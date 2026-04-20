I Cesaroni 7, anticipazioni seconda puntata: segreti, tensioni e nuovi guai alla Garbatella
Tra sospetti, amori complicati e una bottiglieria in crisi, ecco cosa succederà nella seconda puntata de I Cesaroni – Il ritorno.
Dopo un debutto che ha fatto molto discutere, I Cesaroni – Il ritorno si prepara a tornare in prima serata con la seconda puntata, in onda questa sera, lunedì 20 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La storica famiglia della Garbatella è tornata con nuove dinamiche, tra cambiamenti, assenze importanti e nuove generazioni pronte a prendersi la scena. Al centro resta Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola, alle prese con una fase delicata della sua vita. Ma cosa succederà nel prossimo episodio?
I Cesaroni 7 anticipazioni seconda puntata: il mistero di Carlo
La trama si infittisce già dai primi minuti. Giulio e Livia restano spiazzati dal comportamento di Carlo, che rifiuta di lavorare nella storica bottiglieria. Un gesto che non passa inosservato e che accende subito sospetti: i due iniziano infatti a pensare che l’uomo possa essere coinvolto in affari poco limpidi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Parallelamente, la crisi economica della bottiglieria continua a pesare sulla famiglia, aggravando tensioni già presenti. Questo elemento si conferma uno dei filoni centrali della stagione, tra difficoltà finanziarie e manovre poco chiare legate ad Augusto.
Amori complicati e caos tra i più giovani
Non mancano le dinamiche sentimentali e i momenti più leggeri, anche se spesso finiscono per complicarsi. Walter, ad esempio, farà di tutto per sabotare se stesso pur di non diventare il sous chef di Virginia, creando situazioni paradossali.
Sul fronte più giovane, Marta si mostra sempre più ossessionata da Jonathan. Nel tentativo di farlo ingelosire, decide di farsi vedere con Olmo durante una visita all’orto botanico, ma il piano si rivela un fallimento. I due ragazzi si ritroveranno poi coinvolti in una festa clandestina che degenererà, costringendo Marco a intervenire. La reazione del padre sarà tutt’altro che tranquilla: il rapporto tra Marco e sua figlia si incrina, dando vita a uno dei conflitti più interessanti della puntata.
Ascolti boom e polemiche: il pubblico diviso
Il ritorno della serie ha ottenuto risultati importanti già al debutto. La prima puntata ha conquistato ben 3.486.000 spettatori, pari al 22,6% di share, confermando il forte legame del pubblico con la famiglia Cesaroni. Un successo che ha superato la concorrenza delle altre reti, dimostrando quanto l’affetto per la fiction sia ancora vivo dopo oltre dieci anni.
Tuttavia, non sono mancate le polemiche. Sui social, infatti, molti fan storici hanno espresso perplessità per l’assenza di personaggi iconici come Lucia (interpretata da Elena Sofia Ricci), Eva (Alessandra Mastronardi) ed Ezio (Max Tortora). Il mancato riferimento a questi volti storici ha creato un senso di discontinuità con le stagioni precedenti, dividendo il pubblico tra nostalgia e curiosità per il nuovo corso della serie. Nonostante tutto, l’interesse resta altissimo e l’attesa per la seconda puntata è già alle stelle.
Potrebbe interessarti anche
I Cesaroni 7: anticipazioni, quante puntate sono e cosa cambia per La Ruota della Fortuna
I Cesaroni tornano su Canale 5: trama, cast, numero di puntate e tutte le novità di ...
I Cesaroni 7, Claudio Amendola torna alla Garbatella ma pesano i grandi assenti: Max Tortora, Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi
Nella nuova stagione mancano Max Tortora, Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi...
I Cesaroni 7, il ritorno su Canale 5 scatena le polemiche: “Che fine hanno fatto?”. Poi le lacrime: “Finale devastante”
La prima puntata della nuova stagione della serie è stata commentatissima sui social...
I Cesaroni 7, Pietro Serpi interpreta Adriano: chi è il nuovo protagonista della fiction e perché è già famoso (grazie a Sabrina Ferilli)
Pietro Serpi debutta nella settima stagione de I Cesaroni – Il Ritorno: ecco chi è i...
I Cesaroni 7, primo trailer (con polemica): “Così non ha senso”, la nuova data e perché il web è in subbiglio
Il primo spot della nuova stagione che segnerà il ritorno in tv della fiction con Cl...
Ascolti tv ieri 13 aprile: la grande attesa premia il ritorno de I Cesaroni (e Gerry Scotti gode), l'addio di Giletti
La serie con Claudio Amendola svetta al 22,6% di share, La Buona Stella si ferma al ...
Verissimo, Matteo Branciamore e Marta Filippi: “Prima de I Cesaroni ho vissuto una settimana di panico” E sui figli: “Siamo ancora giovani”
Ospiti di Silvia Toffanin, i due volti de I Cesaroni - Il Ritorno, Matteo Branciamor...
Cesaroni 7, la frecciata di Micol Olivieri fa infuriare i fan: "Devi solo ringraziare", e Niccolò Centioni interviene
Con il ritorno de I Cesaroni in prima serata l’ex volto di Alice rompe il silenzio m...