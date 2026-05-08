Grande Fratello Vip, anticipazioni: Lucia torna da Renato (e dimentica Raul). Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera Oggi venerdì 8 maggio 2026 va in onda la 15esima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Adriana Volpe protagonista, nuovo televoto e chi rischia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Con la semifinale ormai nel mirino, torna in onda Grande Fratello VIP. Oggi venerdì 8 maggio 2026, infatti, riparte il reality show targato Mediaset e condotto da Ilary Blasi, arrivato quasi alle battute finali (e decisive). Stasera andrà in scena un nuovo televoto, ma non solo. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della 15esima diretta stagionale del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della 15esima puntata: tutto aperto per la finale

Il Grande Fratello VIP torna in onda oggi venerdì 8 maggio 2026, con quella che sarà la 15esima diretta stagionale. Si avvicina la finalissima del reality show di Canale 5 (prevista per il prossimo 19 maggio) e per i concorrenti ogni televoto è ormai decisivo per restare in corsa. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, torneranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

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Nella casa più spiata d’Italia, come detto, siamo quasi alle battute finali e la tensione è palpabile. Antonella Elia e Alessandra Mussolini si sono già assicurate un posto in finale, ma per tutti gli altri la ‘battaglia’ è apertissima. La terza ‘A’, Adriana Volpe, è l’altra ‘regina’ e grande favorita per la vittoria, ma non sono da escludere sorprese. Stando alle quote dei bookmaker, infatti, i numeri in picchiata di Raimondo Todaro hanno fatto del ballerino il principale candidato vincitore, superando anche Elia e Mussolini. Tiene banco anche il ‘triangolo’ amoroso di questa stagione del GF Vip. Lucia Ilardo sembrava ormai essersi allontanata da Renato Biancardi ed essere sempre più vicina a Raul Dumitras. La notte tra mercoledì e giovedì trascorsa insieme nel monolocale ha però cambiato tutto e sul divano è scattato un nuovo bacio tra Lucia e Renato.

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

La puntata di oggi del Grande Fratello VIP prevede un nuovo televoto, che questa volta non sarà eliminatorio. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio concorrente preferito da salvare e il gieffino meno votato finirà automaticamente tra i candidati all’eliminazione nel televoto della prossima diretta. In nomination ci sono quattro concorrenti: Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry. Stando ai nostri sondaggi del portale ForumFree, Adriana Volpe è la super-favorita con più del 40% delle preferenze. Rischia invece Marco Berry, ultimo secondo le proiezioni. Di seguito le percentuali:

Adriana Volpe (41%)

(41%) Lucia Ilardo (37%)

(37%) Francesca Manzini (13%)

(13%) Marco Berry (9%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (venerdì 8 maggio 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

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