Grande Fratello Vip, anticipazioni semifinale: Todaro sotto accusa e Adriana Volpe rischia il flop. Sondaggi quarto finalista e cosa vedremo stasera Oggi venerdì 15 maggio 2026 va in onda la penultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Raul contro Renato, nuovo televoto e chi va in finale

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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È giunta l’ora della semifinale del Grande Fratello VIP. Oggi venerdì 15 maggio 2026, infatti, va in onda la penultima puntata del reality show targato Mediaset e condotto da Ilary Blasi, ormai a un passo dalla finale. Stasera ci si gioca tutto e andrà in scena il televoto che decreterà il nome del quarto finalista di questa edizione. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della 17esima diretta stagionale del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della semifinale: il ‘caso’ Renato Biancardi e le polemiche su Raimondo Todaro

Penultimo atto del Grande Fratello VIP, che torna in onda oggi venerdì 15 maggio 2026 con la decisiva semifinale. Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo hanno già staccato il pass per la finalissima del prossimo 19 maggio e stasera scopriremo il nome del quarto finalista. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, torneranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

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A neanche una settimana dalla finale, nella casa più spiata d’Italia la tensione è sempre più palpabile e l’aria sempre più pesante. A contendersi il quarto posto nella finalissima saranno Raul Dumitras (archiviate le discussioni per il bacio con Francesca Manzini) e Renato Biancardi. Quest’ultimo è tornato al centro delle polemiche per il suo riavvicinamento nei confronti di Lucia Ilardo. L’ex volto di Ex on the Beach si era chiamato fuori dal ‘triangolo’ amoroso, ma ultimamente è scattata nuovamente la scintilla con l’ex protagonista di Temptation Island. Le finaliste Antonella Elia e Alessandra Mussolini l’hanno accusato di avere cambiato atteggiamento curiosamente proprio da quando Lucia le ha raggiunte in finale, ma in difesa di Renato è intervenuto Raimondo Todaro, bollando il tutto come una "bugia colossale". L’ex ballerino si è sempre tenuto ai margini dei confronti più accesi e questo suo improvviso ‘schieramento’ ha sollevato dubbi e critiche nella casa.

Nomination e sondaggi: chi va in finale e chi viene eliminato

Nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP andrà in scena un nuovo televoto a dir poco decisivo. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio concorrente preferito e il gieffino più votato sarà il quarto finalista che raggiungerà Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo per l’ultima puntata del prossimo 19 maggio. In nomination ci sono due concorrenti e sarà un testa a testa tra Raul Dumitras e Renato Biancardi. Stando ai nostri sondaggi di Libero Magazine (QUI per votare) sarà una sfida all’ultimo voto. Secondo le proiezioni, infatti, siamo quasi in una situazione di parità nelle preferenze. Di seguito le percentuali:

Raul Dumitras (53%)

(53%) Renato Biancardi (47%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (venerdì 15 maggio 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

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