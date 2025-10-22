Il Commissario Montalbano - Un diario del ’43: il funerale del dottor Pasquano e le lacrime di Luca Zingaretti Stasera, 22 ottobre su Rai 1, va in onda Un diario del ’43, episodio che rende omaggio al dottor Pasquano e all’attore Marcello Perracchio, scomparso nel 2017.

Questa sera, mercoledì 22 ottobre 2025, andrà in onda in prima serata su Rai 1 Il commissario Montalbano – Un diario del ‘43’. In queste settimane abbiamo assistito alle repliche dell’amatissima saga ogni martedì e mercoledì, e i tanti telespettatori che hanno seguito gli episodi hanno confermato ancora una volta l’amore per uno dei personaggi più iconici della televisione italiana, egregiamente interpretato dal grande Luca Zingaretti. Anche questa sera, non mancheranno emozioni, intrighi e colpi di scena. Ecco nel dettaglio le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Il commissario Montalbano – Un diario del ‘43’: anticipazioni (22 ottobre 2025)

Nell’episodio di questa sera de Il Commissario Montalbano, la memoria diventa indagine e la storia si fa mistero. Tutto inizia quando, durante i lavori di demolizione di un vecchio silos a Vigata, riaffiora un quaderno ingiallito: un diario datato 1943. Quelle pagine, scritte da un giovane dell’epoca di nome Carlo Colussi, custodiscono una verità scomoda, un peccato sepolto tra le macerie della Seconda Guerra Mondiale: nel diario il ragazzo confessa di aver compiuto un atto terribile, una strage. Montalbano, incuriosito, si lascia trascinare in un’indagine che lo costringe a guardare indietro, dentro la Storia ma anche dentro sé stesso.

Parallelamente, la cronaca del presente bussa con la sua brutalità: Angelino Todaro, un anziano farmacista, stimato e apparentemente irreprensibile, viene trovato ucciso nella sua abitazione. Nessun segno di effrazione, nessun oggetto rubato, nessun indizio che possa far pensare a un furto finito male. Solo una vita apparentemente tranquilla che nascondeva, come spesso accade a Vigata, un mare agitato sotto la superficie calma. E mentre il commissario Montalbano si muove tra passato e presente, si intreccia anche la vicenda di un giovane immigrato accusato ingiustamente, un’altra piccola grande storia che costringe Salvo a misurarsi ancora una volta con la giustizia, quella vera, non solo quella dei tribunali.

Montalbano, tra le luminarie della festa di San Calorio, capisce piano piano che tutto ciò che sta accadendo presenta in realtà un collegamento che si rivela tanto tragico quando sorprendente. A chiudere il cerchio, come sempre, c’è il mare di Vigata: testimone silenzioso di vite tra passato, presente e futuro.

Nel frattempo, Montalbano viene informato della scomparsa del dottor Pasquano, deceduto dopo una breve malattia. Lui e gli altri colleghi del commissariato di Vigata prendono parte al funerale per rendergli omaggio.

Montalbano e la morte del dottor Pasquano

In Un diario del ’43, il funerale del dottor Pasquano segna un momento chiave in cui la fiction rende omaggio alla realtà. Il medico legale di Vigata, burbero, sarcastico e goloso di dolci, esce di scena come il suo interprete: l’attore Marcello Perracchio, scomparso nel 2017 dopo una breve malattia. La scena del cimitero, girata a Scicli, mostra Montalbano e i colleghi riuniti attorno alla bara coperta di rose rosse. Un addio sobrio, ma intenso. "È stato il momento più commovente che abbia mai girato", ha dichiarato Luca Zingaretti.

Che episodio è ‘Un diario del ’43’

"Un diario del ’43" è la 34esima puntata de Il Commissario Montalbano, inserita nella 13esima stagione della fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri; è il quart’ultimo episodio della saga. Fu trasmesso in prima Tv il 18 febbraio 2029, registrando un ascolto eccezionale su Rai 1: 43,3% di share e più di 10 milioni di spettatori.

Quando e dove vederlo

Dopo la puntata trasmessa ieri sera (L’altro capo del filo), l’appuntamento con Montalbano torna stasera in TV, mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 21.30 circa in prima serata su Rai 1. La puntata Un Diario del ’43 sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

La saga del Commissario Montalbano però non finisce qui. Ecco il calendario delle prossime repliche in onda su Rai 1:

Martedì 28 ottobre: "Salvo amato, Livia mia"

Mercoledì 29 ottobre: "La rete di protezione"

Martedì 4 novembre: "Il metodo Catalanotti"

