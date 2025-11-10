Il Commissario Ricciardi 3 con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce Da stasera 10 novembre su Rai 1, Lino Guanciale torna nei panni del tormentato commissario creato dalla penna di Maurizio De Giovannitra: ecco le anticipazioni della prima puntata.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Dopo una lunga attesa, torna stasera su Rai 1, lunedì 10 novembre, la terza stagione de Il Commissario Ricciardi, interpretata da Lino Guanciale e tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Quattro nuove puntate per chiudere il primo ciclo della saga, con la regia di Gianpaolo Tescari (e, per la terza serata, anche di Alessandro Scuderi). Una stagione intensa, in cui l’amore finalmente entra nella vita del commissario, ma la felicità tanto attesa rischia di incrinarsi sotto il peso dei segreti e delle ombre del passato.

Anticipazioni Il Commissario Ricciardi 3, prima puntata (10 novembre)

Per chi non ricordasse la trama, siamo a Napoli, 1933. Il commissario Ricciardi indaga su nuovi delitti, guidato dal dono di vedere i fantasmi delle vittime. Mentre l’amore con Enrica sembra sbocciare, segreti e tensioni politiche mettono alla prova la sua fragile felicità.

Nel primo episodio della nuova stagione, invece, il commissario Ricciardi affronta un caso che sconvolge Napoli e che lo costringerà a confrontarsi con il proprio passato. Mentre la sua relazione con Enrica sembra finalmente sbocciare, un omicidio misterioso riporta il protagonista nei luoghi della sua infanzia, dove riaffiorano ricordi e dolori mai sopiti.

Parallelamente, Maione viene travolto dai sensi di colpa per la morte del figlio, mentre il dottor Modo tenta di aiutare il giovane figlio di Lina, la donna uccisa nella scorsa stagione. Intanto, Livia si trova sempre più intrappolata tra il Maggiore Manfred e l’oscuro Falco, che sembra disposto a tutto pur di tenerla sotto controllo. Sullo sfondo, Napoli vive un momento di inquietudine e paura, mentre Ricciardi comincia a sospettare che dietro una serie di omicidi possa celarsi un assassino seriale – molti anni prima che la criminologia coniasse il termine.

Quante puntate sono e quando finisce

La terza stagione de Il Commissario Ricciardi è composta da quattro episodi della durata di circa 100 minuti ciascuno, ricchi di mistero, emozione e colpi di scena. La serie andrà in onda in prima serata su Rai 1, ogni lunedì alle 21.30, e sarà disponibile anche in 4K su Rai 4K (canale 210 Tivùsat), per un’esperienza visiva ancora più immersiva e coinvolgente. Il calendario della serie Tv, quindi, sarà così composto:

Lunedì 10 novembre 2025 – Prima puntata

Lunedì 17 novembre 2025 – Seconda puntata

Lunedì 24 novembre 2025 – Terza puntata

Lunedì 1 dicembre 2025 – Quarta e ultima puntata

Con questa stagione si chiude il primo ciclo narrativo del commissario creato da de Giovanni: una conclusione che promette emozioni forti, tra rivelazioni, scelte difficili e un amore che – forse – riuscirà finalmente a trovare la luce.

