Il Paradiso delle Signore, Marcello si dichiara a Rosa e sparisce nel nulla: la mossa (disperata) di Adelaide Anticipazioni e colpi di scena delle puntate in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre: Marcello lascia Adelaide e al Paradiso si svelano segreti e sorprese inattese.

La nuova settimana de Il Paradiso delle Signore 10 come di consueto ci promette colpi di scena, emozioni forti e decisioni importanti. Tra cuori spezzati, ritorni inaspettati e segreti finalmente svelati, i protagonisti del grande magazzino e di Villa Guarnieri dovranno affrontare situazioni delicate che metteranno alla prova i loro legami e i loro sentimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2025.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore, lunedì 27 ottobre

Adelaide è sconvolta dalle parole di Marcello, che ha deciso di annullare il matrimonio perché innamorato di Rosa, lasciando la contessa con il cuore spezzato. A Villa Guarnieri tutti cercano di confortarla, ma la notizia si diffonde rapidamente anche al Paradiso, spingendo Roberto a fronteggiare i giornalisti e proteggere l’immagine della famiglia. Intanto, i fratelli Marchesi devono fare i conti con l’improvviso annullamento del loro matrimonio, mentre Caterina vive un momento di sconforto rischiando di perdere la foto del suo fidanzato. Enrico, invece, scopre l’esistenza di una nuova terapia che gli ridà la speranza dopo settimane di preoccupazione: se funzionasse, potrebbe recuperare completamente l’uso della mano.

Martedì 28 ottobre 2025

Dopo aver lasciato Adelaide a un passo dall’altare, Barbieri scompare improvvisamente, mentre Umberto comincia a comprendere cosa l’abbia spinto a rinunciare alle nozze. Matteo e Mirella provano a contattare Rosa, ma senza successo, finché Marcello non fa ritorno con un preciso obiettivo: consegnare a Guarnieri i documenti riguardanti la gestione del patrimonio di Adelaide. Nel frattempo, la contessa continua a lottare contro il dolore emotivo causato dal promesso sposo.

Mercoledì 29 ottobre 2025

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda mercoledì 29 ottobre svelano che Caterina finalmente mostrerà alle Veneri la foto del suo fidanzato, svelando anche che si tratta di una vecchia conoscenza del Paradiso. Nel frattempo, Johnny e Mimmo parlano d’amore, mentre Rosa fa ritorno a Milano e si confronterà faccia a faccia con Marcello. Quest’ultimo, ormai deciso a non voler più mentire e se stesso, le farà una confessione molto toccante. A Villa Guarnieri, Anita cerca di sollevare il morale di Adelaide, che rimane profondamente disperata.

Giovedì 30 ottobre 2025

Dopo la sua breve sparizione, Marcello torna al Paradiso e comunica a Roberto la sua decisione di dimettersi, accolto con preoccupazione dalle Veneri. Johnny realizza finalmente il sogno di acquistare il pulmino dei suoi desideri, coinvolgendo anche Mimmo, mentre Irene riceve una visita inaspettata dalla zia Sandra. Rosa e Marcello, ormai vicini nella sincerità, prendono insieme una decisione importante. Odile sostituisce Adelaide in un evento al Circolo, chiedendo l’aiuto di Rosa, mentre Ettore insinua in lei il sospetto che Marcello abbia lasciato sua madre proprio per amore della giornalista. Intanto, Enrico continua a nascondere a Marta i problemi alla mano, e tra zia Sandra e Concetta emergono segreti legati al passato di Irene.

Venerdì 31 ottobre 2025

Al Paradiso si celebra il successo del lancio di Paradiso Donna, mentre zia Sandra decide di lasciare Milano dopo aver compiuto un gesto generoso nei confronti di Irene, estinguendone i debiti e facendole un’offerta inattesa. Durante i festeggiamenti, Caterina riceve una sorpresa da Mario Oradei, mentre Roberto resta all’oscuro dell’identità del fidanzato della Venere, provando amarezza. Nel frattempo, Adelaide ascolta una conversazione tra Odile e Umberto, scoprendo finalmente il motivo per cui Marcello l’ha lasciata. Quindi decide di affrontare la situazione con una mossa disperata, presentandosi a casa del suo promesso sposo per convincerlo a tornare da lei.

