Grande Fratello Vip, la finale: una super favorita e Todaro rischia il flop. Sondaggi, chi vince e cosa vedremo stasera Oggi martedì 19 maggio 2026 va in onda l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: i finalisti, il televoto, quote e tutte le anticipazioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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È arrivato il momento del gran finale del Grande Fratello VIP. Oggi martedì 19 maggio 2026, infatti, va in onda l’ultima, decisiva, puntata del reality show targato Mediaset e condotto da Ilary Blasi. Stasera scopriremo dunque chi sarà il vincitore di questa edizione e, sebbene ci sia una super favorita, la storia del programma ci insegna a non escludere sorprese e colpi di scena con ribaltoni dell’ultimo minuto. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della finale del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della finale: Todaro resta fuori? Antonella Elia regina, chi sono i finalisti

Cala il sipario sul Grande Fratello VIP, che torna in onda per l’ultima volta oggi martedì 15 maggio 2026. Stasera andrà in scena la finalissima, che decreterà il vincitore di questa ottava edizione del reality show di Canale 5, il quale si aggiudicherà anche il succoso montepremi di 100mila euro (la metà da devolvere in beneficenza) in palio. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, torneranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

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A poche ore dall’inizio finale, intanto, nella casa più spiata d’Italia la tensione è alle stelle. Gli ‘strascichi’ di tutte le dinamiche hanno appesantito l’atmosfera tra i coinquilini e le recenti liti non hanno di certo aiutato, a partire dal caos durante la cena nel Localino. Quasi tutti si sono uniti ad Alessandra Mussolini accusando Renato Biancardi di essere tornato da Lucia Ilardo solo per strategia, con l’avvicinarsi della finale. Lo stesso Raul Dumitras (con cui si pensava Lucia potesse avere un flirt) si è schierato contro Renato e il confronto è rapidamente degenerato in litigio. L’ex volto di Ex on the Beach non è ancora sicuro di un posto in finale e questa – dopo l’eliminazione di Francesca Manzini in semifinale – dovrà vedersela al televoto con Raimondo Todaro. Il ballerino rischia di essere il grande deluso di questa edizione del GF Vip e il voto del pubblico sarà determinante.

Nomination e sondaggi: chi vince il GF Vip 2026

Nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP si voterà ovviamente per sancire il vincitore dell’ottava edizione del programma e i finalisti sono: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. Prima, però, andrà in scena un altro televoto decisivo. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio concorrente preferito e il gieffino più votato sarà il sesto finalista che raggiungerà gli altri per l’ultimo atto del reality show. In nomination ci sono due concorrenti e sarà un testa a testa tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi. Secondo i sondaggi sarà una sfida all’ultimo voto vista la situazione di pressoché totale parità nelle preferenze. Per quanto riguarda il vincitore, invece – stando i nostri sondaggi (QUI per votare) – c’è una grande favorita che risponde al nome di Antonella Elia, la quale raccoglierebbe oltre la metà delle preferenze del pubblico secondo le proiezioni. Attenzione, però, a eventuali ribaltoni; le quote dei bookmaker danno Mussolini come favorita (anche a 2.50) ed Elia (quotata 3.50) è inseguita da Lucia Ilardo (6). Di seguito le percentuali:

Antonella Elia (66%)

(66%) Alessandra Mussolini (17%)

(17%) Adriana Volpe (9%)

(9%) Raimondo Todaro (4%)

(4%) Lucia Ilardo (3%)

(3%) Raul Dumitras (1%)

(1%) Renato Biancardi (0%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (martedì 19 maggio 2026)

Condotta da Ilary Blasi, la finale del Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

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