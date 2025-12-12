Il Paradiso delle Signore, la trappola di Adelaide: Marcello ci casca ed è in grande pericolo Cosa vedremo nelle prossime puntate della fiction più amata di Rai 1? Ecco tutte le anticipazioni degli episodi da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre 2025.

L’amatissima fiction Il Paradiso delle Signore è pronta a riaprire le porte con una nuova settimana ricca di colpi di scena. La serie pomeridiana di Rai 1, che da anni accompagna il pubblico nel cuore pulsante della Milano degli anni ’60, promette per questa settimana puntate che cambieranno ancora una volta gli equilibri dei protagonisti. Ecco allora tutte le anticipazioni degli episodi da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre 2025.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, lunedì 15 dicembre

Nella puntata di lunedì, Fulvio prende una decisione sulla proposta di matrimonio di Mario alla figlia Caterina mentre Roberto non può far altro che smettere di interferire, nonostante il forte dolore che prova. Caterina, frugando nel corredo della madre, scopre un nastro magnetico. Nel frattempo, Ettore affronta Matteo che lo ha accusato del furto della foto scomparsa davanti ad Odile, mentre Agata si imbatte in un bando per aspiranti restauratori.

Martedì 16 dicembre

Adelaide mette in atto una nuova mossa riammettendo Marcello al Circolo e fingendo di volersi lasciare il passato alle spalle. Caterina fa ascoltare il nastro a Roberto, che grazie a questo trova ispirazione per un’iniziativa natalizia. Agata confida a Mimmo di voler partecipare al bando per giovani restauratori. Irene Cipriani, ormai rassegnata a dover trascorrere da sola il Natale, riceve un invito da Cesare mentre Botteri si ritrova a dover affrontare un’emergenza con il figlio Teo e viene aiutato da Concetta e Delia.

Mercoledì 17 dicembre

Botteri viene sconvolto dall’improvviso arrivo di Teo a Milano e, non potendosi occupare di lui, lo lascia in caffetteria sotto la custodia di Ciro, dove il ragazzo fa nuovi incontri. Adelaide invita Matteo al Circolo per la festa natalizia, mentre al Paradiso prende vita l’idea di Roberto di allestire uno studio di registrazione e far incidere alle Veneri un disco di fiabe. Un’occasione perfetta per Mario per preparare una sorpresa per Caterina.

Giovedì 18 dicembre

Adelaide, nel pieno del suo piano di vendetta, annuncia che non parteciperà alla festa natalizia per volare a St. Moritz con Italo. Le Veneri sono al settimo cielo per l’idea di Roberto, e proprio mentre Caterina è intenta a incidere la sua parte, Mario interrompere la registrazione in sala per farle la proposta di matrimonio con un anello prezioso. Anita si interessa alla copertina del disco di fiabe, coinvolgendo anche Teo che scopre di avere con lei molto in comune.

Venerdì 19 dicembre

Nell’ultima puntata settimanale de Il Paradiso delle Signore, Umberto Guarnieri è triste per la partenza di Adelaide ed Enrico lo invita ad andare avanti con la sua vita, mentre la contessa invia un biglietto a Marcello invitandolo a raggiungerla al più presso a St. Moritz per un’emergenza. Matteo cerca di dissuadere il fratello a partire ma Marcello, temendo che Adelaide possa di nuovo fare un gesto sconsiderato, decide di raggiungerla. Nel frattempo, Irene si prepara a trascorrere Natale sulla neve con Cesare, mentre Fulvio racconta a Roberto che Mario ha chiesto a sua figlia Caterina di sposarlo.

