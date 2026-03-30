Guerrieri, il gran finale della serie TV: come finisce e l'annuncio di Alessandro Gassmann Il finale di Guerrieri – La regola dell’equilibrio chiude un capitolo intenso e apre al futuro: Gassmann conferma la seconda stagione su Rai 1.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il viaggio di Guerrieri – La regola dell’equilibrio arriva al suo momento più atteso. La miniserie ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio si prepara a salutare il pubblico con un finale carico di tensione e svolte emotive. Oggi, lunedì 30 marzo, in prima serata su Rai 1, andrà in onda l’episodio conclusivo che promette di chiudere molte linee narrative lasciando però spazio a nuove prospettive. Intanto, a sorpresa, arriva già una notizia che entusiasma i fan: la storia non finisce qui.

Anticipazioni finale Guerrieri: tra amore e verità scomode

Nel capitolo conclusivo, Guido Guerrieri si trova davanti a un possibile nuovo inizio. Dopo la fine del matrimonio, l’avvocato sembra pronto a riaprire il cuore grazie all’incontro con Margherita, una violoncellista lontana dal suo mondo. Un legame fragile ma autentico, che potrebbe rappresentare una rinascita emotiva tanto desiderata.

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Sul fronte professionale, però, la situazione si complica. Il caso Quintavalle riporta al centro uno dei temi chiave della serie: i tempi lunghi e spesso frustranti della giustizia italiana. L’attesa per una sentenza della Cassazione genera tensione e paura, soprattutto per la moglie dell’uomo coinvolto. Guerrieri si trova così a fare i conti con un senso di impotenza raro per lui. Parallelamente, la storyline più cupa è quella di Annapaola, sconvolta dal ritrovamento del corpo senza vita di Stefano. Il dolore si trasforma in determinazione: la donna è pronta a tutto pur di scoprire la verità, anche entrando in territori pericolosi. Una linea narrativa che promette un finale intenso e ricco di colpi di scena.

Gassmann conferma la seconda stagione: riprese al via nel 2026

Se il finale segna una chiusura, il futuro della serie è già scritto. Durante il Bif&st di Bari, Alessandro Gassmann ha annunciato che Guerrieri tornerà con una seconda stagione. Le riprese inizieranno nell’autunno 2026, mentre la messa in onda è prevista tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, sempre su Rai 1. L’attore ha raccontato quanto il progetto fosse inizialmente una sfida complessa: adattare la scrittura densa e stratificata di Gianrico Carofiglio non era affatto semplice. Eppure, il risultato ha convinto pubblico e critica, con ascolti solidi: una media di circa 3,5 milioni di spettatori a puntata, con picchi fino a 3,8 milioni.

Nonostante il successo, Gassmann è convinto che ci sia ancora margine di crescita. La seconda stagione sarà quindi l’occasione per approfondire ulteriormente personaggi e dinamiche narrative. Un altro elemento centrale del racconto è il rapporto con Bari, città che fa da sfondo alla serie. Alessandro Gassmann ha dichiarato di essersi profondamente affezionato al luogo, definendolo una scoperta emozionante. Un legame che continuerà anche nella seconda stagione.

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