‘Il commissario Montalbano - Una lama di luce’, la tragica scoperta di Salvo: è in grossi guai col Ministro degli Interni Stasera (23 settembre) la serie con Luca Zingaretti torna in replica su Rai 1: la trama e le cose da sapere sulla puntata ‘Una lama di luce’

Questa sera, martedì 23 settembre 2025, andrà in onda in prima serata su Rai 1 Il commissario Montalbano – Una lama di luce, ovvero uno dei capitoli più amati del celebre ciclo dedicato alle avventure del Commissario di Vigata, interpretato come sempre dall’iconico Luca Zingaretti. Le repliche in onda nelle ultime settimane hanno registrato buoni risultati in termini share, il che dimostra quanto affetto ci sia attorno al personaggio creato dalla penna di Andrea Camilleri, nonostante si tratti di episodi visti e rivisti. E, ovviamente, anche l’appuntamento di stasera non sarà da meno: ecco le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Il commissario Montalbano – Una lama di luce, cosa vedremo stasera (23 settembre)

Nel capitolo che vedremo stasera, al commissariato di Vigata arrivano due casi distinti ma che finiscono per intrecciarsi alla vita privata e professionale di Salvo Montalbano. Salvatore Di Marta, possidente e proprietario di un grande supermercato, denuncia che la moglie Loredana è stata rapinata nella notte, mentre stava per versare l’incasso giornaliero in una cassa continua della banca. Oltre al furto di una somma ingente, oltre 30mila euro, la donna afferma anche di essere stata violentata.

Inizialmente tutto sembra quadrare con questa versione, ma alcuni elementi suscitano dubbi in Montalbano: discrepanze nei dettagli, versioni che non tornano. Indagando, il Commissario scopre che Loredana in passato era stata fidanzata con un piccolo delinquente, Carmelo Savastano. Anche l’amica intima, Valeria Bonifacio, sembra avere un ruolo chiave: la frequentazione con Loredana, i segreti, gli incontri nascosti. Presto emerge che Loredana e Valeria hanno ordito un inganno: la rapina e la violenza sono state inventate con lo scopo di incolpare Savastano. Qualche giorno dopo, Savastano viene trovato morto. Inizialmente, si teme che Di Marta sia responsabile, ma le indagini del Commissario Montalbano rivelano tutt’altro: l’omicidio è parte di una strategia molto più complessa.

Parallelamente, Montalbano indaga su una stranezza segnalata da un proprietario terriero: nei suoi campi c’è una casupola abbandonata alla quale qualcuno ha montato una porta e sistemato finestre, ma questi lavori non risultano autorizzati né riconducibili ai suoi braccianti. Così, scopre che dentro quella casupola erano state depositate casse di armi. I sospettati sono due braccianti tunisini che lavorano per lui. Le indagini su questo fronte si incrociano con la situazione degli sbarchi di immigrati tunisini a Lampedusa, che attirano l’attenzione politica fino al Ministro dell’Interno, che annuncia una visita a Vigata. Montalbano, pur considerandolo un caso che dovrebbe essere gestito dall’antiterrorismo, decide di muoversi di nascosto per capire la verità. Ma alla fine, quando riuscirà a far luce sulla vicenda, suo malgrado lui e Livia saranno sconvolti da una tragica scoperta..

Quando e dove vederlo

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano è per questa sera, martedì 23 settembre 2025, alle ore 21.30 circa in prima serata su Rai 1. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Guida TV

Il Commissario Montalbano - Una lama di luce Rai 1 21:30

