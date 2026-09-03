Il Paradiso delle Signore, arriva Carla Corsi (e sfida la contessa Adelaide): rivoluzione alla GMM, la nuova stagione cambia tutto A partire da lunedì 7 settembre 2026 torna in onda la soap simbolo del daytime del pomeriggio di Rai 1: anticipazioni e trama del primo episodio, cosa succederà

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e il ritorno de Il Paradiso delle Signore è alle porte. La soap opera simbolo del daytime del pomeriggio di Rai 1, infatti, inaugura la nona stagione il prossimo 7 settembre. 160 episodi per una nuova stagione destinata a cambiare profondamente la serie. È il 1967 e anche il grande magazzino milanese si prepara ad affrontare nuove tensioni, tra vecchi equilibri che vacillano, nuovi volti e ambizioni destinate a scontrarsi. Scopriamo tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Il Paradiso delle Signore riapre e accoglie una nuova generazione

Dopo le partenze di alcune delle storiche Veneri, al Paradiso delle Signore si apre una fase di rinnovamento. Roberto (Filippo Scarafia) e Marcello (Pietro Masotti) tornano alla guida del grande magazzino insieme a Marta (Gloria Radulescu), mentre Matteo (Danilo D’Agostino) continua a occuparsi della contabilità. Al posto di Irene, il reparto accoglie la nuova capocommessa Elisa Croce (Agnese Lorenzini), una donna rigorosa e poco incline ai compromessi, che dovrà imporsi sulle Veneri proprio mentre sono in corso le selezioni per completare il gruppo. Tra i nuovi ingressi ci sono anche Lia Mandalà (Anita Lucenti), giovane siciliana brillante e ribelle, e Simona Galbiati (Francesca Masini), più riservata e disciplinata, ma con il sogno della danza rimasto in sospeso dopo un grave infortunio. Intanto Delia (Ilaria Rossi) si prepara alle nozze con Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante) e riceve una sorpresa destinata a trasformare una parte del Paradiso in un piccolo salone per acconciature. Irene (Francesca Del Fa) e Johnny (Juri Luppino) fanno invece ritorno a Milano dopo la loro estate in viaggio, con l’intenzione di mettere da parte il denaro necessario per ripartire verso nuove avventure.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il primo episodio: Carla Corsi entra in scena e punta Adelaide

La vera svolta del debutto arriva però dalla famiglia Corsi. Odile (Arianna Amadei) è convinta di aver individuato a Parigi il nuovo stilista capace di rilanciare la Galleria Milano Moda: si tratta di Iacopo Corsi (Alessio D’Ortenzi), giovane talentuoso e ambizioso, che al colloquio mette subito in chiaro di non voler rinunciare alla propria libertà creativa. La GMM, tuttavia, attraversa una fase finanziaria molto delicata e Umberto (Roberto Farnesi) è costretto a confessare ad Adelaide (Vanessa Gravina) che, se le perdite dovessero continuare, il rischio di chiusura diventerebbe concreto. A complicare ulteriormente il quadro arriva Carla Corsi (Lavinia Longhi), madre di Iacopo e vedova del potente imprenditore tessile Ernesto Corsi. Durante una conferenza al Circolo, l’imprenditrice contesta apertamente l’importanza attribuita alla tradizione e conquista il pubblico con un intervento che esalta il coraggio e il cambiamento. Umberto ne resta affascinato, ma dietro l’energia e la determinazione della donna si nasconde un conto aperto con il passato: Carla conosce Adelaide fin dall’infanzia e non ha mai dimenticato la distanza sociale che le separava. Il suo ingresso a Milano non è dunque soltanto un’operazione economica. Carla è pronta a investire nella GMM, ma alle proprie condizioni, e soprattutto vuole utilizzare la sua nuova posizione per sfidare apertamente la Contessa. Sullo sfondo resta inoltre il mistero legato a Greta Marchesi: uno psichiatra raggiunge Odile per comunicarle che la donna continua a chiedere di lei.

Quando e dove vedere Il Paradiso delle Signore in tv e streaming (da lunedì 7 settembre 2026)

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signora va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire da lunedì 7 settembre 2026. Appuntamento nel daytime del pomeriggio su Rai 1 alle ore 16:05. Streaming gratuito live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale, dove sono disponibili tutti gli episodi.

Potrebbe interessarti anche