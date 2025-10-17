Il Paradiso delle Signore, si mette male per Adelaide: Marcello la molla all’altare? C’è un’altra donna
La storica soap di Rai 1 riparte con un’altra settimana di puntate imperdibili: ecco tutti i dettagli e cosa andrà in onda da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025.
Il Paradiso delle Signore 10 è pronto a tornare in onda, da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, con cinque nuovi episodi ricchi di colpi di scena e intrecci imprevisti. L’amatissima soap italiana del pomeriggio di Rai 1 ci catapulterà di nuovo nella Milano degli anni ’60, tra i preparativi per le nozze della contessa Adelaide, i tormenti di Delia e i dubbi di Marcello. Ecco tutte le anticipazioni della settimana in arrivo.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore lunedì 20 ottobre 2025
Adelaide è totalmente impegnata a organizzare le nozze, ma il suo entusiasmo si scontra con la distanza emotiva di Marcello, sempre più silenzioso e sopraffatto dai dubbi. Johnny intanto vive un momento di svolta, e finalmente viene assunto alla Caffetteria, mentre Greta mostra il suo talento colpendo positivamente Odile, che ora vorrebbe assumerla alla Galleria Milano Moda. Umberto, invece, non si fida della ragazza e la mette sotto pressione con continue domande.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Martedì 21 ottobre
Rosa Camilli viene dimessa dall’ospedale, ma la paura non la abbandona nonostante l’arresto del suo aggressore, Rodolfo Sacchi. Il bacio sfiorato con Marcello la rende ancora più malinconica, e a pochi giorni dal matrimonio di Barbieri con Adelaide non riesce a rassegnarsi all’idea di perdere l’uomo di cui è follemente innamorata. Tra loro è stato galotto il viaggio a Trieste per intervistare l’astrofisica Margherita Hack per il Paradiso Donna. In quell’occasione, a causa di un guasto all’automobile su cui viaggiavano, Rosa e Marcello sono stati a un passo dal lasciarsi andare. Lui però si è guardato bene dal raccontare l’accaduto ad Adelaide. Intanto Paola – moglie di Rodolfo – cerca un incontro chiarificatore con lei. Marina Valli nel frattempo arriva al Paradiso per scegliere l’abito di Adelaide, e partecipa al musicarello insieme a Matteo. Mentre Delia, che rischia di perdersi la sfilata degli Ambrosini, riceve l’aiuto provvidenziale di Johnny.
Mercoledì 22 ottobre
Nella puntata di mercoledì de Il Paradiso delle Signore Monsignor Giglio giunge a Villa Guarnieri per benedire gli sposi, ma Umberto non perde occasione per mettere pressione su Marcello, già in crisi. Odile intanto fa una proposta importante a Greta: diventare la stilista della Galleria Milano Moda. Nel frattempo, i fratelli Marchesi mettono a punto il loro piano, mentre Irene deve trovare una Venere per rimpiazzare Elvira. Marina, invece, rimane delusa per la tiepida reazione alla sua proposta di cantare al matrimonio.
Giovedì 23 ottobre
Caterina nasconde la verità a Fulvio, che la scopre e resta turbato. Delia è tormentata per aver ferito Gianlorenzo andando alla sfilata senza di lui, mentre Rosa decide di parlare con Marcello dei suoi sentimenti e prende una decisione drastica riguardo al suo futuro. Fulvio, incerto sulla figlia, si confida intanto con Concetta, e Caterina rivela il suo segreto alle Veneri. Nel frattempo, Ciro si arrabbia scoprendo che Johnny dorme nel ballatoio, ma Mimmo riesce ad evitare il peggio fra i due.
Il Paradiso delle signore, anticipazioni venerdì 24 ottobre
Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore di venerdì svelano che Marcello confida a Matteo la verità sull’aggressione di Rosa. Quanto alle nozze con Adelaide, Barbieri è sempre più in bilico e dominato dai dubbi man mano che si avvicina la data del fatidico ‘sì’. Fulvio invece è ancora scosso dopo aver scoperto il segreto di Caterina e cerca conforto parlando con Roberto. Poi Delia e Botteri si riappacificano, mentre Umberto offre una tregua ad Adelaide. E sul finale Marcello, alla vigilia del matrimonio, è costretto a una decisione dolorosa che potrebbe cambiare tutto.
Quando e dove vedere Il Paradiso delle Signore
Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10 andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, a partire dalle ore 16 su Rai 1. Come sempre, gli episodi saranno visibili anche su RaiPlay, sia in diretta streaming che a seguire, in modalità on demand.
Potrebbe interessarti anche
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marcello sposa Adelaide? Umberto reagisce malissimo
L'amatissima soap di Rai 1 riparte finalmente dopo la sosta estiva: ecco le anticipa...
Il Paradiso delle Signore, Adelaide e Marcello: colpo di scena prima delle nozze. La Contessa è disperata
Rosa aggredita e ricoverata, Adelaide tra sogni inquietanti e abiti rovinati: la set...
Il Paradiso delle Signore, Adelaide cede per amore e va via da Villa Guarnieri. Odile è sconvolta
Settimana intensa a Il Paradiso delle Signore tra matrimoni, addii, segreti e nuove ...
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Enrico rischia grosso, il dolore è ormai insopportabile
Nuova settimana ricca di colpi di scena per la soap di Rai 1, in onda a lunedì 22 a ...
Il Paradiso delle Signore 10, nozze Adelaide-Marcello e Odile bacia un uomo misterioso: scoppia il caos a Villa Guarnieri
La storica soap di Rai 1 torna con nuovi episodi imperdibili, in onda da lunedì 15 a...
Il Paradiso delle Signore 10, salta il matrimonio della Contessa? Umberto smaschera Marcello
Le nozze di Adelaide salteranno? Ecco le anticipazioni delle puntate della soap di R...
Il Paradiso delle Signore 10, le nuove puntate: quando inizia, anticipazioni e la svolta di Adelaide
La soap di Rai 1 riaprirà i battenti lunedì 8 settembre con le puntate inedite della...
Il Paradiso delle Signore 10, cambia il palinsesto: cosa fare per non perdere la puntata
Cambio di programmazione per la puntata di lunedì 22 settembre 2025: la soap di Rai ...