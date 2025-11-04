Il Commissario Montalbano - Il metodo Catalanotti: l’ultima indagine di Salvo e l'addio di Luca Zingaretti Stasera, 4 novembre 2025, Rai 1 trasmette l’ultima puntata di Il Commissario Montalbano - Il metodo Catalanotti, con Luca Zingaretti e Greta Scarano.

Questa sera, martedì 4 novembre 2025, andrà in onda Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti per l’ultimo appuntamento con il ciclo di repliche che in questi mesi ha tenuto gli italiani incollati allo schermo. Un episodio imperdibile tratto da uno dei romanzi più sorprendenti di Andrea Camilleri, con l’ormai iconica interpretazione di Luca Zingaretti accompagnato per l’occasione dall’attrice Greta Scarano, nei panni di una Responsabile della Scientifica. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti: anticipazioni (4 novembre 2025)

Nell’episodio di questa sera, a Vigata l’aria sembra sempre la solita: mare calmo, case assolate, il commissariato che vive la sua frenesia quotidiana. Ma la notte in cui Mimì Augello, l’irrequieto vice di Montalbano, bussa alla porta del commissario con una storia che ha dell’assurdo, l’equilibrio si spezza. Durante una delle sue avventure extraconiugali, Mimì scopre un cadavere in un appartamento disabitato. Solo che, quando la polizia arriva, il corpo non c’è più.

Poco dopo, un’altra morte scuote il paese: quella di Carmelo Catalanotti, usuraio di professione, ma anche uomo di teatro, appassionato regista e fondatore di una compagnia amatoriale molto rispettata, la Trinacriarte. Catalanotti è un personaggio enigmatico, carismatico, adorato e temuto allo stesso tempo. Ma la sua morte non ha nulla di ordinario: il corpo viene trovato con una pugnalata precisa al cuore, senza tracce di colluttazione. E questo, per Montalbano, è già un indizio.

Indagando sulla vita della vittima, il commissario entra in un mondo che lo affascina e lo inquieta: Catalanotti non dirigeva soltanto spettacoli, ma praticava una sorta di metodo estremo, che spingeva gli attori a scavare nei propri traumi più intimi per raggiungere la verità della recitazione. Più Montalbano scava, più si accorge che dietro la passione artistica di Catalanotti si nascondeva una rete oscura di ossessioni, gelosie e violenze. Tutti gli attori della compagnia hanno qualcosa da nascondere.

A complicare il quadro arriva Antonia Nicoletti, una brillante e giovane consulente della scientifica. Montalbano, che da sempre si muove nel suo universo fatto di abitudini e malinconie, si ritrova improvvisamente spiazzato: Antonia è intelligente, ironica, capace di tenergli testa. E tra i due nasce una passione inattesa, qualcosa che, per la prima volta, lo mette di fronte a sé stesso più che al delitto.

L’ultima indagine di Montalbano: addio o nuove puntate?

Quando Il metodo Catalanotti andò in onda nel 2021, sembrava solo una nuova tappa del lungo viaggio televisivo del commissario Montalbano. Col passare del tempo, però, quell’episodio — girato durante la pandemia e co-diretto da Luca Zingaretti insieme allo storico regista Alberto Sironi, come anche i due capitoli precedenti — si è trasformato nel possibile epilogo della serie. All’epoca, lo stesso Zingaretti aveva espresso tutta la difficoltà di tornare sul set dopo la morte di figure fondamentali come Sironi, lo scenografo Luciano Ricceri e successivamente Andrea Camilleri, lo scrittore che aveva dato vita al personaggio di Salvo Montalbano. "Il set è stato segnato da tragedie, il tempo si è fermato", aveva raccontato l’attore, sottolineando come fosse impossibile andare avanti "senza i compagni di sempre". Anche il produttore Carlo Degli Esposti aveva invitato alla prudenza: "Dopo la fine del Covid prenderemo una decisione sul futuro. Per me e per tanti Montalbano è eterno".

Oggi, a quattro anni di distanza da quelle parole, non sono arrivate novità concrete. Nessun nuovo episodio è stato annunciato e Riccardino, l’ultimo romanzo di Camilleri e naturale conclusione della saga, resta un progetto sospeso, attesissimo dai fan ma ancora lontano dai set. Così Il metodo Catalanotti rimane, almeno per il momento, l’ultima indagine televisiva del commissario Montalbano: un saluto carico di malinconia e riconoscenza, firmato da chi lo ha reso un’icona della nostra cultura popolare. Un addio, forse. O forse solo un arrivederci.

Quando e dove vederlo

L’appuntamento è per questa sera, martedì 4 novembre 2025, alle ore 21.30 circa in prima serata su Rai 1. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay. Il metodo Catalanotti è stato trasmesso in prima tv sulla prime l’8 marzo 2021, conquistando oltre 9 milioni di telespettatori e uno share del 38,4%.

