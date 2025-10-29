Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il commissario Montalbano - La rete di protezione, l'episodio più triste: Salvo invecchia nella storia non scritta da Andrea Camilleri

Stasera in tv – 29 ottobre – Rai trasmette la penultima puntata del ciclo di repliche, ispirata al primo romanzo dettato dallo scrittore per problemi alla vista.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Questa sera, mercoledì 29 ottobre 2025, andrà in onda in prima serata su Rai 1 Il commissario Montalbano – La rete di protezione, uno degli episodi più emblematici della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, con l’iconico Luca Zingaretti nei panni del commissario più amato d’Italia. Quella di stasera è una puntata che parla di memoria e di tecnologia, di segreti sepolti e di verità troppo ingombranti per essere raccontate. Un’indagine doppia, nel tempo e nell’animo, che restituisce tutto il fascino malinconico del mondo di Montalbano, sospeso tra un passato in bianco e nero e un presente dominato dai social e dalla rete. Ecco nel dettaglio ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Il commissario Montalbano – La rete di protezione: anticipazioni (29 ottobre 2025)

Nell’episodio di questa sera, a Vigata, dove al commissariato regna una calma apparente, il paese viene travolto dall’arrivo di una troupe italo-svedese impegnata a girare una fiction ambientata negli anni Cinquanta. Per rendere autentica l’atmosfera, il regista chiede ai cittadini vecchie foto e filmini d’epoca. È così che l’ingegnere Ernesto Sabatello scopre in soffitta alcune pellicole girate dal padre: brevi filmati che, dal 1968 al 1973, riprendono sempre lo stesso muro, nello stesso giorno dell’anno. Un dettaglio enigmatico che attira la curiosità di Montalbano, il quale, seguendo quel filo apparentemente insignificante, svela un oscuro fatto di sangue rimasto nascosto per decenni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ma mentre il paese si anima per le riprese della fiction, un evento drammatico scuote la quiete di tutti: un gruppo di uomini armati fa irruzione in una scuola media, minacciando gli studenti della III B prima di dileguarsi. Il questore teme un attentato terroristico, ma Montalbano intuisce che dietro quella violenza si nasconde qualcos’altro, forse legato proprio ai ragazzi, tra i quali Salvuzzo, il figlio del suo vice Mimì Augello. L’indagine porta il commissario dentro il mondo digitale degli adolescenti, tra social network, blog e realtà virtuale, un universo che lo disorienta e lo costringe a fare i conti con il tempo che passa e con una modernità che lo lascia sempre più ai margini.

Oscillando tra il peso dei ricordi e la realtà del presente, tra pellicole in super 8 e schermi di smartphone, Salvo dovrà affrontare il lento trascorrere del tempo e l’ombra di una vecchiaia che lo isola sempre più dal frenetico universo tecnologico del mondo moderno. In questo percorso di consapevolezza, scoprirà nuovamente che alcune verità dovrebbero restare sepolte per sempre. Un episodio imperdibile che intreccerà memoria, mistero e malinconia.

Montalbano, "La rete di protezione": Zingaretti regista e il particolare su Camilleri

La puntata "La rete di protezione" è tratto dall’omonimo libro di Andrea Camilleri. Si tratta del primo romanzo che lo scrittore siciliano non ha scritto di suo pugno ma sotto dettatura, a causa dei problemi agli occhi che hanno funestato l’ultima parte della sua vita. L’episodio in onda oggi, inoltre, vede Zingaretti nel doppio ruolo di attore e regista (al fianco di Alberto Sironi".

Il calendario delle repliche di Montalbano su Rai 1

L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 21.30 circa in prima serata su Rai 1. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay. Il prossimo appuntamento (ultimo di questo ciclo di repliche) sarà martedì 4 novembre con "Il metodo Catalanotti". Un finale assolutamente da non perdere.

  • Martedì 4 novembre: Il metodo Catalanotti

Potrebbe interessarti anche

Il Commissario Montalbano - Salvo amato, Livia mia

Il Commissario Montalbano - Salvo amato, Livia mia: il nuovo ruolo di Luca Zingaretti

Stasera in tv – martedì 28 ottobre 2025 - su Rai 1 va in onda “Salvo amato, Livia mi...
Luca Zingaretti - Il Commissario Montalbano

Il Commissario Montalbano, allarme Rai: ultime puntate a rischio flop. Cosa succede  

Gli ultimi episodi del ciclo di repliche dovranno fare i conti con una contro-progra...
Il commissario Montalbano - L'altro capo del filo anticipazioni 21 ottobre 2025

Il commissario Montalbano - L'altro capo del filo: Salvo tra migranti, solidarietà e un barbaro omicidio

Le avventure del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri continuano ad appa...
Il Commissario Montalbano

Il Commissario Montalbano - Un diario del ’43: il funerale del dottor Pasquano e le lacrime di Luca Zingaretti

Stasera, 22 ottobre su Rai 1, va in onda Un diario del ’43, episodio che rende omagg...
Il Commissario Montalbano

Il Commissario Montalbano, i 10 migliori episodi della serie gialla su RaiPlay

Pronto a riscoprire le avventure più emozionanti del Commissario di Vigata? Ecco gli...
Il commissario Montalbano torna su Rai 1, anticipazioni 9 settembre 2025

Montalbano da record (anche in replica). E spunta un'ipotesi clamorosa: cosa succede

Anche ieri la serie Rai e Palomar con Luca Zingaretti ha dominato la prima serata, b...
Luca Zingaretti - Il Commissario Montalbano

“Montalbano è eterno”, svolta sulle nuove puntate: la notizia più attesa dai fan

Il produttore della storica fiction Rai, Carlo Degli Esposti, non esclude un ritorno...
il commissario Montalbano - Un covo di vipere: trama e cast

Il commissario Montalbano - Un covo di vipere: Salvo e il segreto terribile di Valentina Lodovini

Il Commissario Montalbano stasera torna su Rai 1 con l'episodio “Un covo di vipere”:...
Il commissario Montalbano, salta la puntata del 14 ottobre 2025

Il commissario Montalbano, la puntata di stasera 14 ottobre non va in onda: i motivi dello stop

La consueta replica della serie questa sera lascia il posto alla partita di calcio I...

Gattinoni Travel

Idee di viaggio da vivere

Lisbona, New York, Oman, Costa Rica e tante altre destinazioni

LEGGI

Personaggi

Andrea Camilleri

Andrea Camilleri
Ester Pantano

Ester Pantano
Domenico Centamore

Domenico Centamore
Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963