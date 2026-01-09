Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Adelaide va in convento e scrive Marcello, la reazione di Rosa è drastica L’amata fiction di Rai 1 e pronta a tornare con una settimana ricchissima: ecco tutte le anticipazioni degli episodi da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio 2026.

L’atmosfera della Milano anni ’60 continua a conquistare i cuori degli spettatori, così come la moda del tempo che Il Paradiso delle Signore mette al centro della narrazione in ogni puntata, accanto alle intricate vicissitudini dei protagonisti. Amori, amicizie, drammi, inganni, misteri, colpi di scena e molto di più sarà ciò che avremo modo di vedere anche questa settimana: ecco allora tutte le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio 2026.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, lunedì 12 gennaio

Umberto rivela a tutta la famiglia che Adelaide ha deciso di rifugiarsi in convento per trovare pace ed equilibrio. Marta è profondamente grata a Marcello per non aver svelato il gesto della zia, Fulvio torna a Roma per affrontare Mario dopo la sua fuga, mentre la gestione del magazzino del Paradiso viene affidata a Johnny. Le Veneri accolgono affettuosamente Caterina, mentre al Paradiso si discute per la nuova competizione con la Galleria Milano Moda: la creazione di costumi per il musicarello di Marina Valli.

Martedì 13 gennaio

Odile, sofferente per l’assenza della madre, viene sostenuta da Umberto, ma il peso della situazione la spinge comunque a ritirarsi dalla competizione per i costumi del musicarello. Le Veneri organizzano una serata a tema cinema, ma questa idea non è sufficiente per sollevare il morale di Caterina. Solo l’intervento di Johnny potrebbe cambiare le cose. Mentre Marcello e Rosa si ritrovano finalmente liberi di vivere il loro amore, Tancredi decide di portare con sé a New York qualcuno della redazione di Paradiso Donna per intervistare la famosa scrittrice americana Susan Sontag.

Mercoledì 14 gennaio

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 14 gennaio de Il Paradiso delle Signore svelano che Odile si ritira e Matteo, molto preoccupato, si reca a Villa Guarnieri per farle cambiare idea. Grazie all’intervento di Don Saverio, Enrico conosce il dottor Pietro Moretti, un medico di famiglia pronto ad offrirgli una nuova opportunità lavorativa. Nel frattempo, Barbara riceve un invito per il battesimo del figlio di un’amica e Johnny si offre di farle da cavaliere per non farla sfigurare con le altre coppie.

Giovedì 15 gennaio

Fulvio torna da Roma e affronta Roberto al quale non rimane che confessare la sua passata relazione con Mario. Fulvio, sconvolto dalla notizia, decide di lasciare il Paradiso mentre Marta tenta di fermarlo. Enrico, accanto al dottor Moretti in un delicato caso cardiaco, prova finalmente grande soddisfazione, menre Umberto scopre che Odile ha cambiato idea tornando a lavorare insieme a Greta alla competizione, e decide di ringraziare Matteo per il suo intervento.

Venerdì 16 gennaio

Marcello e Rosa riprendono i preparativi per il loro matrimonio, ma Adelaide torna a farsi sentire con una lettera di scuse. A quel punto, Marcello si sfoga con Umberto rivelandogli il contenuto dello scritto. Fulvio rivela a Caterina di voler lasciare il Paradiso, ma non ha il coraggio di raccontarle ciò che ha scoperto su Mario e Roberto. Marina Valli chiede a Delia di occuparsi delle sue acconciature durante le riprese del film, mentre Irene è fortemente infastidita dalla vicinanza tra Johnny e Barbara, che ormai appaiono come la coppia perfetta. Rosa legge la lettera di Adelaide e prende una drastica decisione.

