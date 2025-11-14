Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marcello fa un gesto inaspettato, Rosa scioccata
Amori, rivelazioni e una proposta inaspettata sconvolgono gli equilibri al Paradiso: ecco cosa accadrà nelle puntate dal 17 al 21 novembre 2025.
Il Paradiso delle Signore continua a conquistare il pubblico del pomeriggio di Rai 1 con le nuove puntate della decima stagione. Intrighi, sentimenti e scelte difficili terranno banco negli episodi in onda dal 17 al 21 novembre 2025, in cui i protagonisti dovranno affrontare rivelazioni, imprevisti e decisioni destinate a cambiare il loro futuro. Ecco le anticipazioni settimanali della soap ambientata nel grande magazzino più amato d’Italia.
Anticipazioni Il Paradiso delle signore lunedì 17 novembre 2025
Enrico, appena dimesso dalla clinica, trova finalmente il coraggio di dire tutta la verità ad Anita. Intanto al Paradiso Donna si prepara un nuovo servizio dedicato alle donne e all’arte, e Tancredi propone come protagonista la giovane violoncellista Chiara Brugnoli. Ciro è sempre più in ansia per la misteriosa assenza di Johnny, mentre Mimmo non riesce a confessare ai suoi genitori la decisione di lasciare la Polizia. Roberto, scoperta una lettera che Mario ha scritto a Caterina, prende una decisione che potrebbe cambiare tutto. Intanto Rosa e Marcello si mostrano più uniti che mai.
Martedì 18 novembre 2025
Matteo e Odile ricevono una bella sorpresa: la SIAE li ricompensa per i diritti d’autore delle canzoni interpretate da Michelino e Marina. Nel frattempo, Fulvio si dice soddisfatto del comportamento di Mario nei confronti di Caterina, nonostante la distanza tra i due. Irene si occupa della promettente Chiara Brugnoli, mentre Mimmo, deciso a cambiare vita, cerca un impiego stabile. Ad aiutarlo è Agata, ma il suo gesto finisce per generare nuove tensioni in casa Puglisi.
Mercoledì 19 novembre 2025
Ciro sorprende tutti sostenendo la scelta di Mimmo, nonostante i precedenti contrasti tra padre e figlio. Al Paradiso, Irene si trova a discutere con una cliente altezzosa che critica le vetrine del negozio, ignara che quel confronto potrebbe rivelarsi un’opportunità inattesa. Intanto Marcello, in difficoltà economiche dopo la rottura con la Contessa, decide di reinventarsi investendo nel settore degli elettrodomestici industriali. Quando Rosa scopre che la banca gli ha negato il prestito, prende una decisione destinata a cambiare il loro rapporto.
Giovedì 20 novembre 2025
Ciro, diviso tra le preoccupazioni per Mimmo e la gestione di Johnny, fatica a mantenere l’equilibrio familiare. Enrico, intanto, riceve una convocazione dall’Inter per una consulenza medica dopo il malore di un giocatore, ma l’incontro si rivelerà più significativo del previsto. Rosa chiede a Tancredi di aiutare Marcello a ottenere il prestito, ma Barbieri non la prende affatto bene. Nel frattempo, Johnny si impegna ad aiutare Mimmo nella ricerca di un nuovo lavoro, mentre Ettore e Odile devono fronteggiare un imprevisto durante un servizio fotografico che potrebbe compromettere tutto.
Venerdì 21 novembre 2025
Dopo qualche esitazione, Marcello accetta il sostegno di Tancredi, mentre Agata racconta alle Veneri il nobile gesto di Johnny per aiutare Mimmo. Barbara conosce un nuovo ragazzo che sembra colpirla, e Ettore lavora con entusiasmo a una campagna creativa per Galleria Milano Moda.
Fulvio consegna a Roberto una lettera scritta da Mario, e il pubblicitario teme che il suo passato possa tornare a galla. La giovane Chiara Brugnoli debutta al Circolo con la sua musica, dove Irene vive un momento di grande emozione. Ma i riflettori sono tutti su Marcello e Rosa, che durante l’evento diventano protagonisti di un momento romantico e inatteso: Barbieri sorprende tutti con una proposta che lascia senza parole.
