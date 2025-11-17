Il Commissario Ricciardi 3 ‘raddoppia’, il matrimonio con Enrico e una morte sconvolgente: cosa vedremo martedì 17 novembre La terza stagione de Il Commissario Ricciardi torna su Rai 1 anche martedì 18 novembre: le anticipazioni del terzo episodio, “Il purgatorio dell’angelo”

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

La terza stagione de Il Commissario Ricciardi continua a catturare l’attenzione del pubblico di Rai1 con intrecci sempre più complessi e misteriosi, ricchi di suspense e colpi di scena. Dopo l’appuntamento di lunedì 17 novembre, i fan della serie con Lino Guanciale non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nella terza puntata, intitolata "Il purgatorio dell’angelo". Basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni, la puntata andrà in onda eccezionalmente martedì 18 novembre, alle 21.30, e sarà disponibile anche su RaiPlay. Ecco cosa aspettarci da questa nuova incredibile puntata.

Il cast e i personaggi del Commissario Ricciardi

Il Commissario Ricciardi racconta le indagini di Luigi Ricciardi, un commissario di polizia napoletano con un dono particolare: riesce a percepire la morte delle persone e a vedere i loro ultimi istanti. La serie, ambientata negli anni ’30, mescola mistero, dramma e atmosfere noir, seguendo Ricciardi tra crimini da risolvere e vicende personali, tra amore, amicizia e dilemmi morali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche in questa stagione tornano i volti più amati dai fan: Lino Guanciale nel ruolo del commissario Ricciardi, Maria Vera Ratti come Enrica Colombo, il grande amore di Ricciardi, con il matrimonio ormai imminente, Antonio Milo nei panni di Raffaele Maione, fedele amico e collega, e Enrico Ianniello nel ruolo di Bruno Modo, sempre pronto a supportare il commissario. Completano il cast Veronica D’Elia come Nelide, Serena Iansiti nel ruolo di Livia Lucani, Fiorenza D’Antonio come Bianca Palmieri di Roccaspina e Adrano Favilene nei panni di Bambinella. La combinazione di questi personaggi garantisce una stagione ricca di tensione, colpi di scena e approfondimenti psicologici, dove ogni delitto svela nuovi lati della Napoli degli anni ’30 e della vita di Ricciardi.

Il Commissa Ricciardi 3, anticipazioni terza puntata (18 novembre): "Il purgatorio dell’angelo"

La nuova puntata si apre con un mistero drammatico: sulle rive del mare viene ritrovato il corpo senza vita di Padre Angelo, un gesuita molto stimato nella comunità, noto per la sua dedizione come confessore e insegnante di fede. L’uomo è morto per un colpo alla testa, e la domanda cruciale è: chi poteva avere interesse a farlo fuori?

Il commissario Ricciardi si immerge nelle indagini, esaminando i legami del religioso con alcune influenti famiglie napoletane. Il caso si rivela particolarmente complesso e delicato, mettendo alla prova la capacità di Ricciardi di combinare intuito e analisi logica. Sullo sfondo delle indagini, si avvicina il momento tanto atteso del suo matrimonio con Enrica, aggiungendo una nota personale alla trama già intensa. Con il ritmo incalzante che contraddistingue la serie, la terza puntata promette tensione, emozione e rivelazioni sorprendenti, confermando Il Commissario Ricciardi 3 come uno degli appuntamenti più seguiti del palinsesto Rai.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche