Il Paradiso delle Signore, tre puntate cancellate e Adelaide rovina il Natale di Marcello e Rosa Le anticipazioni delle prossime puntate della fiction di Rai 1 di lunedì 22 e martedì 23 dicembre 2025, prima della pausa di Natale. Si torna il 29 dicembre

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

L’acclamata fiction del daytime di Rai 1 si ferma per le feste: i prossimi appuntamenti con le avventure che ruotano attorno a Il Paradiso delle Signore sono previsti soltanto per lunedì 22 e martedì 23 dicembre, come sempre a partire dalle ore 16.00. La programmazione della rete ammiraglia della televisione nazionale, infatti, cambia i palinsesti in vista delle celebrazioni del Natale e la decima stagione de Il Paradiso delle Signore si fermerà il 24, 25 e 26 dicembre per riprendere soltanto lunedì 29 dicembre 2025. Anticipazioni della settimana: anche nelle due puntate di questa settimana, si intrecciano le storie dei protagonisti, che gireranno attorno alle vicissitudini natalizie, tra viaggi organizzati all’ultimo, sorprese e festeggiamenti, nella solita accattivante cornice della Milano degli anni Sessanta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, lunedì 22 dicembre 2025

Dopo lo scontro tra Ettore e Matteo e con Agata che cerca ancora di delineare la propria strada, il Natale è sempre più vicino e le Veneri devono decidere come gestire la questione dei regali, da scambiarsi a vicenda. Anche Botteri è alle prese con questo problema, non riuscendo a decidersi su cosa optare per il figlio Teo. Anita, invece, vive lo spirito natalizio con grande gioia e ottimismo, felicissima al pensiero di poter ricevere tanti regali la mattina del 25 dicembre. Continuano, invece, gli screzi tra Fulvio e Ciro e Concetta, con il primo che rifiuta l’invito della coppia in maniera piuttosto sgarbata: da quando ha perso la propria moglie, infatti, Fulvio, così come Caterina, ha deciso di passare sempre la vigilia di Natale da solo. Infine, Adelaide continua a portare avanti i propri piani: Marcello, dopo essere stato riammesso al Circolo, è ancora nello chalet trattenuto dalla Contessa che punta a rovinare la sua prima Vigilia di Natale con Rosa..

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martedì 23 dicembre 2025

Nella seconda e ultima puntata della settimana corta de Il Paradiso delle Signore vediamo Teo che si sta perfettamente integrando nella famiglia allargata del Paradiso. Ciro, quindi, ha un’idea nuova per celebrare il Natale e prova a metterla in pratica coinvolgendo gli altri e Rinaldi, nel frattempo, coglie la palla al balzo per riuscire a organizzare una sorpresa alla figlia. Anche Delia ha una brillante intuizione e potrebbe lenire le perplessità di Gianlorenzo sul regalo da fare a Teo. Problemi con la partenza di Barbieri, che rischia di non arrivare in tempo da Rosa per passare la loro prima Vigilia di Natale insieme. Umberto, invece, si fa convincere da Tancredi a raggiungere la sua famiglia a Saint Moritz.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore in tv e streaming

L’amata fiction italiana che ci accompagna a scoprire le avventure dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore ormai da dieci anni, va in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.00 su Rai 1, salvo cambiamenti di palinsesto. La prossima settimana, ad esempio, usciranno soltanto due episodi, quello di lunedì 22 dicembre 2025 e quello di martedì 23 dicembre 2025, per poi lasciare spazio alla programmazione natalizia. Le puntate e le stagioni de Il Paradiso delle Signore, però, sono anche disponibili in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, su cui basta creare un account per potervi accedere: qui, oltre a trovare le ultimissime puntate, si potranno guardare on demand tutti gli episodi precedenti.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche