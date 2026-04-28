Il Commissario Montalbano - Par condicio: Salvo rischia la vita, ma stavolta la star è Catarella
L’amatissimo Commissario di Vigata, nato dal genio di Camilleri, torna a investigare in un episodio assolutamente imperdibile: anticipazioni.
Questa sera, martedì 28 aprile, torna in prima serata su Rai 1 uno degli episodi più particolari e amati della saga dedicata al celebre commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri: Il Commissario Montalbano – Par condicio. Un episodio che si distingue per una doppia anima: da un lato il classico intreccio investigativo tra mafia e misteri irrisolti, dall’altro un sorprendente ribaltamento dei ruoli, con il goffo ma irresistibile Catarella che diventa decisivo per la risoluzione del caso. Un dettaglio non da poco, soprattutto perché qui vediamo un Salvo Montalbano ancora acerbo, meno sicuro, quasi "in costruzione". Ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.
Il Commissario Montalbano – Par condicio: la vera star è Catarella
L’episodio Par condicio nasce dall’unione di due racconti dello stesso Camilleri, ovvero "Par condicio" contenuto nella raccolta Un mese con Montalbano e "Catarella risolve un caso" tratto da Gli arancini di Montalbano. È stato proprio lo scrittore siciliano a lavorare alla sceneggiatura, fondendo le due storie in un unico racconto televisivo.
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Il risultato è dunque un episodio atipico, in cui il protagonista interpretato da Luca Zingaretti appare meno granitico del solito. Il commissario è ancora agli inizi della sua carriera: più impulsivo, meno intuitivo e soprattutto costretto a fare affidamento sugli altri. Ed è qui che entra in gioco l’insospettabile protagonista della serata: l’agente Catarella, interpretato da Angelo Russo. Tra gag involontarie e intuizioni decisive, sarà proprio lui a ribaltare le sorti dell’indagine, regalando momenti memorabili.
Il Commissario Montalbano – Par condicio, cosa vedremo stasera
La vicenda raccontata in questo episodio prende il via con un ritrovamento inquietante: il corpo di un mafioso in una cava. Tutto lascia pensare alla riapertura della guerra tra due storiche famiglie di Vigata, i Sinagra e i Cuffaro. Allo stesso tempo, Montalbano si trova ad indagare sulla scomparsa di una giovane donna straniera, Eva Ljubin, una badante ucraina svanita nel nulla dopo essere stata inseguita da qualcuno. Seguendo le tracce della ragazza, il commissario si addentra in una Sicilia più oscura e periferica, fino ad imbattersi in un testimone chiave: Biagio, un uomo fragile che rivela un collegamento con un traffico criminale legato alla tratta di esseri umani.
Quelli che inizialmente sembrano due casi distinti, una faida mafiosa e una scomparsa, si rivelano invece profondamente intrecciati. Dietro la violenza e gli omicidi si nasconde una storia di passioni proibite e gelosie esplosive, in grado di scatenare una vera e propria spirale di vendetta. Insomma, un episodio indubbiamente ricco di tensione crescente e colpi di scena, con un Montalbano sempre più vicino alla verità ma anche esposto a rischi concreti per la sua vita. E mentre il commissario si avvicina pericolosamente al cuore del mistero, sarà proprio Catarella a trovarsi nel posto giusto al momento giusto.
Guida TV
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05 Maggio 2026
Il Commissario Montalbano - La pazienza del ragnoRai 1
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