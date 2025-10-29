Il commissario Montalbano - La rete di protezione, l'episodio più triste: Salvo invecchia nella storia non scritta da Andrea Camilleri Stasera in tv – 29 ottobre – Rai trasmette la penultima puntata del ciclo di repliche, ispirata al primo romanzo dettato dallo scrittore per problemi alla vista.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Questa sera, mercoledì 29 ottobre 2025, andrà in onda in prima serata su Rai 1 Il commissario Montalbano – La rete di protezione, uno degli episodi più emblematici della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, con l’iconico Luca Zingaretti nei panni del commissario più amato d’Italia. Quella di stasera è una puntata che parla di memoria e di tecnologia, di segreti sepolti e di verità troppo ingombranti per essere raccontate. Un’indagine doppia, nel tempo e nell’animo, che restituisce tutto il fascino malinconico del mondo di Montalbano, sospeso tra un passato in bianco e nero e un presente dominato dai social e dalla rete. Ecco nel dettaglio ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Il commissario Montalbano – La rete di protezione: anticipazioni (29 ottobre 2025)

Nell’episodio di questa sera, a Vigata, dove al commissariato regna una calma apparente, il paese viene travolto dall’arrivo di una troupe italo-svedese impegnata a girare una fiction ambientata negli anni Cinquanta. Per rendere autentica l’atmosfera, il regista chiede ai cittadini vecchie foto e filmini d’epoca. È così che l’ingegnere Ernesto Sabatello scopre in soffitta alcune pellicole girate dal padre: brevi filmati che, dal 1968 al 1973, riprendono sempre lo stesso muro, nello stesso giorno dell’anno. Un dettaglio enigmatico che attira la curiosità di Montalbano, il quale, seguendo quel filo apparentemente insignificante, svela un oscuro fatto di sangue rimasto nascosto per decenni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma mentre il paese si anima per le riprese della fiction, un evento drammatico scuote la quiete di tutti: un gruppo di uomini armati fa irruzione in una scuola media, minacciando gli studenti della III B prima di dileguarsi. Il questore teme un attentato terroristico, ma Montalbano intuisce che dietro quella violenza si nasconde qualcos’altro, forse legato proprio ai ragazzi, tra i quali Salvuzzo, il figlio del suo vice Mimì Augello. L’indagine porta il commissario dentro il mondo digitale degli adolescenti, tra social network, blog e realtà virtuale, un universo che lo disorienta e lo costringe a fare i conti con il tempo che passa e con una modernità che lo lascia sempre più ai margini.

Oscillando tra il peso dei ricordi e la realtà del presente, tra pellicole in super 8 e schermi di smartphone, Salvo dovrà affrontare il lento trascorrere del tempo e l’ombra di una vecchiaia che lo isola sempre più dal frenetico universo tecnologico del mondo moderno. In questo percorso di consapevolezza, scoprirà nuovamente che alcune verità dovrebbero restare sepolte per sempre. Un episodio imperdibile che intreccerà memoria, mistero e malinconia.

Montalbano, "La rete di protezione": Zingaretti regista e il particolare su Camilleri

La puntata "La rete di protezione" è tratto dall’omonimo libro di Andrea Camilleri. Si tratta del primo romanzo che lo scrittore siciliano non ha scritto di suo pugno ma sotto dettatura, a causa dei problemi agli occhi che hanno funestato l’ultima parte della sua vita. L’episodio in onda oggi, inoltre, vede Zingaretti nel doppio ruolo di attore e regista (al fianco di Alberto Sironi".

Il calendario delle repliche di Montalbano su Rai 1

L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 29 ottobre 2025 , alle ore 21.30 circa in prima serata su Rai 1 . La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay . Il prossimo appuntamento (ultimo di questo ciclo di repliche) sarà martedì 4 novembre con " Il metodo Catalanotti ". Un finale assolutamente da non perdere.

Martedì 4 novembre: Il metodo Catalanotti

Potrebbe interessarti anche