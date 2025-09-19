Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Enrico rischia grosso, il dolore è ormai insopportabile Nuova settimana ricca di colpi di scena per la soap di Rai 1, in onda a lunedì 22 a venerdì 26 settembre 2025.

Nuova settimana con le avvincenti storie de Il Paradiso delle Signore. La celebre soap del pomeriggio di Rai 1, tornata in onda da un paio di settimane dopo la pausa estiva, continua a tenere incollati milioni di telespettatori alla Tv con i suoi intrecci, i nuovi personaggi, e i tanti colpi di scena della trama. Nelle nuove puntate dal 22 al 26 settembre 2025, vedremo Enrico alle prese con il dolore alla mano che lo preoccupa sempre di più, mentre Adelaide va avanti con i preparativi delle nozze e Umberto e Tancredi devono fare i conti con un articolo diffamatorio. Scopriamo insieme la trama di tutti gli episodi.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni lunedì 22 settembre 2025

Botteri e Delia scoprono che Ettore Marchesi è il nuovo stilista di Galleria Milano Moda, e Caterina entra nella schiera delle Veneri. Intanto Roberto, mentre il progetto Paradiso Donna va avanti e il romanzo di Rosa Camilli gode dei meritati successi, decide di organizzare un evento sulle scrittrici contemporanee. Nel frattempo il dolore alla mano di Enrico si fa sempre più forte, e la contessa Adelaide va avanti con i preparativi per le nozze.

Martedì 23 settembre 2025

Umberto e Tancredi scoprono che Anselmo Conaro ha scritto un articolo diffamatorio sulla Contessa e su Marcello, e cercano di fermarne la pubblicazione. Adelaide continua a organizzare il matrimonio e propone una sfida a Botteri ed Ettore per scegliere l’abito più bello per le sue damigelle. Nel frattempo Marina Valli va una visita a sorpresa a Matteo, ma lui capisce che senza Odile non trova più ispirazione per comporre nuova musica.

Mercoledì 24 settembre 2025

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 24 settembre svelano che Umberto e Tancredi scoprono che nonostante i loro sforzi, l’articolo diffamatorio è stato pubblicato. Intanto Matteo prova a riavvicinarsi a Odile ma Ettore non si arrende. Mentre Enrico continua a nascondere il suo problema alla mano, Adelaide sospetta che l’articolo pubblicato sia opera di Umberto, e Barbieri prova a calmare la sua promessa sposa.

Giovedì 25 settembre 2025

Umberto chiede a Rosa di pubblicare un articolo che possa riscattare Marcello e Adelaide. Nel frattempo, Ettore presenta ad Odile un bozzetto per l’abito da sposa della madre, mentre Marina ha un malore al Circolo e viene soccorsa da Enrico.

Venerdì 26 settembre

La tosse di Andrea preoccupa i coniugi Amato, che ora vorrebbero lasciare Milano per andare in una località di mare. Al Paradiso le Veneri preparano un corredo per il ricovero in ospedale di Marina dopo il suo malore, cosa che preoccupa incredibilmente Enrico che dovrà operarla, sempre più angosciato dal problema alla mano.

Quando e dove vedere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, a partire dalle 16 su Rai 1. Gli episodi saranno visibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma di RaiPlay.

