Il Commissario Montalbano - La piramide di fango: un mistero di sangue e cemento irrompe a Vigata Appuntamento questa sera con il Commissario più amato di tutta la Sicilia e un caso ricco di colpi di scena: ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo.

Nuovo imperdibile appuntamento con Luca Zingaretti nei panni del Commissario Montalbano. Questa sera, martedì 30 settembre 2025, andrà infatti in onda in prima serata su Rai 1 il capitolo "La piramide di fango". Da oltre vent’anni questa è una delle serie italiane più amate, capace di portare in prima serata non solo il fascino della Sicilia e delle indagini poliziesche, ma anche riflessioni profonde sulla società. Tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, ogni episodio intreccia giallo e attualità, raccontando i lati oscuri del potere. "La piramide di fango" non sarà da meno: ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Anticipazioni Il Commissario Montalbano, puntata La piramide di fango: cosa vedremo stasera 30 settembree 2025

Nelle ore più buie della notte, sotto un diluvio incessante, un uomo seminudo e gravemente ferito pedala disperato su una bicicletta. La corsa si interrompe in un cantiere trasformato dalla pioggia in una distesa di fango: lì, con le ultime forze, l’uomo si trascina dentro un’enorme tubatura dell’acquedotto in costruzione. È lì che, la mattina dopo, viene trovato morto, raggiunto da un colpo di pistola. Montalbano ricostruisce i momenti finali: l’uomo, sorpreso nel sonno, colpito e in fuga, aveva tentato invano di salvarsi. Non era certo un passante: viveva nei pressi del cantiere.

Le indagini portano a identificarlo come Gerlando Nicotra, trentacinquenne contabile dell’impresa edile che gestiva i lavori, sposato con la splendida Inge, di origine tedesca. Ma della donna non c’è più traccia: sparita nel nulla. La vicenda si complica quando, nella casa dei coniugi, emergono prove dell’esistenza di un terzo inquilino, un uomo misterioso e mai visto da nessuno. La sua presenza è inquietante: una stanza riservata a lui, armi custodite sia lì che nella camera dei Nicotra, ma nessuna impronta. Indossava costantemente guanti di filo, segno inequivocabile di chi non vuole essere riconosciuto, forse un latitante. Montalbano, però, non crede a questa pista così semplice.

Il caso si intreccia presto con un altro episodio: l’attentato contro Saverio Piscopo, muratore che aveva cominciato a collaborare con Lucia Gambardella, giornalista coraggiosa impegnata a smascherare un sistema di appalti truccati a Vigata. Piscopo paga cara la sua scelta di parlare: scampa a un agguato, ma resta un bersaglio. Montalbano intuisce che la sua vita è ancora in pericolo e riesce a salvarlo da un secondo tentativo di omicidio. Il filo conduttore diventa sempre più chiaro: la morte di Nicotra e l’assalto a Piscopo sono tasselli di un vasto mosaico di corruzione, intrecci tra politica, imprese e criminalità organizzata. Una "piramide" che regge sulla complicità silenziosa di molti, dove il fango non è solo quello dei cantieri ma anche quello morale.

Il Commissario Montalbano, tutti gli episodi in programma su Rai 1

La messa in onda dei diversi capitoli del Commissario Montalbano durerà fino a novembre. Per maggiore chiarezza, ecco allora un quadro aggiornato con tutti gli episodi in programma prossimamente:

Martedì 30 settembre: "La piramide di fango"

Mercoledì 1° ottobre: "Un covo di vipere"

Martedì 7 ottobre: "Come voleva la prassi"

Mercoledì 8 ottobre: "La giostra degli scambi"

Martedì 14 ottobre Montalbano non va in onda

Mercoledì 15 ottobre: "Amore"

Martedì 21 ottobre: "L’altro capo del filo"

Mercoledì 22 ottobre: "Un diario del ’43"

Martedì 28 ottobre: "Salvo amato, Livia mia"

Mercoledì 29 ottobre: "La rete di protezione"

Martedì 4 novembre: "Il metodo Catalanotti"

