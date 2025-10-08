Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi: strani rapimenti di donne terrorizzano Vigata In arrivo in prima serata un imperdibile capitolo della saga che vede protagonista Luca Zingaretti nei panni del Commissario più amato di Vigata.

Questa sera, mercoledì 8 ottobre 2025, andrà in onda in prima serata su Rai 1 Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi, uno dei capitoli più amati dell’ormai iconica saga che vede protagonista il Commissario di Vigata, magistralmente interpretato dall’attore Luca Zingaretti. Un capitolo che tra gli interpreti vede anche Cesare Bocci, Sonia Bergamasco, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Fabrizio Bentivoglio. Ecco nel dettaglio le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Il commissario Montalbano – La giostra degli scambi, cosa vedremo stasera

Nell’episodio di questa sera, il Commissario Montalbano viene coinvolto in una serie di circostanze misteriose che sembrano, all’inizio, scollegate fra loro ma che presto si intrecciano in un gioco sottile e inquietante, come una "giostra" dove gli attori cambiano posto di continuo. Tutto comincia con una serie di strani rapimenti: giovani donne vengono fermate da sconosciuti, sequestrate per poche ore, poi liberate illese e senza alcuna richiesta di riscatto. Un enigma che mette in difficoltà anche un poliziotto abituato ai paradossi come Montalbano. L’episodio assume contorni ancora più surreali quando una delle ragazze sembra ricordare particolari contraddittori: una benda sugli occhi, una voce gentile, un profumo familiare.

Montalbano, mentre cerca un filo logico tra gli episodi, deve anche affrontare un secondo caso: l’incendio di un negozio di elettronica che si rivela tutt’altro che casuale. Il proprietario, l’ambiguo Marcello Di Carlo, sparisce nel nulla proprio il giorno dopo il rogo. La sua segretaria, la giovane Maria Angela Russo, sembra sconvolta ma, allo stesso tempo, troppo controllata. Qualcosa non quadra. Tra un’indagine e l’altra, Montalbano si trova a navigare tra la nebbia della menzogna e il mare delle apparenze. A dargli man forte ci sono il fedele Fazio, l’irruente Mimì Augello e il comico ma indispensabile Catarella.

Man mano che le indagini proseguono, il commissario scopre che dietro ai "rapimenti farsa" si nasconde un gioco di scambi e depistaggi, orchestrato con astuzia. L’elemento centrale è proprio Maria Angela, che si rivela tutt’altro che una vittima: la donna è coinvolta in un intrigo passionale e criminale legato a Di Carlo, fatto di vendette, bugie e soldi sporchi. La verità viene finalmente a galla ma non senza lasciare al Commissario un retrogusto amaro.

Quando e dove vederlo

L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 21.30 circa in prima serata su Rai 1. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay. Un appuntamento veramente imperdibile con il Commissario più famoso della Sicilia.

Il Commissario Montalbano, il calendario delle repliche in programma su Rai 1 nel 2025

Ecco la lista completa degli episodi della serie Tv Il Commissario Montalbano in programma su Rai 1 nelle prossime settimane:

Martedì 7 ottobre: "Come voleva la prassi"

Mercoledì 8 ottobre: "La giostra degli scambi"

Martedì 14 ottobre Montalbano non va in onda

Mercoledì 15 ottobre: "Amore"

Martedì 21 ottobre: "L’altro capo del filo"

Mercoledì 22 ottobre: "Un diario del ’43"

Martedì 28 ottobre: "Salvo amato, Livia mia"

Mercoledì 29 ottobre: "La rete di protezione"

Martedì 4 novembre: "Il metodo Catalanotti"

Guida TV

Il Commissario Montalbano - La giostra degli scambi Rai 1 21:30

