Il Commissario Montalbano - La caccia al tesoro: l’episodio più triste di Luca Zingaretti Un nuovo caso sconvolge Vigàta: una macabra caccia al tesoro trascina Montalbano in un gioco perverso tra enigmi e follia

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Stasera in tv torna l’appuntamento con Il Commissario Montalbano. Dopo lo stop osservato nella giornata di ieri, il celebre poliziotto di Vigàta riappare su Rai 1 nell’episodio "La caccia al tesoro", tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri e trasmesso in prima tv nel marzo 2011. In questa puntata, Salvo viene trascinato in un’indagine che inizia come un gioco curioso e si trasforma in un incubo. Dietro a una serie di indovinelli e lettere anonime si nasconde infatti la mente disturbata di un criminale spietato.

Stavolta Luca Zingaretti interpreta un Montalbano più tormentato e umano che mai, costretto a misurarsi con un nemico invisibile in una storia dal tono cupo e psicologico, diretta da Alberto Sironi. L’episodio sarà trasmesso oggi, mercoledì 12 novembre, in prima serata su Rai 1.

"Il commissario Montalbano – La caccia al tesoro", trama e anticipazioni (12 novembre 2025)

La trama de "Il commissario Montalbano – La caccia al tesoro" prende avvio da un evento drammatico: Gregorio e Caterina Palmisano, due anziani fratelli religiosi e mentalmente instabili, si rinchiudono in casa e iniziano a sparare dalla finestra, creando panico tra la gente. Dopo aver reso offensivi i due vecchi arrampicandosi pericolosamente su per una scala dei pompieri, Montalbano scopre nell’appartamento uno scenario angosciante composto da una miriade di crocefissi di ogni fattura illuminata da tantissimi lumini. Ma nella casa c’è anche un oggetto inquietante: una bambola gonfiabile mutilata e deformata in modo raccapricciante. Il giorno seguente ne viene trovata un’altra, identica, gettata in un cassonetto. I dettagli, le somiglianze e i segni misteriosi spingono il commissario a sospettare che dietro quei ritrovamenti ci sia qualcosa di più complesso di un semplice gesto di follia.

Una delle puntate più cupe di Montalbano

Poco dopo, Montalbano riceve alcune lettere anonime contenenti enigmi e messaggi criptici. All’apparenza si tratta di un gioco, ma presto il tono si fa sinistro: ogni indizio lo conduce a un nuovo orrore, in una vera e propria caccia al tesoro orchestrata da un assassino. Quando scompare Ninetta Bonmarito, una giovane donna legata ai misteriosi indizi, il commissario capisce che dietro la "gara" si nasconde un criminale che usa l’inganno come maschera per i suoi delitti. La vicenda raggiunge il suo punto più drammatico con il ritrovamento del corpo di Ninetta, reso irriconoscibile e simile alle bambole scoperte in precedenza. Da quel momento Montalbano deve agire in fretta per fermare il colpevole prima che la macabra sequenza di delitti prosegua.

Il calendario delle repliche di Montalbano su Rai 1

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano è per questa sera, mercoledì 12 novembre 2025 , alle ore 21.30 circa in prima serata su Rai 1 . L’episodio "La caccia al tesoro" sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay Quello di stasera sarà il terzultimo appuntamento con il ciclo di repliche di Montalbano . Ecco il programma dei prossimi episodi:

Mercoledì 12 novembre – La caccia al tesoro

Mercoledì 19 novembre – L’età del dubbio

Mercoledì 26 novembre – Il metodo Catalanotti

Guida TV

