Il Commissario Montalbano - Salvo amato, Livia mia: il nuovo ruolo di Luca Zingaretti
Stasera in tv – martedì 28 ottobre 2025 - su Rai 1 va in onda “Salvo amato, Livia mia”, il primo episodio di Montalbano diretto da Luca Zingaretti.
Un classico senza tempo della fiction italiana torna su Rai 1 per continuare il viaggio nel mondo creato da Andrea Camilleri. Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia è la terzultima puntata del ciclo di repliche proposto da settembre per celebrare il centenario di Luca Zingaretti, interprete indimenticabile del celebre commissario di Vigàta. L’episodio, andato in onda in prima visione nel 2020, torna questa sera, martedì 28 ottobre, in prima serata su Rai 1, per una nuova occasione di immergersi tra mistero, emozione e umanità. Ecco la trama e le anticipazioni.
Il Commissario Montalbano – "Salvo amato, Livia mia": trama e anticipazioni
Il finale della puntata in stasera onda su Rai 1 (SPOILER)
Nel corso dell’inchiesta, Montalbano scopre che Agata conduceva diverse "vite parallele", e che ognuno dei sospettati del suo omicidio conosceva soltanto una parte di lei. Tutti, però, avevano un legame che li univa a un oscuro segreto. La verità, come spesso accade a Vigàta, è più sconvolgente di quanto sembri: la giovane donna aveva scoperto che il responsabile dell’archivio nascondeva un terribile crimine. L’uomo aveva abusato di un minore, e Agata, testimone involontaria, è stata uccisa per impedirle di denunciare tutto.
Un episodio intenso e malinconico, che alterna tensione e poesia, arricchito dalla regia di Alberto Sironi e dallo sguardo umano di Zingaretti, capace di rendere Montalbano un personaggio profondamente reale.
Montalbano, "Salvo amato, Livia mia": Zingaretti anche regista
"Salvo amato, Livia mia" è un episodio speciale di Montalbano: per la prima volta, infatti, Luca Zingaretti oltre ai panni del protagonista veste anche quelli del regista, avendo diretto la puntata insieme ad Alberto Sironi. Alla morte di quest’ultimo (nel 2020), Zingaretti gli è subentrato in pianta stabile dietro la cinepresa. L’episodio fu trasmessa la prima volta su Rai 1 nel marzo 2020, conquistando 9 377 000 spettatori e lo share monstre del 39%.
Le ultime repliche de Il Commissario Montalbano su Rai 1
Come sempre, il programma tv è disponibile anche in streaming su RaiPlay, accessibile da smart TV, tablet e smartphone, per rivedere o recuperare la puntata in qualsiasi momento. Quella di stasera è la terzultima puntata del ciclo di repliche iniziato su Rai lo scorso settembre per omaggiare il centenario di Andrea Camilleri. Ecco il programma dei prossimi episodi:
- Martedì 28 ottobre: Salvo amato, Livia mia
- Mercoledì 29 ottobre: La rete di protezione
- Martedì 4 novembre: Il metodo Catalanotti
Tre appuntamenti imperdibili per chi desidera rivivere l’universo di Vigàta, tra misteri, passioni e quella Sicilia intrisa di luce e malinconia che il pubblico di Montalbano non vede l’ora di rivedere.
