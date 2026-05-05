Grande Fratello Vip, anticipazioni: ecco la seconda finalista, tensione Alessandra Mussolini. Sondaggi e cosa vedremo stasera Oggi martedì 5 maggio 2026 va in onda la 14esima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: televoto decisivo e Adriana Volpe favorita, chi va in finale

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Svolte decisive al Grande Fratello VIP. Oggi martedì 5 maggio 2026, infatti, torna in onda il reality show targato Mediaset e condotto da Ilary Blasi, che si avvia verso la conclusione. Stasera scopriremo il nome della seconda finalista che raggiungerà Antonella Elia, ma non solo. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della 14esima diretta stagionale del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della 14esima puntata: la seconda finalista

Riparte il Grande Fratello VIP, che torna in onda oggi martedì 5 maggio 2026 per quella che sarà la 14esima diretta stagionale. Il reality show di Canale 5 procede a passo spedito verso la finalissima (al momento prevista per il prossimo 19 maggio) e questa sera andrà in scena un televoto a dir poco decisivo per le sorti del programma. Alla conduzione, ovviamente, tornerà Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

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Nella casa più spiata d’Italia, come detto, si inizia a respirare aria di finale e la tensione sale inevitabilmente. Se da un lato è rientrato l’allarme tra Francesca Manzini e Marco Berry, che sono riusciti ad appianare le differenze dopo le recenti liti, dall’altro il clima è tutt’altro che disteso tra due delle ‘regine’ di questa edizione del GF Vip, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. L’ex politica sogna un posto in finale, dove raggiungerebbe proprio l’ex volto di Non è la Rai, con cui ha avuto un durissimo confronto con tanto di lancio di oggetti. "Che tu sia qui è diseducativo nei termini del rispetto delle donne e dei valori umani" ha sbottato Elia, definendo Mussolini una "stro**a".

Nomination e sondaggi: chi va in finale

Nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP – come anticipato – si terrà un nuovo televoto a dir poco decisivo, dal momento che decreterà il nome del secondo finalista di questa stagione del reality. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio concorrente preferito e il gieffino più votato raggiungerà Antonella Elia in finale. In nomination ci sono quattro concorrenti: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Stando ai nostri sondaggi di Libero Magazine (QUI per votare) sarà una sfida a due tra due ‘big’ del GF Vip come Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, con l’ex conduttrice Rai in leggero vantaggio nelle preferenze secondo le proiezioni. Di seguito le percentuali:

Adriana Volpe (47%)

(47%) Alessandra Mussolini (42%)

(42%) Marco Berry (4%)

(4%) Lucia Ilardo (3%)

(3%) Francesca Manzini (3%)

(3%) Raul Dumitras (1%)

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP (martedì 5 maggio 2026)

Condotto da Ilary Blasi, il Grande Fratello VIP va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app) dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a venerdì alle 13:35), su Italia 1 (alle 13:00 e alle 18:50) e su La5 (alle 12:00 per un riepilogo completo).

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