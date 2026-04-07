Grande Fratello Vip, anticipazioni: due nuove concorrenti, Antonella Elia isolata (e a rischio). Polemiche, sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera Oggi martedì 7 aprile 2026 va in onda la settima diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi: il caso ascolti, nomination ed eliminato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Pasqua e ‘Pasquetta’ sono archiviate e torna in onda il Grande Fratello VIP. Oggi martedì 7 aprile 2026, infatti, va in scena la settima puntata del reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi. La casa più spiata d’Italia è nel caos e Antonella Elia – una delle favorite per la vittoria finale – si trova in una situazione complicata, ma anche in nomination in quello che sarà un nuovo televoto elimiantorio; cosa succederà? Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della settima diretta stagionale del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della settima puntata: il ‘caso’ Antonella Elia, sorpresa per Todaro e due nuove concorrenti

Inizia una nuova settimana all’insegna del Grande Fratello VIP, che torna in onda oggi martedì 7 aprile 2026 con quella che sarà settima diretta stagionale. Il reality show di Canale 5 è riuscito a tornare sopra la soglia dei 2 milioni di spettatori in occasione dell’ultima puntata e stasera è chiamato a fare il salto definitivo per risalire nei dati Auditel e mettere a tacere le voci di una crisi d’ascolti. Alla conduzione della puntata di oggi (che dovrebbe segnare il ‘giro di boa’ del reality se dovesse finire a maggio), naturalmente, tornerà Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

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Nella casa più spiata d’Italia, intanto, siamo di fronte a una situazione controversa. I concorrenti del GF Vip hanno passato la Pasqua in serenità e hanno anche ricevuto le uova contenenti un messaggio da parte di amici o familiari, in qualche caso anche particolarmente toccante. Anche la grigliata in giardino di ‘Pasquetta’ è filata liscia, ma ciò che desta preoccupazione è il momento di ‘crisi’ di Antonella Elia. Una delle favorite alla vittoria finale, l’ex valletta è stata accusata di essere troppo "melodrammatica" da Paola e Alessandra e ha finito col chiudersi in sé stessa, dicendosi inadatta ai rapporti creati da questo gioco. Lo sfogo è proseguito anche nei confronti di Raul e Renato dopo gli attacchi ricevuti in nomination (Antonella è al televoto e rischia l’eliminazione). E a proposito di Renato, il rapporto con Lucia sembrava essere arrivato al capolinea dopo il confronto di ieri, in cui il gieffino ha usato parole dure nei confronti dell’ex volto di Temptation Island. Il creative manager è finito nell’occhio del ciclone anche e soprattutto per le sua confessioni a dir poco esplicite sulla loro intimità, scatenando la polemica sui social. Stasera arriverà anche una sorpresa per Raimondo Todaro, che rivedrà la figlia Jasmine (nata nel 2013 dal matrimonio con Francesca Tocca) dopo tanto tempo. Si parla anche del possibile ingresso di due nuove concorrenti: stando agli ultimi rumor, infatti, Valeria Marini e Carmen Russo potrebbero presto varcare l’iconica porta rossa.

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

Nella puntata di stasera del Grande Fratello VIP – come anticipato – è previsto un nuovo televoto, che questa volta sarà eliminatorio. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio gieffino preferito e il concorrente meno votato sarà costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono 3 concorrenti: Antonella Elia, Ibiza Altea e Marco Berry. Stando ai sondaggi del portale ForumFree Antonella Elia dovrebbe riuscire a salvarsi senza problemi grazie a quasi la metà delle preferenze, mentre nonostante Ibiza Altea sia già stata ‘scaricata’ dal pubblico nell’ultimo televoto (costatole la nomination) rimane favorita su Marco Berry secondo le proiezioni . Di seguito le percentuali:

Antonella Elia (49%)

(49%) Ibiza Altea (28%)

(28%) Marco Berry (23%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (martedì 7 aprile 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

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