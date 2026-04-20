I Cesaroni 7, anticipazioni seconda puntata: segreti, tensioni e nuovi guai alla Garbatella Tra sospetti, amori complicati e una bottiglieria in crisi, ecco cosa succederà nella seconda puntata de I Cesaroni – Il ritorno.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Dopo un debutto che ha fatto molto discutere, I Cesaroni – Il ritorno si prepara a tornare in prima serata con la seconda puntata, in onda questa sera, lunedì 20 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La storica famiglia della Garbatella è tornata con nuove dinamiche, tra cambiamenti, assenze importanti e nuove generazioni pronte a prendersi la scena. Al centro resta Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola, alle prese con una fase delicata della sua vita. Ma cosa succederà nel prossimo episodio?

I Cesaroni 7 anticipazioni seconda puntata: il mistero di Carlo

La trama si infittisce già dai primi minuti. Giulio e Livia restano spiazzati dal comportamento di Carlo, che rifiuta di lavorare nella storica bottiglieria. Un gesto che non passa inosservato e che accende subito sospetti: i due iniziano infatti a pensare che l’uomo possa essere coinvolto in affari poco limpidi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Parallelamente, la crisi economica della bottiglieria continua a pesare sulla famiglia, aggravando tensioni già presenti. Questo elemento si conferma uno dei filoni centrali della stagione, tra difficoltà finanziarie e manovre poco chiare legate ad Augusto.

Amori complicati e caos tra i più giovani

Non mancano le dinamiche sentimentali e i momenti più leggeri, anche se spesso finiscono per complicarsi. Walter, ad esempio, farà di tutto per sabotare se stesso pur di non diventare il sous chef di Virginia, creando situazioni paradossali.

Sul fronte più giovane, Marta si mostra sempre più ossessionata da Jonathan. Nel tentativo di farlo ingelosire, decide di farsi vedere con Olmo durante una visita all’orto botanico, ma il piano si rivela un fallimento. I due ragazzi si ritroveranno poi coinvolti in una festa clandestina che degenererà, costringendo Marco a intervenire. La reazione del padre sarà tutt’altro che tranquilla: il rapporto tra Marco e sua figlia si incrina, dando vita a uno dei conflitti più interessanti della puntata.

Ascolti boom e polemiche: il pubblico diviso

Il ritorno della serie ha ottenuto risultati importanti già al debutto. La prima puntata ha conquistato ben 3.486.000 spettatori, pari al 22,6% di share, confermando il forte legame del pubblico con la famiglia Cesaroni. Un successo che ha superato la concorrenza delle altre reti, dimostrando quanto l’affetto per la fiction sia ancora vivo dopo oltre dieci anni.

Tuttavia, non sono mancate le polemiche. Sui social, infatti, molti fan storici hanno espresso perplessità per l’assenza di personaggi iconici come Lucia (interpretata da Elena Sofia Ricci), Eva (Alessandra Mastronardi) ed Ezio (Max Tortora). Il mancato riferimento a questi volti storici ha creato un senso di discontinuità con le stagioni precedenti, dividendo il pubblico tra nostalgia e curiosità per il nuovo corso della serie. Nonostante tutto, l’interesse resta altissimo e l’attesa per la seconda puntata è già alle stelle.

Potrebbe interessarti anche