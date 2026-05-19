Il Commissario Montalbano - Le ali della sfinge, Salvo in crisi con Livia (e con sé stesso): il suo episodio più intimo Oggi martedì 19 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 va in onda la replica di uno degli episodi più intensi del commissario interpretato da Luca Zingaretti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Torna in onda Il commissario Montalbano. Oggi martedì 19 maggio 2026, infatti, va in onda uno degli episodi più intensi e amati, tratto dalla settima stagione della serie e risalente al 2008: Le ali della sfinge. Diciotto anni dopo Luca Zingaretti è di nuovo protagonista della prima serata di Rai 1 nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri. Scopriamo tutte le anticipazioni, dalla trama ai dettagli.

Il commissario Montalbano – Le ali della sfinge: trama e anticipazioni (19 maggio 2026)

Il commissario Montalbano torna con uno degli episodi più intensi e complessi: Le ali della sfinge. La vicenda si apre con il ritrovamento del corpo di una giovane donna nei pressi di una discarica. La vittima è priva di documenti e inizialmente nessuno sembra conoscerne l’identità. L’unico dettaglio evidente è un tatuaggio raffigurante una farfalla, elemento che spinge Montalbano a scavare nel passato della ragazza.

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Le indagini conducono il commissario interpretato da Luca Zingaretti in un ambiente oscuro fatto di sfruttamento, immigrazione clandestina e interessi criminali. Dietro l’apparente normalità di Vigàta emergono infatti traffici nascosti e legami con un’organizzazione benefica che aiuta giovani donne straniere in difficoltà ufficialmente a diventare collaboratrici domestiche. Montalbano capisce presto che la vittima potrebbe essere stata coinvolta in qualcosa di molto più grande e pericoloso di quanto sembri.

La verità sull’organizzazione benefica e la denuncia di Andrea Camilleri: il colpo di scena finale di Montalbano

Nel corso della puntata, Montalbano dovrà affrontare depistaggi, mezze verità e il silenzio di chi preferisce non parlare, ma anche fare i conti con la storica fidanzata Livia (che spinge per partire) e con il loro rapporto che si sta facendo sempre più fragile a causa del tradimento incoffessato di Salvo nel precedente romanzo. Il stavolta il commissario è in crisi anche con sé stesso, costretto a fare i conti con l’età che avanza, dubbi e timori su un futuro ignoto. La soluzione del caso arriverà solo dopo una serie di colpi di scena che metteranno in luce una realtà amara e profondamente umana. "Le ali della sfinge" è un episodio che unisce giallo, denuncia sociale ed emozione, confermando il fascino senza tempo del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri, cimentatosi in uno dei romanzi più impegnati tra le sue opere.

Quando e dove vedere Il commissario Montalbano in tv e streaming (martedì 19 maggio 2026)

Il commissario Montalbano – Le ali della sfinge va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito).

Guida TV

Il Commissario Montalbano - Le ali della sfinge Rai 1 21:30

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