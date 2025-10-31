Il Paradiso delle Signore, il piano di Adelaide per distruggere Rosa: Marcello è sconvolto Tra tradimenti, dimissioni e aiuti per gli alluvionati, ecco le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 novembre 2025.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Il Paradiso delle Signore continua a intrattenere i telespettatori di Rai 1 con le emozionanti vicende della decima stagione. Le puntate in onda dal 3 al 7 novembre 2025 promettono colpi di scena, tensioni amorose e nuove sfide per i protagonisti del grande magazzino di Milano. Scopriamo insieme cosa succederà dando un’occhiata alle trame – giorno per giorno – della soap protagonista del pomeriggio della prima rete.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, lunedì 3 novembre 2025

La settimana de Il Paradiso delle signore si apre con Adelaide furiosa dopo la decisione di Marcello di annullare il matrimonio. Venuta finalmente a conoscenza della relazione tra il suo ex promesso sposo e la giovane Rosa, la Contessa è pronta a scatenare la sua terribile vendetta contro chi l’ha tradita. Umberto cerca di contenerla, ma Adelaide è determinata a non fermarsi e farà di tutto per rovinare la vita a Marcello e Rosa. Intanto, Odile affronta la sua amica giornalista sentendosi tradita dalla sua relazione con quello che era il fidanzato di sua madre, mentre Irene, dopo aver letto una commovente lettera della zia Sandra, riflette sui propri sentimenti. Nel frattempo, Roberto e Mario si incontrano davanti a Caterina, ignara dei legami e dei segreti che li uniscono.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martedì 4 novembre 2025

In preda alla rabbia, Adelaide chiede a Roberto di licenziare sia Marcello che Rosa, sostenendo che il clima lavorativo sia ormai insostenibile. Roberto proverà a farla ragionare, ma la Contessa muoverà tutte le pedine a sua disposizione per fare terra bruciata attorno alla nuova coppia. Marcello, però, è deciso a proteggere in ogni modo la sua relazione con Rosa. Nel frattempo, Di Meo scopre che Enrico non segue correttamente la terapia per la mano. Irene, impegnata nella ricerca di una nuova Venere, riceve l’aiuto di Johnny per portare

Mercoledì 5 novembre 2025

La radio annuncia l’alluvione a Firenze. Nonostante le difficoltà di spostamento, al Paradiso arriva una giovane candidata per il ruolo di Venere: Barbara Musso. Mario incontra Roberto, impegnato a organizzare aiuti per gli alluvionati, mentre Adelaide intensifica il suo piano di vendetta, chiedendo persino aiuto a Tancredi per rovinare Marcello. Rosa, intanto, dopo aver nascosto a tutti la sua relazione decide finalmente di rivelare alle amiche la sua storia d’amore con Marcello, lasciando tutte a bocca aperta.

Giovedì 6 novembre 2025

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di giovedì 6 novembre svelano che Agata è profondamente colpita dalla tragedia a Firenze e decide di intervenire personalmente per aiutare gli alluvionati. Mimmo informa Ciro e Johnny che alcuni colleghi stanno già partendo per prestare soccorso. Enrico, convinto della guarigione della sua mano, prova a dimostrarlo, ma fallisce e si vede costretto a confidarsi con Marta su un segreto a lungo nascosto.

Venerdì 7 novembre 2025

Marcello è con le spalle al muro. Consapevole del fatto che Adelaide non troverà pace fin quando non lo avrà rovinato, decide di presentare le sue dimissioni a Roberto, chiedendogli però di permettere a Rosa di restare al Paradiso. Quest’ultima è una soluzione non gradita da Adelaide, che insiste affinché anche la giovane venga licenziata per completare il suo piano di vendetta, cercando l’appoggio di Umberto. Intanto, gli attacchi al grande magazzino continuano e Tancredi interviene inaspettatamente per dare una mano. Agata parte per Firenze con Mimmo e Johnny, decisi a sostenere concretamente le persone colpite dall’alluvione. La settimana si chiude con Barbara Musso che ottiene il tanto atteso posto di Venere.

Potrebbe interessarti anche