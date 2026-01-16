Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Mimmo diventa una star ed Enrico verso l'addio clamoroso Tra ritorni inattesi, gelosie mai confessate e un articolo di giornale che cambia tutto, le nuove puntate promettono emozioni e colpi di scena.

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore continua a conquistare il pubblico di Rai 1 con storie sempre più intrecciate e ricche di sorprese. Nelle puntate in onda dal 19 al 23 gennaio 2026, i protagonisti si troveranno a fare i conti con sentimenti irrisolti, scelte difficili e occasioni inaspettate. Al centro della scena anche Mimmo, che vivrà un momento di gloria del tutto imprevedibile. Ecco, giorno per giorno, cosa accadrà al grande magazzino più amato di Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore – Lunedì 19 gennaio 2026

Mimmo rientra dalla Sicilia con uno spirito diverso: il confronto con il padre sembra avergli restituito serenità. Al Paradiso, però, le tensioni non mancano. Irene osserva con crescente fastidio la complicità tra Johnny e Barbara, anche se fatica ad ammettere a se stessa il motivo. Marina decide di prendere molto sul serio il suo nuovo ruolo e chiede supporto a Landi, mentre Odile affianca Matteo per risolvere un problema che rischia di bloccare il film. Fulvio, dopo essersi scusato con Roberto, conferma l’intenzione di andare via, continuando però a mentire a Caterina, sempre più agitata per Mario.

Martedì 20 gennaio 2026

Marina veste i panni della Venere con entusiasmo e sorprende tutti per l’impegno. Johnny, intanto, fa chiarezza con Irene: il bacio con Barbara non aveva alcun significato. Enrico è soddisfatto del lavoro con il dottor Moretti, mentre Marcello riceve una proposta professionale del tutto inattesa. Fulvio trova conforto in Concetta, tormentato dai sensi di colpa, ignaro che Caterina stia pianificando una fuga segreta per raggiungere Mario.

Mercoledì 21 gennaio 2026

L’energia di Marina ispira Marcello, che pensa a una nuova iniziativa da proporre ai suoi partner. A Milano torna improvvisamente zia Sandra, che scopre il Natale trascorso da Irene con Cesare e pretende di conoscerlo. Ettore confida a Umberto le difficoltà economiche del musicarello e gli chiede aiuto per non deludere Odile. Intanto Fulvio scopre il piano di Caterina e, colto da un malore, spinge la figlia a rinunciare alla partenza. L’uomo inizia così a rimettere in discussione le sue scelte.

Giovedì 22 gennaio 2026

Johnny ascolta per caso una conversazione tra Delia e Irene che lo lascia spiazzato. Zia Sandra continua a indagare su Cesare, mentre Marina trasforma il Paradiso in un vero set cinematografico, dimostrando grande professionalità. Caterina aiuta Mimmo in cucina con un soufflé che conquista un cliente speciale della Caffetteria. Umberto decide di sostenere il progetto del musicarello e rivela a Odile il ruolo decisivo di Ettore.

Venerdì 23 gennaio 2026

Fulvio sceglie di restare al Paradiso e anche Marcello fa ritorno al grande magazzino. Enrico riceve una proposta dal Rettore dell’Università e riflette sul suo futuro. Agata festeggia l’ammissione a un prestigioso corso di restauro, mentre Mimmo vive un momento magico: un articolo di giornale celebra il suo soufflé, rendendolo improvvisamente famoso. Zia Sandra scopre la convivenza tra Irene e Johnny e la mette in guardia dalla gelosia di Cesare. Da New York arriva la telefonata di Rosa, mentre Odile interpreta il gesto di Ettore come una prova d’amore, ignara dei giochi di potere dei fratelli Marchesi.

