Il Commissario Montalbano – La Pazienza del Ragno, Salvo in crisi e senza killer: la puntata (rivoluzionaria) di Luca Zingaretti Stasera in prima serata su Rai 1 andrà in onda uno degli episodi più particolari dell’amatissimo Commissario di Vigàta: anticipazioni e cosa vedremo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Questa sera, martedì 5 maggio 2026, la prima serata di Rai 1 vedrà come protagonista uno dei personaggi più amati della serialità italiana: Il Commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti. In particolare andrà in onda l’episodio La pazienza del ragno, tratto da un romanzo di Andrea Camilleri, che rappresenta uno dei capitoli più atipici e profondi dell’intera saga. Un’indagine diversa dal solito, dove il mistero lascia spazio a una riflessione più intima e dolorosa sul protagonista. Ecco nel dettaglio ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Il Commissario Montalbano – La Pazienza del Ragno, Salvo in crisi e senza killer

Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno, nasce da un romanzo dell’iconico Andrea Camilleri pubblicato da Sellerio nel 2004, la cui genesi è stata indubbiamente diversa dalle altre. Proprio lo stesso Camilleri ha raccontato che inizialmente doveva essere solo un racconto, ma che la storia ha poi preso una direzione diversa, più ampia e complessa, trasformandosi in un vero romanzo autonomo.

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"Cominciai a scrivere La pazienza del ragno, ma mi resi presto conto che non ci stava nemmeno nella lunghezza delle cento pagine. La cosa era seria. Lasciando perdere il terzo racconto per la Mondadori, cominciai a scrivere quest’altro che diventava sempre più romanzo. Tutto il primo capitolo è un seguito di Il giro di boa: una lunga notte che Montalbano passa in ospedale pensando a quello che gli sta succedendo. Non è depresso. È invece una persona che comincia a chiedersi troppo spesso il perché del continuo contrasto tra la sua coscienza e la legge. E questo pensiero a un certo punto lo logora. Non ci saranno cadaveri, ma ci sarà la continuazione della crisi di Montalbano".

Una storia dunque diversa dal solito: non c’è un omicidio, non c’è un killer, ma un’indagine che scava dentro le fragilità del commissario. Salvo è reduce dagli eventi di Par condicio ed è ancora in convalescenza, provato nel fisico e soprattutto nello spirito. Non è più il protagonista assoluto dell’azione, ma quasi un osservatore, chiamato a confrontarsi con un dilemma morale che mette in discussione il suo rapporto con la giustizia e con sé stesso.

Il Commissario Montalbano – La Pazienza del Ragno, la trama

L’episodio inizia con il ritrovamento di uno scooter abbandonato lungo una strada di campagna: appartiene a Susanna Mistretta, una giovane scomparsa misteriosamente. Il caso appare subito come un sequestro, ma qualcosa non torna. Montalbano, ancora convalescente, decide comunque di occuparsene, affiancando le indagini ufficiali. La famiglia della ragazza vive una situazione difficile: un passato benestante ormai svanito e una madre gravemente malata, elementi che rendono il quadro ancora più fragile. I rapitori si fanno vivi con telefonate, indizi e chiedendo un riscatto, ma ogni pista sembra costruita per depistare. Casco, zaino, testimonianze contrastanti: tutto contribuisce a creare una rete intricata, una vera "tela di ragno".

Grazie alla sua intuizione e all’analisi di dettagli apparentemente insignificanti, come una fotografia inviata dai sequestratori, il commissario comincia a intravedere la verità nascosta dietro il caso. Una verità sorprendente, che ribalta completamente la natura del rapimento e porta Montalbano a confrontarsi ancora una volta con i limiti della giustizia e con le ambiguità dell’animo umano. È proprio questa costruzione lenta, fatta di pazienza e osservazione, a rendere l’episodio uno dei più particolari e memorabili della serie: meno azione, più profondità. E un Montalbano come non lo avete mai visto. Tutto questo e molto di più stasera in prima serata, alle ore 21.30 circa, su Rai 1 e in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Guida TV

Il Commissario Montalbano - La pazienza del ragno Rai 1 21:30

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