tutto pronto per la festa della Befana e arriva anche Mario per dare una mano. Tuttavia, la presenza di un uomo legato al suo passato lo mette profondamente a disagio, tanto che Roberto interviene per aiutarlo. L’atmosfera dell’Epifania favorisce un riavvicinamento tra Rosa e Marcello, ma Adelaide non rinuncia ai suoi piani e continua a voler esercitare il suo controllo su Barbieri. Ettore, notando la complicità tra Odile e Matteo dopo il viaggio a Londra, sorprende tutti chiedendo la mano della figlia di Adelaide, lasciando Umberto pieno di dubbi.

Giovedì 8 gennaio 2026

Adelaide fa un regalo importante a Marcello, un roseto, ma Rosa si oppone apertamente, convinta che sia solo un altro modo per tenerlo legato alla contessa. Irene organizza una cena sperando che Cesare faccia un passo decisivo, mentre Ciro osserva con attenzione la reazione di Matteo davanti all’anello di fidanzamento di Odile. Mimmo tenta di conquistare Agata con un piatto francese e Irene confida a Concetta di aver baciato Cesare. Intanto Tancredi, visto il successo del Paradiso Donna, propone a Rosa un viaggio negli Stati Uniti per scoprire nuove autrici.

Venerdì 9 gennaio 2026

Mario si ritrova faccia a faccia con l’uomo che lo aveva turbato e ancora una volta Roberto prende le sue difese. Marcello scopre finalmente la verità: Adelaide ha simulato le sue crisi arrivando a fingere un gesto estremo pur di manipolarlo. Matteo viene a sapere che il musicarello di Marina rischia di saltare, mentre Odile lancia una nuova sfida tra la Galleria Milano Moda e il Paradiso. Adelaide appare ormai fuori controllo, accecata dalla vendetta, e Mario prende una decisione drastica sul suo futuro con Caterina.

