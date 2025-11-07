Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: ritorni inaspettati, nuovi amori e la vendetta di Adelaide Settimana ricca di colpi di scena: Enrico confessa tutto a Marta, Marina torna con un disco, mentre Adelaide trama contro Rosa e nasce un nuovo amore.

Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare i telespettatori con le puntate della decima stagione, che ogni pomeriggio regalano emozioni e colpi di scena su Rai 1. Anche nella settimana dal 10 al 14 novembre 2025, gli intrecci sentimentali e le dinamiche professionali dei protagonisti si intrecceranno in un turbinio di rivelazioni, ritorni inattesi e nuove alleanze. Tra confessioni, tensioni e gesti d’amore, il grande magazzino milanese sarà ancora una volta teatro di scelte decisive che cambieranno il destino di molti personaggi.

Lunedì 10 novembre 2025

Enrico decide finalmente di fare chiarezza con Marta: dopo tante bugie, l’uomo trova il coraggio di confessarle la verità sul suo legame con Di Meo. La giovane resta scossa e, turbata, chiede aiuto a Umberto per capire come gestire la situazione. Nel frattempo, Irene non si dà pace e continua a indagare sul passato di Barbara e Johnny, sospettando che tra loro ci sia un legame più profondo di quanto sembri. Marina Valli torna a Milano e sorprende le Veneri con un dono speciale, mentre un noto critico letterario di Firenze manifesta l’intenzione di intervistare Rosa sul suo libro "Angeli del Fango". Intanto, Adelaide rientra trionfalmente al Circolo e si muove nell’ombra per scoprire nuovi dettagli sulla Camilli.

Martedì 11 novembre 2025

Al Paradiso fervono i preparativi per la presentazione del nuovo disco di Marina Valli, "Quello che non so dirti", un progetto musicale che sarà protagonista di una serata benefica in favore delle zone colpite dall’alluvione. Botteri, concentrato sulla collezione natalizia, si affida a Fulvio, che decide di coinvolgere l’amico Giorgio Perich. Irene, ispirata da una lettera della zia Sandra, riflette su cosa desideri davvero in amore. Ma al Circolo la tensione è alle stelle: l’incontro tra Adelaide e Rosa si trasforma in un acceso scontro pieno di accuse reciproche.

Mercoledì 12 novembre 2025

Agata e Mimmo fanno ritorno a Milano dopo aver prestato aiuto come volontari nelle aree alluvionate. Johnny, invece, resta sul posto per continuare i soccorsi. Caterina sembra aver trovato il candidato perfetto per far battere di nuovo il cuore di Irene, mentre al Paradiso si lavora al lancio ufficiale del disco di Marina. Enrico affronta apertamente Di Meo, deciso a non farsi più manipolare. Rosa, intanto, crede che le ostilità con Adelaide siano finite, ma la contessa ha già in mente un piano spietato per metterla in difficoltà.

Giovedì 13 novembre 2025

Tra Irene e Giorgio Perich scatta un’immediata sintonia che non passa inosservata. Nel frattempo, Agata e Mimmo si scoprono sempre più vicini, sotto lo sguardo compiaciuto dei genitori Ciro e Concetta. Enrico rifiuta il ricatto di Di Meo, dimostrando finalmente carattere e integrità. Roberto ringrazia Fulvio per l’aiuto nella preparazione della collezione natalizia, mentre Odile implora Adelaide di fermarsi e non colpire Rosa. Fulvio, intanto, si sente soddisfatto del suo lavoro e del ruolo che ha conquistato nel gruppo.

Venerdì 14 novembre 2025

La settimana si chiude con un clima di amore e rivelazioni. Agata annuncia alle amiche di essersi fidanzata ufficialmente con Mimmo, portando un tocco di felicità al Paradiso. Ma la pace è di breve durata: Odile tradisce la fiducia della madre e confessa a Rosa i piani segreti di Adelaide, invitandola a lasciare Paradiso Donna. Marcello, venuto a sapere della situazione, affronta la contessa e convince Rosa a non arrendersi. Nella cornice di una serata danzante dedicata all’amore, Irene vive un malinteso con Giorgio che rischia di mettere fine sul nascere a un sentimento appena nato.

