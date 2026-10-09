Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 9 ottobre: Guendalina contro Morello e la richiesta dell'ex di Piera. Chi esce e cosa vedremo stasera Oggi venerdì 9 ottobre 2026 va in onda l’ottava diretta stagionale del reality condotto da Ilary Blasi: nomination, sondaggi, televoto e chi viene eliminato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La casa del Grande Fratello VIP si prepara a una nuova serata ad alta tensione. La puntata di oggi venerdì 9 ottobre 2026, infatti, promette confronti accesi (con i concorrenti sempre più divisi in due fazioni) e un televoto eliminatorio destinato a cambiare le dinamiche. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Ilary Blasi, chiamata a una difficile sfida contro Antonella Clerici e l’esordio di The Voice Senior per risalire negli ascolti. In studio, al suo fianco, ritroveremo Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni dell’ottava puntata.

Grande Fratello VIP, le anticipazioni dell’ottava puntata: scontri, accuse e un’eliminazione decisiva

Tra le vicende più attese della puntata di oggi venerdì 9 ottobre 2026 del Grande Fratello VIP spiccano la frattura tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello, le incomprensioni tra Jonathan Kashanian e Andreas Müller e la richiesta di un nuovo incontro tra Piera Meloni e il suo ex fidanzato Gianmarco. Il clima tra gli inquilini è diventato sempre più difficile e la nuova diretta dovrebbe riportare al centro le rivalità che hanno segnato gli ultimi giorni. Come anticipato, riflettori puntati soprattutto su Guendalina Tavassi e Moreno Morello. L’ex inviato di Striscia la Notizia è arrivato richiamare episodi della precedente esperienza televisiva di Guendalina e la vicenda ha superato i confini del programma. Emanuela Fuin, madre di Guendalina, ha infatti manifestato sui social l’intenzione di rivolgersi ai legali, prospettando un’azione per diffamazione contro Moreno. Non mancherà spazio neppure per il confronto tra Jonathan Kashanian e Andreas Müller, mentre nella casa continua a far discutere la divisione dei coinquilini in due fazioni. Un altro momento atteso riguarda Piera Meloni: il suo ex fidanzato Gianmarco avrebbe chiesto di rientrare temporaneamente nella casa per un ultimo chiarimento sentimentale.

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Nomination, televoto e sondaggi: chi viene eliminato e chi si salva

La diretta di questa sera del GF Vip prevede anche un televoto eliminatorio, che darà un verdetto fondamentale per il futuro del reality. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà abbandonare il programma. In nomination ci sono ben 6 concorrenti, alcuni dei quali al centro delle dinamiche più infuocate della casa: Alex Belli, Andreas Müller, Giancarlo Danto, Federica Morello, Guendalina Tavassi e Moreno Morello. Stando ai sondaggi del portale ForumFree, Guendalina e Andreas sarebbero i favoriti, ma al momento la situazione rimane in bilico. Di seguito le percentuali:

Guendalina Tavassi (26%)

(26%) Andreas Muller (22%)

(22%) Federica Morello (19%)

(19%) Moreno Morello (17%)

(17%) Alex Belli (11%)

(11%) Giancarlo Danto (5%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (venerdì 9 ottobre 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire il reality show su Mediaset Extra con il GF Vip Rewind (alle 6) e i Live dalle 9 alle 0:15. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:45), mentre il collegamento live su La5 sarà alle 12:00.

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