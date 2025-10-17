Il Paradiso delle Signore, si mette male per Adelaide: Marcello la molla all’altare? C’è un’altra donna La storica soap di Rai 1 riparte con un’altra settimana di puntate imperdibili: ecco tutti i dettagli e cosa andrà in onda da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore 10 è pronto a tornare in onda, da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, con cinque nuovi episodi ricchi di colpi di scena e intrecci imprevisti. L’amatissima soap italiana del pomeriggio di Rai 1 ci catapulterà di nuovo nella Milano degli anni ’60, tra i preparativi per le nozze della contessa Adelaide, i tormenti di Delia e i dubbi di Marcello. Ecco tutte le anticipazioni della settimana in arrivo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore lunedì 20 ottobre 2025

Adelaide è totalmente impegnata a organizzare le nozze, ma il suo entusiasmo si scontra con la distanza emotiva di Marcello, sempre più silenzioso e sopraffatto dai dubbi. Johnny intanto vive un momento di svolta, e finalmente viene assunto alla Caffetteria, mentre Greta mostra il suo talento colpendo positivamente Odile, che ora vorrebbe assumerla alla Galleria Milano Moda. Umberto, invece, non si fida della ragazza e la mette sotto pressione con continue domande.

Martedì 21 ottobre

Rosa Camilli viene dimessa dall’ospedale, ma la paura non la abbandona nonostante l’arresto del suo aggressore, Rodolfo Sacchi. Il bacio sfiorato con Marcello la rende ancora più malinconica, e a pochi giorni dal matrimonio di Barbieri con Adelaide non riesce a rassegnarsi all’idea di perdere l’uomo di cui è follemente innamorata. Tra loro è stato galotto il viaggio a Trieste per intervistare l’astrofisica Margherita Hack per il Paradiso Donna. In quell’occasione, a causa di un guasto all’automobile su cui viaggiavano, Rosa e Marcello sono stati a un passo dal lasciarsi andare. Lui però si è guardato bene dal raccontare l’accaduto ad Adelaide. Intanto Paola – moglie di Rodolfo – cerca un incontro chiarificatore con lei. Marina Valli nel frattempo arriva al Paradiso per scegliere l’abito di Adelaide, e partecipa al musicarello insieme a Matteo. Mentre Delia, che rischia di perdersi la sfilata degli Ambrosini, riceve l’aiuto provvidenziale di Johnny.

Mercoledì 22 ottobre

Nella puntata di mercoledì de Il Paradiso delle Signore Monsignor Giglio giunge a Villa Guarnieri per benedire gli sposi, ma Umberto non perde occasione per mettere pressione su Marcello, già in crisi. Odile intanto fa una proposta importante a Greta: diventare la stilista della Galleria Milano Moda. Nel frattempo, i fratelli Marchesi mettono a punto il loro piano, mentre Irene deve trovare una Venere per rimpiazzare Elvira. Marina, invece, rimane delusa per la tiepida reazione alla sua proposta di cantare al matrimonio.

Giovedì 23 ottobre

Caterina nasconde la verità a Fulvio, che la scopre e resta turbato. Delia è tormentata per aver ferito Gianlorenzo andando alla sfilata senza di lui, mentre Rosa decide di parlare con Marcello dei suoi sentimenti e prende una decisione drastica riguardo al suo futuro. Fulvio, incerto sulla figlia, si confida intanto con Concetta, e Caterina rivela il suo segreto alle Veneri. Nel frattempo, Ciro si arrabbia scoprendo che Johnny dorme nel ballatoio, ma Mimmo riesce ad evitare il peggio fra i due.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni venerdì 24 ottobre

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore di venerdì svelano che Marcello confida a Matteo la verità sull’aggressione di Rosa. Quanto alle nozze con Adelaide, Barbieri è sempre più in bilico e dominato dai dubbi man mano che si avvicina la data del fatidico ‘sì’. Fulvio invece è ancora scosso dopo aver scoperto il segreto di Caterina e cerca conforto parlando con Roberto. Poi Delia e Botteri si riappacificano, mentre Umberto offre una tregua ad Adelaide. E sul finale Marcello, alla vigilia del matrimonio, è costretto a una decisione dolorosa che potrebbe cambiare tutto.

Quando e dove vedere Il Paradiso delle Signore

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10 andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, a partire dalle ore 16 su Rai 1. Come sempre, gli episodi saranno visibili anche su RaiPlay, sia in diretta streaming che a seguire, in modalità on demand.

