Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: le nozze tra Rosa e Marcello e una tragedia improvvisa
Cosa accadrà nelle prossime puntate della fiction pomeridiana più amata di Rai 1? Ecco tutte le anticipazioni da lunedì 24 a venerdì 28 novembre 2025.
Nel grande salotto televisivo di Rai 1, Il Paradiso delle Signore continua ad essere una delle fiction più amate di sempre. Basta un dettaglio, uno sguardo rubato tra i corridoi del grande magazzino o una parola sussurrata dietro le quinte, per mettere in moto una girandola di emozioni che tiene incollati milioni di spettatori. E mentre i personaggi si preparano a vivere nuovi intrecci e piccoli grandi terremoti quotidiani, vediamo tutte le anticipazioni delle prossime puntate da lunedì 24 a venerdì 28 novembre 2025.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, lunedì 24 novembre
Nella puntata di lunedì, al Paradiso delle Signore arriva una star del calcio, ovvero l’allenatore dell’Inter Helenio Herrera. Roberto ne approfitta subito cercando un modo per sfruttare questa importante presenza. Nel frattempo, Rosa racconta alle amiche Delia e Irene l’emozionante proposta di matrimonio di Marcello Barbieri, mentre Fulvio scopre che Mario sta per arrivare a Milano e Agata consiglia a Caterina come accoglierlo al meglio. Un inconveniente semina caos al Paradiso e Johnny cerca subito un modo per dare una mano.
Martedì 25 novembre
Mentre Botteri si trova ad affrontare un imprevisto legato alla sua famiglia, l’allenatore Helenio Herrera viene coinvolto da Enrico in una partita di calcio con i bambini della casa-famiglia. Johnny deve riparare il guasto al suo furgone e le Veneri corrono in suo aiuto, mentre Rosa si trasferisce da Marcello. Nel frattempo, Mario non riesce a raggiungere Caterina a Milano a causa di un problema di lavoro, ma Agata convince l’amica a non cancellare la cena di benvenuto, sperando in un miracolo.
Mercoledì 26 novembre
Rosa è al settimo cielo per la sua nuova vita al fianco di Marcello, mentre Umberto Guarnieri assiste ad una discussione tra Odile ed Ettore capendo che tra loro vi è ormai un certo sentimento. Umberto, in accordo con l’idea di Ettore di usare Odile come nuovo volto di Galleria Milano Moda, parla con lei per convincerla ad accettare la proposta. Nel frattempo, alla cena organizzata da Caterina arriva Cesare.
Giovedì 27 novembre
Nonostante l’aiuto delle Veneri, il furgone di Johnny sembra avere un danno più grave del previsto e Landi, vendendolo in difficoltà, gli propone di lavorare in prova come magazziniere. Nel frattempo, Marina Valli invita le Veneri ad una festa al Circolo organizzata per la promozione del suo film, mentre Roberto rimane spiazzato da una notizia che riguarda Mario. Matteo presenta Marina Valli a sua madre Silvana, mentre Rosa e Marcello scelgono i testimoni di nozze.
Venerdì 28 novembre
Nell’ultima puntata di venerdì, la carriera universitaria porta un po’ di pace ad Enrico, mentre lo stilista Botteri deve far fronte a nuovi drammi familiari che gli impediscono di partecipare alla festa al Circolo dedicata al film di Marina. Al Circolo, Greta fa un incontro particolare.
