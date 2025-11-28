Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Adelaide sconvolge Marcello con una richiesta inaspettata
Intrighi, segreti di famiglia e tensioni sentimentali scuotono la settimana al Paradiso: Adelaide torna dal viaggio e mette Marcello davanti a una decisione.
La decima stagione de Il Paradiso delle Signore continua a catturare l’attenzione dei telespettatori di Rai 1 con nuovi colpi di scena, segreti che riaffiorano e relazioni sempre più complicate. Le puntate in onda dal 1° al 5 dicembre 2025 promettono emozioni forti, soprattutto per via del ritorno di Adelaide, che sembra tornare da un viaggio carica di decisioni drastiche destinate a ribaltare il futuro di Marcello e di chi gli sta accanto.
Lunedì 1 dicembre
Adelaide rientra dal suo viaggio con un nuovo equilibrio interiore, quasi illuminata da una ritrovata serenità. Mentre in città cresce l’attesa per la Prima della Scala, Chiara e Rebecca Brugnoli arrivano al Paradiso alla ricerca di un abito perfetto per l’occasione. Per Fulvio, invece, l’opera suscita una certa nostalgia, come se riaprisse una porta su un passato che preferirebbe lasciare chiusa. Le tensioni sottili e l’eleganza che circondano la preparazione all’evento lirico fanno da sfondo ai primi movimenti che segneranno la settimana.
Martedì 2 dicembre
Silvana decide di consegnare a Matteo una fotografia preziosa: un vecchio scatto che ritrae i fratelli Marchesi da bambini insieme ai loro genitori. Matteo la mostra a Odile senza immaginare le conseguenze, mentre al Circolo prende vita un raffinato evento letterario. Proprio lì, Adelaide affida a Rosa una busta destinata a Marcello, gesto che alimenta un clima di tensione crescente.
Nel frattempo, i preparativi per le nozze tra Barbieri e Camilli entrano nel vivo, ma la tranquillità è solo apparente: Marta e Odile scoprono infatti che la contessa ha escluso Marcello dal Circolo, una decisione che fa emergere nuove crepe già presenti nel delicato equilibrio familiare.
Mercoledì 3 dicembre
La settimana si complica: Mimmo, pronto a lasciare casa, trova in Johnny un aiuto inaspettato che potrebbe sistemare tutto. Intanto si avvicina la Prima della Scala, dove Caterina e Fulvio parteciperanno grazie anche al supporto di Delia, che cura l’abito perfetto. A casa di Odile, Ettore trova una vecchia foto che lo ritrae da bambino e va nel panico, mentre Greta lo spinge a farla sparire. La situazione peggiora quando scopre che Matteo possiede un’altra foto, minacciando i suoi piani di vendetta. Nel frattempo, nasce una competizione tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda per vestire le sorelle Brugnoli. Fulvio, senza biglietto per la Prima, riceve ancora una volta l’aiuto provvidenziale di Delia.
Giovedì 5 dicembre
La settimana prosegue con una sorpresa per Irene: Cesare le chiede di accompagnarlo alla Prima della Scala e lei accetta. Poco dopo, Johnny la spiazza con il regalo di un libretto del Nabucco, lasciandola confusa.
Intanto Marta scopre delle nozze di Rosa e Marcello e convoca Umberto e Odile. Quest’ultima, incapace di mentire ad Adelaide, decide di rivelarle tutto, dando avvio alla tempesta.
Venerdì 6 dicembre
La tensione esplode: Ettore e Greta tentano il tutto per tutto per recuperare la foto in mano a Matteo, ma quando lui scopre che lo scatto è sparito, la situazione degenera. Adelaide, venuta a sapere dei fatti, affronta Marcello e gli impone di annullare le nozze. Lui rifiuta, mentre Rosa inizia a vacillare. Intanto le Brugnoli si preparano alla Prima e Caterina emoziona il padre con un gesto affettuoso. Sul finale, Adelaide compie un’azione clamorosa che potrebbe cambiare ogni equilibrio.
