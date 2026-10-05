Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 5 ottobre: la ‘minaccia’ di Valerina Marini, sondaggi e cosa vedremo stasera Oggi lunedì 5 ottobre 2026 va in onda la settima diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi: nomination e ultime news

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Inizia una nuova settimana di Grande Fratello VIP. Oggi lunedì 5 ottobre 2026, infatti, va in onda la settima diretta stagionale del reality show targato Mediaset. A ‘scuotere’ la casa più spiata d’Italia ci ha pensato Valeria Marini, che si è detta pronta ad abbandonare anticipatamente il programma facendo scoppiare il caso. Alla fae chiarezza, ovviamente, ci sarà la conduttrice Ilary Blasi. Al suo fianco ritroveremo Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, in studio nelle vesti di opinioniste. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della settima puntata.

Grande Fratello VIP, le anticipazioni della settima puntata: il caso Valeria Marini e le ultime news dalla casa

Il Grande Fratello VIP torna in onda questa sera con una nuova puntata condotta da Ilary Blasi, chiamata a fronteggiare ancora una volta la concorrenza della Nazionale italiana, impegnata contro la Turchia in Nations League. Dopo una partenza non esaltante sul fronte degli ascolti, il reality di Canale 5 sembra avere bisogno di nuove dinamiche e nelle ultime ore la tensione all’interno della Casa è palpabile. A far discutere è soprattutto Valeria Marini, protagonista di un acceso sfogo nel quale ha manifestato l’intenzione di abbandonare il gioco. La showgirl, sentendosi messa ai margini dagli altri concorrenti, è arrivata a dichiarare di non divertirsi più e di voler tornare dalla madre. Parole che potrebbero trasformarsi in uno dei momenti centrali della settima puntata, anche perché arrivano dopo giorni caratterizzati da incomprensioni, discussioni e rapporti sempre più delicati. Intanto sui social si fa strada l’ipotesi che gli autori abbiano chiesto ai concorrenti di esporsi maggiormente e di contribuire alla creazione di nuove dinamiche. Si tratta, almeno per il momento, di un’indiscrezione, ma il clima nella casa sembra effettivamente più movimentato. Grande attenzione anche per Andreas Muller, che nei giorni scorsi ha attraversato un momento di sconforto trovando il sostegno di Giulia Provvedi e Marina La Rosa. Non è escluso che durante la puntata possa esserci un nuovo intervento legato alla sua vita privata, con l’eventuale coinvolgimento della fidanzata Veronica Peparini. Spazio inoltre ai rapporti sempre più tesi tra Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian e Federica Morello.

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Nomination, televoto e sondaggi: chi viene eliminato e chi si salva

Nuovo televoto al GF Vip che, tuttavia, questa volta non sarà eliminatorio. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. In nomination ci sono 4 concorrenti: Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello. Stando ai sondaggi del portale ForumFree, al momento non c’è un chiaro favorito e sarà lotta aperta per salvarsi. Di seguito le percentuali:

Federica Morello (30%)

(30%) Marina La Rosa (28%)

(28%) Guendalina Tavassi (27%)

(27%) Moreno Morello (15%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (lunedì 5 ottobre 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire il reality show su Mediaset Extra con il GF Vip Rewind (alle 6) e i Live dalle 9 alle 0:15. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:45), mentre il collegamento live su La5 sarà alle 12:00.

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